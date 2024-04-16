Airbus готовится отправить в Казахстан первый военный самолет A400M

08:55 17.04.2024

16 апреля 2024

Никита Дробны



Компания Airbus готовит к отправке в Казахстан первый военно-транспортный самолет A400M для нужд Минобороны РК. Два таких воздушных судна Казахстан заказал в 2021 году, сообщает Orda.kz.



Airbus на своей странице в соцсети X разместила видео, где в деталях показала процесс покраски первого самолета для Минобороны. Судя по кадрам, борт уже полностью собран и готов к отправке в Казахстан.



"Первый самолет A400M для Республики Казахстан вышел из покрасочного цеха", - пояснили в Airbus.

Можно ожидать, что в ближайшее время самолет отправят в Казахстан, хотя его поставке наверняка будут предшествовать дополнительные проверки безопасности.



Минобороны РК заключило договор с Airbus на поставку двух военно-транспортных самолетов A400M в 2021 году. Тогда сообщалось, что Казахстан станет девятой страной в мире, эксплуатирующей этот транспортник - такие воздушные суда также состоят на вооружении ВВС Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Люксембурга, Малайзии, Турции и Франции. Помимо поставки двух бортов A400M, первый из которых прибудет в Казахстан в 2024 году, стороны договорились о техподдержке и обучении казахстанского персонала.



A400M - военно-транспортный самолет большой грузоподъемности, который предназначен для выполнения тактических и стратегических задач. Оптимален как для военных нужд, так и для гражданских гуманитарных миссий.



Ранее стало известно, что Казахстан распродает чешские самолеты.