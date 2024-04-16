Кто победит на выборах в Хорватии ... и кому это интересно?

17:55 17.04.2024

16.04.2024,



Президент бросил вызов премьеру

Итоги выборов в Хорватии определят ее внешнюю политику

Парламентские выборы в Хорватии, которые пройдут 17 апреля, называют самыми непредсказуемыми за всю ее историю как независимой страны - и с точки зрения их возможных итогов, и вероятного влияния на ее внешнюю политику. Прозападному премьеру Андрею Пленковичу и его правой партии "Хорватское демократическое сообщество" противостоят социал-демократы и их кандидат в премьеры, нынешний президент страны Зоран Миланович, который не раз высказывался против военной помощи Украине и грозил заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Впрочем, как уверяют "Ъ" хорватские эксперты, к серьезной смене внешнеполитического курса Загреба грядущие выборы вряд ли приведут. С подробностями - корреспондент "Ъ" на Балканах Геннадий Сысоев.



Элемент непредсказуемости в хорватские выборы внес в первую очередь президент страны Зоран Миланович. Назначив их на 17 апреля, он 15 марта объявил, что намерен стать кандидатом в премьеры от оппозиционной Социал-демократической партии. Это заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Уже спустя два дня опросы показывали, что Зорана Милановича хотят видеть во главе правительства 32% жителей Хорватии, а нынешнего премьера Андрея Пленковича - только 30%. Да и рейтинг социал-демократов по сравнению с предыдущим месяцем вырос аж на 9 процентных пунктов. Главное же - в Европе заговорили о вероятном изменении хорватской внешней политики, в случае если премьером страны станет ее нынешний президент.



И основания для подобных прогнозов были. В то время как правительство Андрея Пленковича однозначно поддержало курс ЕС по отношению к России и Украине, президент Зоран Миланович занял иную позицию. Он хоть и назвал ввод российских войск на территорию Украины "агрессией", но в то же время активно критиковал политику Запада в украинском кризисе и воспрепятствовал обучению украинских военных в Хорватии. Более того, Зоран Миланович грозил заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, на что жестко отреагировал премьер Андрей Пленкович, назвавший президента "манипулятором, вандалом и человеком с пророссийскими взглядами".



Однако поскольку Хорватия является парламентской республикой и реальная власть находится в руках правительства, шансов серьезно влиять на внешнюю политику страны у президента было немного. А вот в кресле премьера возможности Зорана Милановича определять внешнеполитический курс страны резко бы возросли.



Впрочем, по мере приближения выборов расклад сил в Хорватии стал постепенно меняться. Объявив о стремлении возглавить кампанию социал-демократов, а потом и правительство, Зоран Миланович отказался подавать в отставку с поста президента. Конституционный суд счел это незаконным, премьер назвал действия президента "попыткой госпереворота", а многие избиратели заподозрили господина Милановича в нечестной игре из-за желания вступить в битву за кресло премьера без расставания с полномочиями президента.



Последние опросы показывают, что шансов победить на выборах больше у партии нынешнего премьера.



"Хорватскому демократическому сообществу" прочат 60 мест в парламенте, состоящем из 151 депутата. Это на шесть меньше, нежели сейчас, но больше, чем у социал-демократов, которым опросы дают 44 мандата вместо нынешних 41.



"Партии нынешнего премьера, скорее всего, удастся стать первой на выборах, но создать правящее большинство из 76 депутатов ей будет сложно, а уж тем более нереально самой сформировать правительство,- заявил "Ъ" комментатор влиятельного хорватского издания Jutarnji list Владо Вурушич.- "Хорватское демократическое сообщество" наверняка поддержат партии нацменьшинств, включая сербское, но этого может оказаться недостаточно, и тогда премьеру понадобится более широкая коалиция".



По оценке эксперта, поскольку правящая партия давно находится у руля и ее не раз потрясали коррупционные скандалы, многие партии жаждут отстранить "Хорватское демократическое сообщество" от власти, что повышает шансы Социал-демократической партии сколотить коалицию большинства. "Но в нее пришлось бы включать и левых, и правых, а многие из них не готовы встать друг с другом под один зонтик",- говорит Владо Вурушич.



По словам собеседника "Ъ", серьезно развернуть внешнюю политику Загреба нынешние выборы также вряд ли смогут. "Стань Зоран Миланович премьером, в Хорватии, стране-члене ЕС и НАТО, появился бы еще один глава правительства типа словацкого Роберта Фицо или венгерского Виктора Орбана, проводящий особый курс в отношении России или Украины,- поясняет "Ъ" эксперт.- Но для этого господину Милановичу понадобилась бы поддержка в том числе и партий, занимающих твердую проукраинскую позицию. А это делает проведение правительством более пророссийской политики нереальным".