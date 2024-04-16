Папа Римский опять стал "Патриархом Запада". Как в старые добрые Средневековые времена...

18:05 17.04.2024 16.04.2024



Папа Римский опять стал патриархом Запада

Версия для печатиОбсудить на форумеДля чего Франциск восстановил исторический титул

Милена Фаустова



В середине апреля был опубликован "Папский ежегодник" (Annuario Pontificio) за 2024 год. Издание регулярно выпускается Государственным секретариатом Святого престола в начале весны и представляет собой статистический адресный справочник Католической церкви. Журналисты отметили, что в этом году в статье о папе Римском Франциске в перечне его титулов присутствует "патриарх Запада", отмененный 18 лет назад предыдущим понтификом Бенедиктом XVI. Восстановление почетного звания пробудило множество догадок и версий.



Впервые титул "патриарх Запада" был введен папой Теодором I, греком, родившимся в Иерусалиме в VII веке. Однако официально он был закреплен за понтификами после того, как папа Пий IX ввел его в Annuario Pontificio в 1863 году. С того времени и вплоть до 2006 года в статистическом ежегоднике перечислялись все девять титулов папы: епископ Рима, викарий Иисуса Христа, преемник князя апостолов, верховный понтифик Вселенской церкви, примас Италии, архиепископ и митрополит Римской провинции, суверен города-государства Ватикан, раб рабов Божиих и патриарх Запада.



Но папа Бенедикт решил отказаться от последнего звания. Тогдашний Папский совет по содействию христианскому единству (ныне Дикастерия) опубликовал разъясняющее заявление, в котором подытожил историю этого титула и заявил, что он "устарел" и "больше не пригоден для использования". "Поскольку в настоящее время значение термина "Запад" напоминает культурный контекст, который относится не только к Западной Европе, но и простирается от Соединенных Штатов Америки до Австралии и Новой Зеландии, тем самым отличаясь от других культурных контекстов. Очевидно, что такое значение термина "Запад" не предназначено для описания церковной территории и не может использоваться в качестве определения патриархальной территории", – говорилось в сообщении. Папский совет счел, что исключение этого титула из "списка папских стилей и достоинств может стать стимулом для экуменических отношений с православными церквами".



Тем не менее в Московском патриархате эту идею подвергли сомнению. "В прошлом патриархат Запада противопоставлялся патриархату Востока", – пояснил тогдашний представитель РПЦ при европейских международных организациях епископ Венский Иларион (Алфеев). "Однако никакого "патриархата Востока" православные церкви никогда не знали. В византийскую эпоху существовало четыре восточных патриархата – Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Римский патриархат воспринимался как "первый среди равных" в диптихе церквей вплоть до 1054 года, когда общение между Востоком и Западом было прервано. Таким образом, на Западе существовал единственный патриархат – Римский, тогда как на Востоке было четыре патриархата. Западный патриархат вместе с четырьмя Восточными патриархатами образовывали так называемую пентархию. Остается загадкой, каким образом опущение титула "патриарх Запада" может улучшить отношения Римского престола с православными церквами. Скорее наоборот, данное опущение может восприниматься как подчеркивающее претензию на вселенскую церковную юрисдикцию, отраженную в других титулах папы Римского", – заметил Алфеев.



Действительно, убежденным экуменистом Бенедикта XVI назвать трудно. Несмотря на то что еще в бытность кардиналом и префектом Конгрегации доктрины веры он признал, что "католики не обладают всей полнотой Божьей истины", этот понтифик всегда подчеркивал приоритет Католической церкви и выступал против "примитивного экуменизма", в отличие, например, от нынешнего папы Франциска, который одним из главных приоритетов своего понтификата назвал экуменический диалог.



В то время как Святой престол пока никак не прокомментировал восстановление звания "патриарх Запада", эксперты и любители выдвигают свои версии.



В числе прочих указывается и "антироссийская". Якобы папа Франциск таким образом решил ослабить притязания РПЦ на лидерство в православном мире.



Швейцарский католический портал kath.ch утверждает, что "восстановление пятерки старых патриархов ослабляет позиции Москвы с богословской точки зрения". Мол, "после окончательного выхода Рима из пентархии и падения Византийской империи в 1453 году Москва получила статус патриархата в 1589 году и была переведена на пятое место синодом четырех оставшихся пентархов в Стамбуле в 1593 году". Поэтому сейчас Москва считает себя Третьим Римом. "Здесь также находится самое большое количество членов церкви в православном мире. Поэтому РПЦ очень подозрительно относится как к роли почетного первенства Константинополя, так и ко всякому экуменическому сближению Рима и Константинополя", – утверждает портал.



В то же время ресурс отмечает, что восстановленный титул считается второстепенным для папы Римского, "который в первую очередь является епископом Рима". "Вновь нося этот титул, папа Франциск ставит себя в экуменическом диалоге на один уровень с Константинопольским патриархом и с другими патриархами тех церквей на Востоке, которые признают папу не вселенским главой Церкви, а равным себе. Константинопольский патриарх Варфоломей I, к которому Франциск несколько раз обращался как к "брату", был заранее проинформирован об этом шаге", – поясняет издание.



Свои догадки высказал и аналитик пресс-службы Вселенского (Константинопольского) патриархата Никос Цойтис. "Движение Франциска является частью возрождения братства, которое лежит в его основе. Таким образом, он хочет подчеркнуть важность утраченной синодальности в церкви Господней, которая выражает Его Тело и имеет синодальность как инструмент. Это попытка, особенно в наше время, когда мир находится на грани третьей мировой войны, для всех христиан опять встретиться для обретения общего нового начала", – написал Цойтис.



31 марта, когда западный мир отмечал праздник Пасхи по григорианскому календарю, Вселенский патриарх Варфоломей заявил о необходимости начиная с 2025 года объединить дату празднования Пасхи с католиками. "Мы настроены оптимистично, поскольку с обеих сторон имеется добрая воля и готовность. Ибо поистине позорно отделять празднование уникального события единого Воскресения единого Господа!" – сказал глава Константинопольской церкви.



2025 год выбран не случайно. Во-первых, именно в этом году дата православной Пасхи, которая высчитывается по александрийской пасхалии (специальной системе расчета по юлианскому календарю, впервые предложенной около 277 года), совпадет с датой католической Пасхи, которая исчисляется по григорианской, действующей с 1583 года. Во-вторых, в 2025 году исполнится 1700 лет со дня первого Вселенского (Никейского) собора, на котором и был установлен регламент торжеств в честь Воскресения Христова. В конце ноября 2023 года папа Франциск призвал Международную теологическую комиссию Ватикана "заново открыть Никейский собор" и в унисон с Варфоломеем высказал пожелание о постоянном совместном праздновании Пасхи всеми христианами.



Объединение церковного календаря впоследствии может привести и к преодолению раскола 1054 года и объединению церквей. Уже сейчас между Римской церковью и рядом поместных православных церквей ведется богословский диалог, который призван нивелировать расхождения в вероучении. В июне 2023 года Франциск пояснил, как может быть преодолен догмат о первенстве папы Римского. "Когда церкви станут полностью едины в вере и любви, форма, в которой Римский епископ будет осуществлять свое евхаристическое служение в Церкви на вселенском уровне, должна быть результатом неразрывной связи между первенством и синодальностью", – подчеркнул он.



Как бы того ни хотели патриарх Варфоломей и папа Франциск, полного объединения церквей в единую "кафолическую" вряд ли стоит ждать. Хотя бы потому, что против этого выступит Московский патриархат. Он и так еще в 2018 году из-за создания Православной церкви Украины (ПЦУ) объявил патриарха Варфоломея главным раскольником православного мира. Несмотря на некоторые движения навстречу Святому престолу со стороны РПЦ, у последней есть претензии и к Ватикану.



В феврале с.г. Синодальная библейско-богословская комиссия РПЦ осудила недавнюю декларацию Fiducia supplicans, принятую Дикастерией вероучения Католической церкви. Документ якобы подразумевает возможность благословения нетрадиционных брачных союзов. При этом и Святой престол, и католическая архиепархия в Москве неоднократно пытались пояснить, что ничего подобного Ватикан не дозволял и речь шла лишь о персональном благословении людей вне контекста их личной жизни, а сам документ как запрещал, так и запрещает нетрадиционный брак и тем более не направлен на "ритуализацию" нетрадиционных отношений.



Упомянутое заседание богословской комиссии возглавлял митрополит Иларион (Алфеев). Именно он, правда в другом статусе и должности, некогда комментировал отказ папы Бенедикта XVI от звания "патриарх Запада". Но именно при Алфееве как главе Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата состоялась в 2016 году пока единственная встреча папы Франциска с патриархом Кириллом. А в декабре 2013 года (уже после избрания папы Франциска главой Римско-католической церкви) митрополит Иларион заявил, что в РПЦ "отказались от классификации католиков в качестве еретиков". Тогда же он заметил, что главными препятствиями к сближению после раскола в 1054 году "продолжают оставаться вопрос о филиокве, то есть исхождении Святого Духа, догмат о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы и учение о первенстве папы Римского".



Впрочем, это не первый раз, когда понтифик "редактирует" статистический церковный справочник. Четыре года назад все почетные звания, которые обычно перечислялись перед биографией понтифика, были убраны. Хорхе Мария Бергольо, епископ Рима – вот так скромно значилось имя Франциска в Annuario Pontificio 2020. Остальные звания и титулы были перечислены в конце страницы и напечатаны мелким шрифтом в качестве "исторической" сноски. Из-за этого разразился целый скандал, и некоторые кардиналы осудили Франциска за новшество. Давний оппонент понтифика архиепископ Карло Вигано заявил, что "новый формат папского ежегодника свидетельствует об узурпации, в которой царит не принцип "Servus servorum Dei" (раб рабов Божьих), а личность Хорхе Марио Бергольо, который официально дезавуировал свое положение викария Христа, наследника князя апостолов и верховного понтифика, как будто они – раздражающие атрибуты прошлого". "Это акт, который, по-видимому, официально меняет папство. Папа Франциск теперь считает себя хозяином церкви, свободным разрушать ее изнутри, не отвечая ни перед кем", – раздраженно заявлял кардинал.



-------------------------------------------------------------------------------- Источник - НГ

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