Грузия. Президент-иноагент грозится наложить вето на закон об иноагентах

15:57 17.04.2024

Парламент Грузии на пленарном заседании одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об "иностранных агентах". Ранее она выступала с резкой критикой законопроекта.



