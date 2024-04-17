После потопа, или Хобдинское горе. Жить придется в шалаше в огороде...

12:12 17.04.2024

"Может, шалаш сделаем, в огороде будем жить": как жители села восстанавливаются после повторного паводка



Мария Болатова

17 апреля 2024



Село Кобда в Актюбинской области топит второй год подряд. По словам местных жителей, в этом году воды было в два раза больше. Не успели люди оправиться после прошлогоднего ЧС, как 28 марта в село вновь хлынула большая вода, сообщает корреспондент Orda.kz.



Татьяне Лавренчук 58 лет. С рождения и всю свою сознательную жизнь женщина живет в селе Кобда: говорит, такого паводка не было никогда. В прошлом году их дом выдержал натиск воды, разрушений не было, поэтому в качестве компенсации ущерба им выплатили два миллиона тенге. На эти деньги семья достроила в доме веранду, укрепила стены. Но, как оказалось, все зря. В этот раз воды было слишком много, говорит Татьяна.



"Эмчээсники пришли и сказали: быстрая эвакуация, вода подходит. Мы быстро все собрались, все документы взяли. Хотели мешками обложить, они сказали: бесполезно. Видно, знали, что вода туда хлынет. Сразу в спорткомплекс пришли и там до сих пор находимся", рассказала женщина.



По словам Татьяны, они с мужем успели отпустить с привязи собаку, спасти кошку, а вот кролики, 50 штук, так же, как и курицы, утонули. Сейчас семья из трех человек - Татьяна, ее муж и 90-летняя мать - живут в спорткомплексе. Что будет дальше, они не знают, но надеются, что без помощи не окажутся. Техническое обследование их дома было проведено, его признали аварийным. Сегодня сельчане ждут оценщиков.



"Дальше я не знаю, может, шалаш сделаем, в огороде будем жить, пока выделят нам помощь или дом построят. В том году на ремонт выделили, а в этом году аварийное уже все. Дом, конечно, желательно новый, но обещают 80 квадратов. Так вот писали. Больше затопило домов, по пояс в этом году", говорит Татьяна.



Дом Сарбая Балжигитова тоже затопило второй раз. В прошлом году им дали три миллиона тенге. Мужчина рассказывает, что сделал ремонт. А уже в этом году его жилье также признали аварийным. На сегодня он согласен на все: будет ли это отстроенный новый дом либо выделят средства на строительство.



"Комиссия сказала: дом аварийный, не заходите. В акимате сказали, что дом дадут, но пока неизвестно, где именно. В этом году воды было в два раза больше. Жить здесь опасно, говорят, эту улицу под снос отправят. Ждем помощи акимата, может, деньгами дадут. Но если дадут 22 миллиона тенге и землю, можем и сами сразу построиться. Нанять рабочих и так далее. В любом случае мы согласны на оба варианта", отметил пострадавший от паводка.



На сегодняшний день в акимат села Кобда поступило 284 заявления об ущербе. 102 дома уже признали непригодными для проживания. Дома для пострадавших построят также в районе новостроек. Там вся нужная инженерная инфраструктура развита, к участкам подведены вода, тепло, электричество. Ведутся переговоры со строительными компаниями.



"По нашим подсчетам, на сегодня - 102 дома. Еще будет больше, после того как будет проведено техобследование", сказал аким Кобдинского района Изгилик Тынымгереев.



Новые дома будут возведены в районе, где в прошлом году после паводка построили 24 дома на 30 семей. Большая вода до новостроек не дошла, то есть строиться здесь безопасно.