Два офицера МВД РФ получили рекордную взятку в 5 лярдов рублей "криптой" и сбежали в Дубай

12:08 17.04.2024

Экс-полицейского обвинили в получении рекордной взятки в 5 млрд руб.

"Ъ": экс-сотрудник МВД Сатюков получил рекордную взятку в 5 млрд руб.



Экс-сотрудник МВД Георгий Сатюков вместе с бывшим коллегой незаконно получили от администратора криптобиржи 5 млрд руб. Они покинули Россию и заочно арестованы. До этого рекорд по сумме взяток принадлежал экс-полковнику Захарченко



Бывшего сотрудника Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгия Сатюкова обвинили в получении взятки от администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC) в биткоинах и эфириумах на сумму, соответствующую 4,9 млрд руб., сообщает "Коммерсантъ".



Это самая крупная взятка в истории МВД. До этого рекордсменом считался экс-полковник Дмитрий Захарченко, который получил 16 лет тюрьмы за взятки на сумму 1,4 млрд руб. При этом у него конфисковали активы на 9 млрд руб., имущество обратили в доход государства.



Сатюков возглавлял третье отделение четвертого отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ("К") БСТМ. Согласно материалам дела, они вместе с бывшим коллегой Дмитрием Соколовым под угрозой уголовного преследования навязали "крышу" системному администратору криптобиржи Алексею Иванову (Билюченко).



По версии следствия, деньги офицерам перечисляли с марта 2019 года по октябрь 2021 года; они поступали на подконтрольные Сатюкову криптовалютные кошельки за "незаконные действия (бездействие) и общее покровительство по службе" в пользу Иванова. У фигурантов также есть "значительное количество недвижимого имущества" и денег на счетах, "открытых на доверенных им лиц". Соколов, согласно материалам, владеет апартаментами в сверхвысотном небоскребе (828 м) Бурдж-Халифа в Дубае.



Сейчас оба фигуранта не в России, они заочно арестованы и объявлены в розыск. Сатюкову вменяют получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), Соколову - посредничество в этом (ст. 291.1 УК).



По данным газеты, защита обжаловала арест. Адвокаты указали на "нарушения подследственности" в деле и сообщили, что фигурантов не оповестили об уголовном преследовании. По их словам, загранпаспорта бывших полицейских хранятся у руководства, так как те владеют сведениями, составляющими гостайну. Сведений о том, что Сатюков и Соколов получили новые документы, позволяющие выехать за рубеж, следствие не предоставило, отметила сторона защиты.



Иванов заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и признал вину в растрате из биржи криптовалюты (ч. 4 ст. 160 УК) на 3 млрд руб. Ему назначили три с половиной года колонии. По словам адвоката Иванова Игоря Штанга, его подзащитный фактически возместил ущерб бирже, но представитель Wex подал иск, где, ссылаясь на разницу курсов, увеличил свои требования до "неподъемного для ответчика размера". Речь может идти о 16 млрд руб., передает "Коммерсантъ".