 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.04.2024
15:57  Грузия. Президент-иноагент грозится наложить вето на закон об иноагентах
12:40  American Conservative: "Экономическая самокастрация": антироссийские санкции стали ошибкой для США
12:39  Очередь Казахстана подходит.., - Петр Своик
12:38  Следующий шах: "Хезболла" усиливает обстрелы севера Израиля
12:35  Кочевниковедение и борьбА с мифотворчеством. Научное наследие Нурбулата Масанова
12:22  Степеням ордена "Айбын" присвоят имена трех казахстанских воинов
12:17  Системный блок: еще четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из РФ

12:12  После потопа, или Хобдинское горе. Жить придется в шалаше в огороде...
12:11  Израиль потерял возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана
12:08  Два офицера МВД РФ получили рекордную взятку в 5 лярдов рублей "криптой" и сбежали в Дубай
12:07  Сын мэра утонувшего Орска Козупиц успел перебраться на ПМЖ в Дубай
10:16  Германия ищет спасения у Китая, - "Взгляд"
10:08  Казахстан пообещал ОПЕК+ исправиться
08:57  В Кыргызстане заблокируют TikTok
08:55  Airbus готовится отправить в Казахстан первый военный самолет A400M
08:17  Пять вузов РФ получили от Рособрнадзора предостережения из-за фиктивного тестирования мигрантов
08:13  Крым самоизолировался от мигрантов-гастарбайтеров
08:06  Куня Бишимбаев - как приговор болашак-элитке Кзахстана
08:01  Боевые женщины Зеленского: все украинки пойдут в расход, - А.Ашуров
07:59  Эрдогану не удается изменить произраильский имидж, - И.Субботин
07:46  Украина решила выйти из черноморской сделки. Посредничество Анкары опять оказалось безуспешным, - НГ
00:27  Катар поддержал Узбекистан в реализации проекта Трансафганской дороги, - В.Панфилова
00:05  Бишкек отстаивает право на сотрудничество с Москвой. Премьер Жапаров совершает визит в США, - Къ
Вторник, 16.04.2024
22:50  Грузия решила ускорить сближение со странами Центральной Азии
21:54  В Копенгагене сгорело здание биржи начала 17-го века. Старинные картины вытаскивали прохожие
21:52  Финляндия или Афганистан: сценарии будущего для Украины
21:46  Битва агентов: в Грузии начались протесты из-за скандального закона
21:04  В Симферополе открыли роскошную Соборную мечеть
20:45  Рядом с Землей обнаружена рекордно большая черная дыра
19:52  Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан создадут СП для строительства Камбаратинской ГЭС-1
19:47  Предложения по переводу в Узбекистан украинских предприятий, пострадавших от войны, обсудили в Киеве
19:40  За что художник В.Верещагин сам уничтожил 3 свои картины "Туркестанского цикла"? (история)
18:59  О долге Китая и его "теневых" биржах, - В.Катасонов
18:54  Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком
12:57  Израиль – Иран: опасное балансирование на "кромке хаоса", - В.Прохватилов
12:28  В Казахстане на деньги коррупционеров построили 25 школ
12:11  Казахстан. Уровень воды в Урале продолжает подниматься
12:10  Как меняется уровень жизни населения стран ЕАЭС?
10:15  Восточная медицина. Атака на Израиль как предвестие новой нормальности, - Илья Титов
08:38  Ближний Восток еще может взорваться, - Foreign Affairs
08:34  О "Старом" и "Новом" Казахстане, - Данияр Ашимбаев
08:31  Могилизация на Украине: тотальное убийство, - В.Бурт
08:09  "Махалли и улицы в Ташкенте будут благоустраивать по опыту австралийского Сиднея" - хоким Умурзаков
08:06  Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих, - Евгений Поздняков
08:04  Китай поставил Шольца в подчиненное положение, - Е.Крутиков
05:27  Новый маршрут и переименования улиц: о чем договорились Токаев и Пашинян
01:29  Al Khaleej: Россия и Китай ответили Западу на его "двойное сдерживание"
01:17  Певец Пиязов стал советником главы Минвуза Узбекистана
01:10  Россия в состоянии решить проблему буйных мигрантов - быстро и по закону
00:53  Таджикистан с 20/04 вводит визовый режим с Турцией
00:35  Нетаньяху призывают сделать передышку в войне с Тегераном, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Грузия. Президент-иноагент грозится наложить вето на закон об иноагентах
15:57 17.04.2024

Парламент Грузии на пленарном заседании одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об "иностранных агентах". Ранее она выступала с резкой критикой законопроекта.



Протесты прозападной русофобской части политической элиты и грузинского народа еще в прошлом году заставили власти страны отложить принятие резонансного закона об иноагентах - сейчас ситуация выглядит не менее напряженной - на этот раз дело тоже уже дошло до драк в парламенте, ничем не прикрытой русофобии и десятков задержанных борцов за "свободную Грузию". Западная подстилка с французскими связями, именуемая в Грузии президентом, уже также успела заявить, что наложит вето на закон об иноагентах - на этот раз, правда, она сообщила о своей позиции не из Вашингтона.



Саломе Зурабишвили родилась в 1952, Париж, Франция. Длительное время работала в МИД Франции. В 1992 - была первым секретарем постоянной миссии Франции в НАТО. В 2003 - чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии. С 2018 - президент Грузии.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713358620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Об административной реформе и ЧП
- Омбудсмен: Криминализация. Фокус на превенцию и устранение факторов, способствующих семейно-бытовому насилию
- Противопаводковые меры на объектах КТК обсудили глава Минэнерго Казахстана и гендиректор Консорциума
- Возрождение культуры чтения – часть работы по интеллектуальному развитию нации
- АЗРК выявлено необоснованное взимание платы с инвесторов за доступ к геологической информации
- Рабочая группа Мажилиса по Бюджетному кодексу, приняла 9 поправок фракции "Ак жол"
- Судом отказано в удовлетворении иска АО "Майкаинзолото"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  