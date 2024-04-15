 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.04.2024
12:17  Системный блок: еще четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из РФ
12:12  После потопа, или Хобдинское горе. Жить придется в шалаше в огороде...
12:11  Израиль потерял возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана
12:08  Два офицера МВД РФ получили рекордную взятку в 5 лярдов рублей "криптой" и сбежали в Дубай
12:07  Сын мэра утонувшего Орска Козупиц успел перебраться на ПМЖ в Дубай
10:16  Германия ищет спасения у Китая, - "Взгляд"
10:08  Казахстан пообещал ОПЕК+ исправиться

08:57  В Кыргызстане заблокируют TikTok
08:55  Airbus готовится отправить в Казахстан первый военный самолет A400M
08:17  Пять вузов РФ получили от Рособрнадзора предостережения из-за фиктивного тестирования мигрантов
08:13  Крым самоизолировался от мигрантов-гастарбайтеров
08:06  Куня Бишимбаев - как приговор болашак-элитке Кзахстана
08:01  Боевые женщины Зеленского: все украинки пойдут в расход, - А.Ашуров
07:59  Эрдогану не удается изменить произраильский имидж, - И.Субботин
07:46  Украина решила выйти из черноморской сделки. Посредничество Анкары опять оказалось безуспешным, - НГ
00:27  Катар поддержал Узбекистан в реализации проекта Трансафганской дороги, - В.Панфилова
00:05  Бишкек отстаивает право на сотрудничество с Москвой. Премьер Жапаров совершает визит в США, - Къ
Вторник, 16.04.2024
22:50  Грузия решила ускорить сближение со странами Центральной Азии
21:54  В Копенгагене сгорело здание биржи начала 17-го века. Старинные картины вытаскивали прохожие
21:52  Финляндия или Афганистан: сценарии будущего для Украины
21:46  Битва агентов: в Грузии начались протесты из-за скандального закона
21:04  В Симферополе открыли роскошную Соборную мечеть
20:45  Рядом с Землей обнаружена рекордно большая черная дыра
19:52  Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан создадут СП для строительства Камбаратинской ГЭС-1
19:47  Предложения по переводу в Узбекистан украинских предприятий, пострадавших от войны, обсудили в Киеве
19:40  За что художник В.Верещагин сам уничтожил 3 свои картины "Туркестанского цикла"? (история)
18:59  О долге Китая и его "теневых" биржах, - В.Катасонов
18:54  Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком
12:57  Израиль – Иран: опасное балансирование на "кромке хаоса", - В.Прохватилов
12:28  В Казахстане на деньги коррупционеров построили 25 школ
12:11  Казахстан. Уровень воды в Урале продолжает подниматься
12:10  Как меняется уровень жизни населения стран ЕАЭС?
10:15  Восточная медицина. Атака на Израиль как предвестие новой нормальности, - Илья Титов
08:38  Ближний Восток еще может взорваться, - Foreign Affairs
08:34  О "Старом" и "Новом" Казахстане, - Данияр Ашимбаев
08:31  Могилизация на Украине: тотальное убийство, - В.Бурт
08:09  "Махалли и улицы в Ташкенте будут благоустраивать по опыту австралийского Сиднея" - хоким Умурзаков
08:06  Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих, - Евгений Поздняков
08:04  Китай поставил Шольца в подчиненное положение, - Е.Крутиков
05:27  Новый маршрут и переименования улиц: о чем договорились Токаев и Пашинян
01:29  Al Khaleej: Россия и Китай ответили Западу на его "двойное сдерживание"
01:17  Певец Пиязов стал советником главы Минвуза Узбекистана
01:10  Россия в состоянии решить проблему буйных мигрантов - быстро и по закону
00:53  Таджикистан с 20/04 вводит визовый режим с Турцией
00:35  Нетаньяху призывают сделать передышку в войне с Тегераном, - И.Субботин
00:22  Уметь надо... Иран метко промахнулся, - Эльнар Байназаров
00:17  Удар Ирана по Израилю может помочь Украине, - НГ
00:15  Из Еревана президент Казахстана отправился в зону бедствия в своей стране
00:12  КНР и США борются за превосходство в космосе, - Владимир Скосырев
00:08  Вопрос решен. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун уйдет в отставку 15/05
00:01  Постой-ка, брат мусью... РосРакеты начали "догонялки" с французскими "добровольцами" на Украине
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстан пообещал ОПЕК+ исправиться
10:08 17.04.2024

15 апреля 2024

В этом году Казахстан так и не смог выполнить взятые на себя квоты по сокращению добычи в ОПЕК+. В Астане обещают исправиться.

"Согласно вторичным источникам, Казахстан в марте превысил свои обязательства на 131 тысячу баррелей в сутки",
- сообщает министерство энергетики Казахстана. В ведомстве пояснили, что это связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона.
"Однако Казахстан продолжит прилагать все усилия для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства в 1-м квартале", - пообещали в министерстве энергетики Казахстана. Там уточнили, что в соответствии с решением 53-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета Казахстан представит подробный план компенсации в Секретариат ОПЕК к 30 апреля 2024 года.

На первый квартал с продлением на второй ряд стран ОПЕК+ взял на себя дополнительные сокращения добычи нефти общим объемом 2,2 млн баррелей в сутки. Казахстан - на 82 тыс. баррелей в сутки.

Судя по данным Минэнерго страны, компании страны не укладываются не только в текущие квоты, но едва делают это и по предыдущему обязательству - с апреля 2023 года. Тогда Казахстан пообещал сократить добычу на 78 тыс. баррелей в сутки.

В результате общее сокращение должно составлять 160 тыс. баррелей в сутки и Казахстан выполнял его в марте на 18%.

Как сообщало EADaily , основная добыча нефти в Казахстане осуществляется на трех мегапроектах, львиная доля в которых принадлежит западным нефтекомпаниям.

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713337680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Об административной реформе и ЧП
- Омбудсмен: Криминализация. Фокус на превенцию и устранение факторов, способствующих семейно-бытовому насилию
- Противопаводковые меры на объектах КТК обсудили глава Минэнерго Казахстана и гендиректор Консорциума
- Возрождение культуры чтения – часть работы по интеллектуальному развитию нации
- АЗРК выявлено необоснованное взимание платы с инвесторов за доступ к геологической информации
- Рабочая группа Мажилиса по Бюджетному кодексу, приняла 9 поправок фракции "Ак жол"
- Судом отказано в удовлетворении иска АО "Майкаинзолото"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  