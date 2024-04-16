 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.04.2024
22:33  Загадочно пропавший в 2018 году немецкий миллиардер найден в Москве с русской возлюбленной
21:45  В Чернигове "Искандеры" приголубили французских и польских военных инженеров
21:39  На Азию надвигается Typhon. CША впервые развернули в регионе ранее запрещенные по договору с Россией наземные ракетные комплексы
20:55  Иран готовится к ответному удару Израиля - Wall Street Journal
19:54  Ползучее расширение AUKUS: военная угроза для России и Китая нарастает, - Д.Нефедов
19:50  Блогеры обсуждают предложение перенести столицу России в освобожденный Киев
18:18  За проведение никяха без ЗАГСа в Казахстане будут наказывать имамов

18:09  Козупицы - не тонут. Какая только шваль не работает мэрами в рос-регионах
18:05  Папа Римский опять стал "Патриархом Запада". Как в старые добрые Средневековые времена...
17:55  Кто победит на выборах в Хорватии ... и кому это интересно?
15:57  Грузия. Президент-иноагент грозится наложить вето на закон об иноагентах
12:40  American Conservative: "Экономическая самокастрация": антироссийские санкции стали ошибкой для США
12:39  Очередь Казахстана подходит.., - Петр Своик
12:38  Следующий шах: "Хезболла" усиливает обстрелы севера Израиля
12:35  Кочевниковедение и борьбА с мифотворчеством. Научное наследие Нурбулата Масанова
12:22  Степеням ордена "Айбын" присвоят имена трех казахстанских воинов
12:17  Системный блок: еще четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из РФ
12:12  После потопа, или Хобдинское горе. Жить придется в шалаше в огороде...
12:11  Израиль потерял возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана
12:08  Два офицера МВД РФ получили рекордную взятку в 5 лярдов рублей "криптой" и сбежали в Дубай
12:07  Сын мэра утонувшего Орска Козупиц успел перебраться на ПМЖ в Дубай
10:16  Германия ищет спасения у Китая, - "Взгляд"
10:08  Казахстан пообещал ОПЕК+ исправиться
08:57  В Кыргызстане заблокируют TikTok
08:55  Airbus готовится отправить в Казахстан первый военный самолет A400M
08:17  Пять вузов РФ получили от Рособрнадзора предостережения из-за фиктивного тестирования мигрантов
08:13  Крым самоизолировался от мигрантов-гастарбайтеров
08:06  Куня Бишимбаев - как приговор болашак-элитке Кзахстана
08:01  Боевые женщины Зеленского: все украинки пойдут в расход, - А.Ашуров
07:59  Эрдогану не удается изменить произраильский имидж, - И.Субботин
07:46  Украина решила выйти из черноморской сделки. Посредничество Анкары опять оказалось безуспешным, - НГ
00:27  Катар поддержал Узбекистан в реализации проекта Трансафганской дороги, - В.Панфилова
00:05  Бишкек отстаивает право на сотрудничество с Москвой. Премьер Жапаров совершает визит в США, - Къ
Вторник, 16.04.2024
22:50  Грузия решила ускорить сближение со странами Центральной Азии
21:54  В Копенгагене сгорело здание биржи начала 17-го века. Старинные картины вытаскивали прохожие
21:52  Финляндия или Афганистан: сценарии будущего для Украины
21:46  Битва агентов: в Грузии начались протесты из-за скандального закона
21:04  В Симферополе открыли роскошную Соборную мечеть
20:45  Рядом с Землей обнаружена рекордно большая черная дыра
19:52  Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан создадут СП для строительства Камбаратинской ГЭС-1
19:47  Предложения по переводу в Узбекистан украинских предприятий, пострадавших от войны, обсудили в Киеве
19:40  За что художник В.Верещагин сам уничтожил 3 свои картины "Туркестанского цикла"? (история)
18:59  О долге Китая и его "теневых" биржах, - В.Катасонов
18:54  Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком
12:57  Израиль – Иран: опасное балансирование на "кромке хаоса", - В.Прохватилов
12:28  В Казахстане на деньги коррупционеров построили 25 школ
12:11  Казахстан. Уровень воды в Урале продолжает подниматься
12:10  Как меняется уровень жизни населения стран ЕАЭС?
10:15  Восточная медицина. Атака на Израиль как предвестие новой нормальности, - Илья Титов
08:38  Ближний Восток еще может взорваться, - Foreign Affairs
08:34  О "Старом" и "Новом" Казахстане, - Данияр Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кто победит на выборах в Хорватии ... и кому это интересно?
17:55 17.04.2024

16.04.2024,

Президент бросил вызов премьеру
Итоги выборов в Хорватии определят ее внешнюю политику
Парламентские выборы в Хорватии, которые пройдут 17 апреля, называют самыми непредсказуемыми за всю ее историю как независимой страны - и с точки зрения их возможных итогов, и вероятного влияния на ее внешнюю политику. Прозападному премьеру Андрею Пленковичу и его правой партии "Хорватское демократическое сообщество" противостоят социал-демократы и их кандидат в премьеры, нынешний президент страны Зоран Миланович, который не раз высказывался против военной помощи Украине и грозил заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Впрочем, как уверяют "Ъ" хорватские эксперты, к серьезной смене внешнеполитического курса Загреба грядущие выборы вряд ли приведут. С подробностями - корреспондент "Ъ" на Балканах Геннадий Сысоев.

Элемент непредсказуемости в хорватские выборы внес в первую очередь президент страны Зоран Миланович. Назначив их на 17 апреля, он 15 марта объявил, что намерен стать кандидатом в премьеры от оппозиционной Социал-демократической партии. Это заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Уже спустя два дня опросы показывали, что Зорана Милановича хотят видеть во главе правительства 32% жителей Хорватии, а нынешнего премьера Андрея Пленковича - только 30%. Да и рейтинг социал-демократов по сравнению с предыдущим месяцем вырос аж на 9 процентных пунктов. Главное же - в Европе заговорили о вероятном изменении хорватской внешней политики, в случае если премьером страны станет ее нынешний президент.

И основания для подобных прогнозов были. В то время как правительство Андрея Пленковича однозначно поддержало курс ЕС по отношению к России и Украине, президент Зоран Миланович занял иную позицию. Он хоть и назвал ввод российских войск на территорию Украины "агрессией", но в то же время активно критиковал политику Запада в украинском кризисе и воспрепятствовал обучению украинских военных в Хорватии. Более того, Зоран Миланович грозил заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, на что жестко отреагировал премьер Андрей Пленкович, назвавший президента "манипулятором, вандалом и человеком с пророссийскими взглядами".

Однако поскольку Хорватия является парламентской республикой и реальная власть находится в руках правительства, шансов серьезно влиять на внешнюю политику страны у президента было немного. А вот в кресле премьера возможности Зорана Милановича определять внешнеполитический курс страны резко бы возросли.

Впрочем, по мере приближения выборов расклад сил в Хорватии стал постепенно меняться. Объявив о стремлении возглавить кампанию социал-демократов, а потом и правительство, Зоран Миланович отказался подавать в отставку с поста президента. Конституционный суд счел это незаконным, премьер назвал действия президента "попыткой госпереворота", а многие избиратели заподозрили господина Милановича в нечестной игре из-за желания вступить в битву за кресло премьера без расставания с полномочиями президента.

Последние опросы показывают, что шансов победить на выборах больше у партии нынешнего премьера.

"Хорватскому демократическому сообществу" прочат 60 мест в парламенте, состоящем из 151 депутата. Это на шесть меньше, нежели сейчас, но больше, чем у социал-демократов, которым опросы дают 44 мандата вместо нынешних 41.

"Партии нынешнего премьера, скорее всего, удастся стать первой на выборах, но создать правящее большинство из 76 депутатов ей будет сложно, а уж тем более нереально самой сформировать правительство,- заявил "Ъ" комментатор влиятельного хорватского издания Jutarnji list Владо Вурушич.- "Хорватское демократическое сообщество" наверняка поддержат партии нацменьшинств, включая сербское, но этого может оказаться недостаточно, и тогда премьеру понадобится более широкая коалиция".

По оценке эксперта, поскольку правящая партия давно находится у руля и ее не раз потрясали коррупционные скандалы, многие партии жаждут отстранить "Хорватское демократическое сообщество" от власти, что повышает шансы Социал-демократической партии сколотить коалицию большинства. "Но в нее пришлось бы включать и левых, и правых, а многие из них не готовы встать друг с другом под один зонтик",- говорит Владо Вурушич.

По словам собеседника "Ъ", серьезно развернуть внешнюю политику Загреба нынешние выборы также вряд ли смогут. "Стань Зоран Миланович премьером, в Хорватии, стране-члене ЕС и НАТО, появился бы еще один глава правительства типа словацкого Роберта Фицо или венгерского Виктора Орбана, проводящий особый курс в отношении России или Украины,- поясняет "Ъ" эксперт.- Но для этого господину Милановичу понадобилась бы поддержка в том числе и партий, занимающих твердую проукраинскую позицию. А это делает проведение правительством более пророссийской политики нереальным".

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713365700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Об административной реформе и ЧП
- Омбудсмен: Криминализация. Фокус на превенцию и устранение факторов, способствующих семейно-бытовому насилию
- Противопаводковые меры на объектах КТК обсудили глава Минэнерго Казахстана и гендиректор Консорциума
- Возрождение культуры чтения – часть работы по интеллектуальному развитию нации
- АЗРК выявлено необоснованное взимание платы с инвесторов за доступ к геологической информации
- Рабочая группа Мажилиса по Бюджетному кодексу, приняла 9 поправок фракции "Ак жол"
- Судом отказано в удовлетворении иска АО "Майкаинзолото"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  