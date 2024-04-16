В Кыргызстане заблокируют TikTok

08:57 17.04.2024

Популярную сеть TikTok заблокируют в Кыргызстане. Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития КР направила соответствующее распоряжение всем интернет-провайдерам страны, сообщает Zakon.kz.

В министерстве пояснили изданию Vesti.kg, что данные меры приняты на основании письма Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.



"Основанием для вынесения решения послужило несоблюдение со стороны TikTok закона КР "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию". В законе определены виды информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей", – сказано в сообщении ведомства.



Анастасия Московчук