Системный блок: еще четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из РФ

12:17 17.04.2024

Почему кредитные организации КНР отказываются работать с Россией и как сейчас можно проводить расчеты



Мария Колобова

Милана Гаджиева



Сразу несколько банков КНР перестали принимать платежи в юанях из России. Среди них крупнейший в Китае ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou. Новые ограничения ввел и Bank of China - лишь небольшая доля операций еще проходит из РФ в эту кредитную организацию. Такие ужесточения появились в конце марта, выяснили "Известия". Они связаны с риском вторичных санкций, считают представители бизнеса. Почти 80% платежей в Китай возвращается. Однако варианты оплаты товаров еще остаются.



Какие банки перестали принимать юани из РФ



Ситуация с платежами из России в Китай резко ухудшилась в конце марта. Порядка 80% транзакций вернулось, рассказал "Известиям" источник из бизнес-сообщества. По его словам, список кредитных организаций КНР, которые перестали принимать юани из РФ, расширился. К нему добавились ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank (они занимают первое, 10-е и 12-е места по капитализации соответственно), а также Bank of Taizhou.



Информацию подтвердил генеральный директор делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексей Егармин. По его словам, особенно усложнились расчеты за промышленные товары. При этом транзакции за обычные потребительские продукты Китай все еще может пропускать.



Новые ограничения ввел и Bank of China - теперь лишь небольшая доля операций проходит из России в этот банк, добавил первый собеседник издания. Он подчеркнул: сегодня отправить юани в КНР - большая проблема. Из-за этого импорт оборудования в апреле оказался очень затруднен, и в мае это продолжится.



Прежде всего сложности касаются крупнейших банков КНР. В незначительном объеме платежи продолжают идти, однако в основном с Россией сейчас работают небольшие китайские финорганизации, отметил источник.



С конца марта ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou действительно перестали принимать юани из РФ, рассказал коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский.



Он добавил: причем небольшие игроки тоже начинают следовать примеру крупных банков и вводить ужесточения. У них нет самостоятельности, они опасаются введения вторичных санкций со стороны США.



Китайские кредитные организации начали возвращать около 70–80% транзакций, сказал Алексей Разумовский. Сначала платеж долго висит, клиента просят заполнить дополнительные анкеты, продолжается проверка, а затем приходит отказ в проведении операции. Причину не объясняют, подчеркнул эксперт.



Проблема с отказами в платежах из РФ с ICBC и China Citic Bank также подтвердила представитель "Опоры России" в КНР Илона Горшенева-Долунц. По ее словам, резкое ухудшение ситуации произошло с конца марта.



Как российский бизнес отправляет платежи в Китай



Новые ограничения связаны с риском вторичных ограничительных мер, объяснил генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин. Он подчеркнул: несмотря на дружбу РФ с Китаем, банки КНР не готовы идти на полную конфронтацию с англосаксонским миром.



Проблемы с расчетами начались еще в конце декабря 2023-го. Это обусловлено вступлением в силу 12-го пакета мер против нашей страны - тогда банки КНР стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживают в США. С января несколько кредитных организаций уже перестали принимать и транзакции в юанях из РФ. Среди них Ping An Bank и Bank of Ningbo (занимают 13-е и 15-е места по капитализации соответственно).



В то же время Bank of China начал запрашивать данные о том, связана ли операция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией.



А также имеет ли отправитель или получатель платежа отношение к российским вооруженным силам, писали ранее "Известия". Если ответить утвердительно, то китайская сторона, скорее всего, откажет в проведении транзакции, отмечали эксперты.



На фоне риска вторичных мер Турция и ОАЭ тоже стали ограничивать расчеты с Россией. А платежи из РФ в Казахстан начали проходить с задержками в две–три недели.



Проблема приобретает все больший масштаб, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Запад пытается блокировать возможности нашей страны продолжать торговлю с рядом государств даже в местной валюте. В условиях постоянного расширения вторичных санкций многие контрагенты заранее усиливают комплаенс-процедуры или полностью прекращают сотрудничество с кредитными организациями РФ, добавил старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин.



Банковский сектор РФ должен искать альтернативные варианты, считает Илона Горшенева-Долунц из "Опоры России". С этим согласился и Алексей Егармин из делового совета при ТПП.



По его мнению, стоит предпринять решительные меры по запуску новых инструментов для отправки платежей.



Рынок уже начал перестраиваться на проведение операций через третьи страны и платежных агентов, рассказал Алексей Порошин. Так, например, из России деньги идут в рублях в дружественное государство. А затем от компании, не связанной с РФ, юани отправляются в Китай, пояснил эксперт.



Некоторые организации также открывают филиалы в самой КНР, отметил Алексей Тараповский. По его словам, скоро для трансграничных платежей могут начать использовать и цифровые финансовые активы. Закон, разрешающий применять их для международных расчетов, утвердили в марте этого года.