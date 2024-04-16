Следующий шах: "Хезболла" усиливает обстрелы севера Израиля

12:38 17.04.2024

Может ли Иран влиять на интенсивность ударов с территории Ливана



Прохор Доренко



Проиранское движение "Хезболла" усилило обстрелы севера Израиля с территории Ливана. Причем их интенсивность постоянно меняется, заявили "Известиям" в ЦАХАЛ. Впрочем, группировка в данном случае планирует свои действия независимо от Тегерана, хотя он и может оказать определенное воздействие на "Хезболлу", считают эксперты. Стоит ли ожидать нового витка эскалации в регионе и почему стороны конфликта не переходят к прямому столкновению - в материале "Известий".



"Хезболла" усилила обстрелы Израиля



16 апреля военизированное движение "Хезболла", базирующееся в Ливане, заметно усилило свои удары по северу Израиля. Свои действия представители группировки объясняют поддержкой палестинского сопротивления. Представитель ЦАХАЛ Анна Уколова отмечает, что с момента начала противостояния израильской армии и "Хезболлы" 8 октября 2023 года интенсивность обстрелов со стороны юга Ливана только увеличивается.



- "Хезболла" обстреливает территорию северного Израиля уже более шести месяцев. Интенсивность обстрелов меняется каждый день. За это время было всего несколько дней, когда обстрелов не предпринималось (во время перемирия между ХАМАС и Израилем 24 ноября – 1 декабря прошлого года, - "Известия"), - сказала Уколова "Известиям".



К настоящему моменту с приграничных с Ливаном территорий уже эвакуировано более 60 тыс. жителей еврейского государства.



- Эвакуация граждан позволила избежать большого числа жертв среди мирных жителей. Хочу подчеркнуть, что при населении Израиля в 9 млн человек эта цифра очень внушительна, - добавила Уколова.



Целями атак беспилотников "Хезболлы" стала система ПРО на севере Израиля. "В поддержку стойкому палестинскому народу в секторе Газа и его бравому противостоянию наши бойцы произвели воздушную атаку БПЛА в два этапа. Была поражена система ПРО "Железный купол" в Бейт-Гилели. Среди расчета противоракетной системы есть как раненые, так и погибшие", - говорится в заявлении группировки от 16 апреля.



ЦАХАЛ подтвердила информацию о двух беспилотниках и последовавших взрывах. В армии отмечают, что в произошедшем разбираются. По данным израильского 14-го телеканала, в результате атаки беспилотника пострадали три человека.



Позже, 16 апреля, израильская армия сообщила о ликвидации во время удара ВВС страны по югу Ливана одного из полевых командиров ливанского движения, отвечавшего за координацию действий по запуску ракет в сторону Израиля.



"Ранее в этот день ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили Исмаила Юсефа База, командующего "береговым сектором" "Хезболлы", в районе Айн-Эбель в Ливане", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.



Как следует из опубликованных кадров, удар пришелся по движущемуся автомобилю. Армия обороны Израиля также сообщила, что Исмаил Юсеф Баз занимал ряд важных постов в военном крыле "Хезболлы". Его последняя позиция соответствовала званию командира бригады.



Связано ли это с атакой Ирана на Израиль



Текущую эскалацию с "Хезболлой" многие наблюдатели связывают с повышением градуса напряженности на фоне атаки Ирана по Израилю в ночь с 13 на 14 апреля. Она стала ответом на удар израильских ВВС по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. Тем не менее "Хезболла", хоть и считается проиранской силой в регионе, все же действует автономно от Тегерана, считает политолог Фархад Ибрагимов.



- Весьма вероятно, что "Хезболла" заранее оповещала Иран, ставила его в известность по поводу нанесения ударов по северу Израиля. Однако, полагаю, Иран не ответил на это однозначно и, скорее, повел себя больше нейтрально. У Ирана нет задачи обострять ситуацию и вести ее к еще большей эскалации, - сказал он "Известиям".



По мнению Ибрагимова, ливанское движение исходит из своих целей и задач, обладая собственной политической волей. В то же время очевидно, что иранское руководство имеет очень серьезное влияние на "Хезболлу". Если в Исламской Республике посчитают, что действия ливанской партии угрожают интересам Ирана, на нее будет оказано соответствующее давление, полагает эксперт. Сейчас все атаки на севере Израиля проходят в контексте войны в секторе Газа, чтобы отвлечь израильскую армию от концентрации военных операций в палестинском анклаве.



В целом сейчас руководство еврейского государства больше сосредоточено на вариантах реакции на действия Тегерана: если противоборство с иранским прокси в лице той же "Хезболлы" уже давно стало для Израиля повседневной проблемой, то оставить без ответа атаку Ирана страна не может, поскольку это повлечет за собой серьезные репутационные издержки, считает заведующий кафедрой Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.



- Израиль предпримет определенные шаги для ответа на атаку Ирану, но это будет носить больше символический характер, чем военно-политический с нанесением серьезного ущерба, - считает он.



Впрочем, даже главный союзник еврейского государства - США - призывает не идти на обострение ситуации. Согласно информации западных СМИ, сейчас в израильском правительстве рассматривают в качестве опции удар по иранскому военному объекту.



В Кремле также считают, что необходимо приложить усилия, чтобы не допустить обострения ситуации на Ближнем Востоке. 16 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси.



"Путин выразил надежду, что противостоящие стороны проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, последствия которого могут быть катастрофическими для всего региона", - говорится в заявлении Кремля.



Раиси по итогам разговора отметил, что у Тегерана нет цели усиливать напряженность в регионе. По его словам, действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер.



При этом война между Ираном и Израилем так или иначе будет и дальше продолжаться в "прокси-измерении" из-за нежелания и неготовности сторон конфликта идти на прямое столкновение, считает Сергей Демиденко. По словам эксперта, об этом ярко свидетельствует интенсификация обстрелов со стороны "Хезболлы".



- Однако рассматривать отношения Ирана и "Хезболлы", да и других прокси, в привычной для нашей реальности бюрократической парадигме крайне неправильно. Обстрелы происходят не по прямому указанию от Исламской Республики, а за невыполнение приказа группировка не лишается 13-й зарплаты или квартальной премии. С ними разговаривают на равных и договариваются, - заключил он.



Согласно последним данным, в общей сложности за время шестимесячного конфликта со стороны Ливана погибло 364 человек, по меньшей мере 70 из которых - мирные жители. Потери Израиля в борьбе с "Хезболлой" за это же время составили 10 военных и восемь мирных граждан, сообщает AFP.