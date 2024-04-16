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Пять вузов РФ получили от Рособрнадзора предостережения из-за фиктивного тестирования мигрантов
08:17 17.04.2024

16 апреля 2024
Общество Пять вузов получили от Рособрнадзора предостережения из-за фиктивного тестирования мигрантов

Алексей
Иванов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (орган исполнительной власти, подчиненный Правительству РФ, осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регламентации образовательной деятельности) вынесла предостережение пяти вузам о недопустимости нарушения требований к экзамену по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства, а также к выдаче иностранным гражданам соответствующих сертификатов.

Согласно перечню, опубликованному Рособрнадзором, предостережения получили:
- ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы";
- ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет";
- ФГБОУ ВО "Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина";
- ФГБОУ ВО "Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена";
- ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет".
Напомним, что 8 апреля за незаконную выдачу сертификатов о владении русским языком в Москве были задержаны пять человек, в т.ч. сотрудники Института Пушкина. Фигурантам предъявлены обвинения по статье об организации незаконной миграции группой лиц (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Теперь уже бывшей сотруднице Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Марине Бальбуровой, принимавшей у таджиков и узбеков экзамены на знание нашего языка, помимо прочего предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Через несколько дней ректор вышеупомянутого вуза Наталья Трухановская (специфическая мадам, допускающая растабуирование мата, который "постепенно перестанет быть запретным плодом, перейдет на уровень нейтрального рода ругательств") в интервью РБК утверждала: "Никто из штатных сотрудников вуза не был задержан и никому никаких обвинений не предъявлялось. В Институте следственные действия не ведутся. [...] Информация, появившаяся в СМИ, крайне преувеличена. Понятно, что у Института Пушкина сильный бренд и мировая репутация и СМИ ухватились за эту историю. Могу даже предположить, что нам намеренно хотят помешать в нашей основной деятельности, связанной с популяризацией русского языка в мире".

Источник - завтра
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