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Сын мэра утонувшего Орска Козупиц успел перебраться на ПМЖ в Дубай
12:07 17.04.2024

"Добился всего сам". Мэр затопленного Орска объяснил, почему его сын уехал в Саудовскую Аравию и купил жилье в Дубае
Мэр Орска Козупица объяснил, что его сын уехал в Саудовскую Аравию из-за работы

Василий Козупица

Мэр Орска Василий Козупица объяснил, почему его сын живет в Саудовской Аравии и владеет дорогой недвижимостью в Дубае. Он прокомментировал расследование, ранее опубликованное в сети.

Мой сын уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед. Там очень жарко и сложный климат. Я горжусь тем, что мои дети добиваются всего сами

В сети на фоне мощнейшего паводка появилась информация о переезде сына мэра за рубеж

Как отмечает "Коммерсантъ", 15 апреля Фонд борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) опубликовал видео с расследованием о сыне мэра Орска Николае Козупице.

По его информации, он покинул Россию в октябре 2022 года и переехал с семьей в Саудовскую Аравию. Там мужчина с женой и детьми поселились на вилле и получили вид на жительство.

Также сообщалось, что месяц назад Николай Козупица переехал в Дубай, где приобрел квартиру стоимостью более 30 миллионов рублей. В России с 2016 по 2023 год он владел частным охранным предприятием "Вымпел", а до 2019 года его формальным руководителем был отец.

По данным расследования, внуки мэра Орска обучаются за границей в местных школах по британской системе.

Козупица заявил, что его сын долгое время работал в России в тяжелейших условиях

Василий Козупица отметил, что его сын Николай получил в России высшее образование и долгое время работал на территории страны.

Мой сын окончил высшее учебное заведение с отличием по специальности "инженер-геолог". Около десяти лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях
Василий Козупица
мэр Орска

Чиновник также рассказал, что его жена находится рядом с ним в трудные времена.

Расследование о семье мэра вышло на фоне беспрецедентного паводка в ряде регионов России. Потоп в Оренбургской области затронул более 12 тысяч домов, почти 8 тысяч человек эвакуированы. Половодье началось после прорыва дамбы в Орске в пятницу, 5 апреля. Помимо самого Орска, под водой оказались часть районов Оренбурга, населенные пункты Оренбургского района и дачные участки в пойме реки Урал. В повреждении плотины обвинили грызунов - якобы они "прогрызли сквозную норку".

Козупица ответил на вопрос о повреждении дамбы в Орске грызунами. Он сообщил, что причиной разрушения гидротехнического сооружения стал высокий паводок.

Мэр утверждал, что дамба рассчитана на уровень воды в семь метров. В начале апреля он лично проверял состояние плотины и решил, что она выдержит нагрузку. Козупица заявлял, что весенний паводок 2024 года станет первой и серьезной проверкой дамбы на прочность. В день прорыва уровень воды в реке Урал достигал 778 сантиметров.

По данным прокуратуры, прорыв дамбы произошел из-за того, что меры по содержанию гидротехнического сооружения были приняты несвоевременно.

Источник - Lenta.ru
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