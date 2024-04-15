Казахстан пообещал ОПЕК+ исправиться

10:08 17.04.2024

15 апреля 2024



В этом году Казахстан так и не смог выполнить взятые на себя квоты по сокращению добычи в ОПЕК+. В Астане обещают исправиться.



"Согласно вторичным источникам, Казахстан в марте превысил свои обязательства на 131 тысячу баррелей в сутки",

- сообщает министерство энергетики Казахстана. В ведомстве пояснили, что это связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона.

"Однако Казахстан продолжит прилагать все усилия для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства в 1-м квартале", - пообещали в министерстве энергетики Казахстана. Там уточнили, что в соответствии с решением 53-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета Казахстан представит подробный план компенсации в Секретариат ОПЕК к 30 апреля 2024 года.



На первый квартал с продлением на второй ряд стран ОПЕК+ взял на себя дополнительные сокращения добычи нефти общим объемом 2,2 млн баррелей в сутки. Казахстан - на 82 тыс. баррелей в сутки.



Судя по данным Минэнерго страны, компании страны не укладываются не только в текущие квоты, но едва делают это и по предыдущему обязательству - с апреля 2023 года. Тогда Казахстан пообещал сократить добычу на 78 тыс. баррелей в сутки.



В результате общее сокращение должно составлять 160 тыс. баррелей в сутки и Казахстан выполнял его в марте на 18%.



Как сообщало EADaily , основная добыча нефти в Казахстане осуществляется на трех мегапроектах, львиная доля в которых принадлежит западным нефтекомпаниям.