Израиль потерял возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана

12:11 17.04.2024 Тактическая пиррова победа и стратегический провал ЦАХАЛа



17.04.2024 | ДМИТРИЙ МИНИН



Когда в начале апреля Израиль без видимых на то оснований разнес посольский комплекс Тегерана в Дамаске, убив при этом несколько иранских генералов, многими это воспринималось как нажатие на курок развязывания большой войны на Ближнем Востоке. Вызвав неминуемый ответный удар, Нетаньяху таким образом мог бы рассчитывать на преодоление тупика в отношениях с США и их втягивание в боевые действия на своей стороне. Попутно наверняка планировалось с помощью американцев решить, наконец, беспокоящую Израиль иранскую ядерную проблему, разрушив полностью соответствующие объекты на территории Ирана. Под сурдинку можно было бы и "закрыть" вопрос с палестинцами Газы, вытеснив их за пределы сектора. На фоне грандиозной войны, кто бы это заметил.



Однако ожидаемый ответ Ирана оказался по-персидски витиеватым и многослойным, а все его последствия еще только предстоит оценить. Так что, несмотря на показную браваду по поводу 99% сбитых целей, израильским стратегам и генералам есть о чем задуматься. Поначалу армия Израиля (ЦАХАЛ) вообще заявила, что посбивала все вражеские цели на подходе к воздушному пространству страны, но потом появились многочисленные кадры, показывающие по крайней мере дюжину иранских ракет, пролетающих над кнессетом в Иерусалиме. Счастье, что "приземление" в нем в их плановые задания, по-видимому, не входило. Защита же города явно была прорвана.



Детальный разбор операции Ирана "Исполненное обещание" – вопрос времени, тем не менее то, что США и другие западные страны бросились уговаривать Израиль не пытаться ответить такими же многочисленными пусками по иранской территории, говорит о многом. Вашингтон устами Байдена даже успел заявить, что не будет участвовать ни в каком предполагаем ударе ЦАХАЛа по Ирану. И дело не только в президентской кампании. "Маленькая победоносная война" могла бы даже помочь действующему главе Белого дома. Только вот таковой не предвидится, а наверняка лишь большая и с неизвестным исходом. Тегеран и не намеревался нанести максимальный ущерб противнику, в его замыслы входило показать свои возможности для осуществления этого.



И они, похоже, откровенно кое-кого напугали.



Абсолютное большинство запущенных им по Израилю из собственных точек и разных стран от Ирака до Йемена в 4 – 5 волнах, по разным оценкам, от 300 до 500 дронов и ракет, не несли боевых частей, а дополнительное топливо, чтобы преодолеть тысячекилометровое расстояние, и приборы фиксации работы израильской системы ПВО/ПРО. Они "размотали" ее по многим направлениям, определили параметры и частоты, нащупали окна проникновения, через которые на заключительном этапе вошли 7, по одним данным, 9 – по другим, гиперзвуковых ракет "Фаттах-2", которые беспрепятственно ударили по ограниченному числу заранее определенных целей. Среди них оказались главный технический разведцентр ЦАХАЛа на Голанах и две авиабазы в пустыне Негев – "Рамон" и "Неватим", с которой и стартовали самолеты, обстрелявшие посольство Ирана в Дамаске. О самом наличии у него подобного оружия Тегеран заявил лишь в конце прошлого года и теперь вторым в мире после России успешно опробовал его в реальном бою.



При этом ровно за сутки до этой операции Иран провел крупнейшую кибератаку против Израиля, обесточив на время его систему РЛС и мегаполис Тель-Авив, что там вообще предпочитают никак не комментировать. Легко себе представить, какой мощи мог быть иранский удар, если бы оба эти события были наложены друг на друга, а все летательные аппараты Тегерана снабжены реальными боеголовками. Пока он этого делать не стал, также, по-видимому, не желая втягиваться в большую войну.



Особую тревогу израильского руководства, очевидно, должно вызывать то обстоятельство, что, помимо утраты привилегии дальних атак по своему архипротивнику, оно, по сути, лишилось возможности шантажа Ирана перспективой нанесения удара по его ядерным объектам.



Такая ситуация возникла благодаря, видимо, специально продуманному иранскому попаданию по двум крупнейшим авиабазам ЦАХАЛа "Рамон" и "Неватим", расположенным в непосредственной близости от главного ядерного центра Израиля в Димоне. Здесь, предположительно, не только было разработано атомное оружие страны, но и находится его основное хранилище. Именно с указанных авиабаз в случае крайней необходимости должен был бы производиться его запуск. Они же со своей авиацией и средствами ПВО/ПРО являются главными стражами Димоны – самого защищаемого израильского объекта. И если Иран "дотянулся" до них, значит он может дотянуться и до нее, чего в Израиле еще недавно даже представить себе не могли. То, что иранские ракеты с удивительной точностью поразили именно взлетно-посадочные полосы (ВПП), а не технические службы авиабаз, тоже, видимо, сделано намеренно. Проделав кратеры в особо прочном и толстом бетоне, предназначенном в том числе для приема сверхтяжелых грузовых самолетов и стратегических бомбардировщиков из США, иранцы продемонстрировали, что с такой же легкостью они могут пробить защиту реактора в Димоне, а может быть, и перекрытия атомных хранилищ.



Положение для Израиля усугубляется и тем, что более новые ядерные объекты Ирана разбросаны по всей стране и заглублены в скальных породах. Их ЦАХАЛу гораздо труднее поразить, тем более без поддержки поспешно отказавшихся от такой "чести" американцев, чем Тегерану вновь пробиться к одной единственной точке в Димоне. Надо совсем потерять голову, чего, к сожалению, полностью исключать нельзя, чтобы в подобной ситуации отважиться на атаку по иранским ядерным объектам. Это стоило всех остальных "посланных на погибель" сотен дронов и ракет. Типичный гамбит. Шах и мат, ведь это из персидского.



Тегеран, в общем-то, не зря торжествует и говорит о том, что полностью удовлетворен, хотя за своих погибших генералов не взял ни одной жизни, что для него не типично. Это лишь подчеркивает, что его выигрыш, и немалый, в другом. Помимо прорыва израильской системы ПВО/ПРО, это и ее тщательное изучение в действии, а также огромный перерасход зенитных ракет общей стоимостью до $1 млрд, значительно превышающей цену сбитых массовых беспилотников.



Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан уже заявил, что недавние ответные удары страны по израильскому режиму могли быть более масштабными. В телефонном разговоре с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем он даже устроил ему своего рода "выволочку", заявив, что у Ирана не осталось иного выбора из-за отказа Совета Безопасности ООН осудить нападение Израиля на иранское посольство в Дамаске. Он также призвал израильтян остановить на этом цепь эскалации. А его заместитель Али Багери Кани пригрозил: "На этот раз они должны знать, что у них не будет 12-дневного временного интервала. Ответ, который они получат, не может быть измерен днями или часами, но придет в считаные секунды".



Теперь очередь за Израилем. Сценарий с общезападной войной против Ирана, несмотря на всю выражаемую израильтянам солидарность и обещанную помощь, похоже, проваливается. Вести с ним широкомасштабные боевые действия в одиночку – затея тоже крайне сомнительная. Но и не реагировать совсем Нетаньяху не может. Правый лагерь в лице таких политиков, как, например, И. Бен-Гвир, бушует и требует "сокрушительной атаки" на Иран. Большинство аналитиков полагают, что, скорее всего, израильский премьер прибегнет к каким-то "асимметричным мерам" на второстепенных направлениях. Но стерпит ли и их Тегеран? Поэтому угроза возникновения большой войны на Ближнем Востоке все еще остается вполне реальной.



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https://www.fondsk.ru/news/2024/04/17/izrail-poteryal-vozmozhnost-naneseniya-udara-po-yadernym-obektam-irana.html Источник - Фонд стратегической культуры

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