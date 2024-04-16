Козупицы - не тонут. Какая только шваль не работает мэрами в рос-регионах

18:09 17.04.2024

Почему мэр затопленного Орска Козупица решил срочно продать имущество

Пока Орск в прямом смысле захлебывается в водах Урала, сын мэра города Василия Козупицы засветился в Дубае с новой квартирой. Как выяснил Лайф, в это же время семья выставила на продажу в Орске дом и машину.



16 апреля 24



Мэр Орска Василий Козупица живет неплохо. Он прописан в респектабельном коттеджном поселке Елшанка в черте города.



В СМИ появилась информация, что 30-летний сотрудник иностранной транснациональной нефтесервисной компании Николай Козупица оказался владельцем апартаментов площадью 91 квадратный метр в престижном ЖК Binghatti Nova, расположенном неподалеку от туристического и делового центра Дубая - Джумейра Вилладж Серкл. Стоимость недвижимости, по оценкам местных риелторов, составляет около 33 миллионов рублей.



Мэр Орска Василий Козупица уже заступился за сына. По его словам, Николай благополучия добился своим собственным трудом, работая сначала на Сахалине, а теперь по контракту уехал в Саудовскую Аравию помогать местным нефтяникам развивать нефтяную отрасль. Мэр с тревогой отметил, что жизнь сына в восточной стране "не мед, там очень жарко".



Интересно, что о дорогостоящей покупке и переезде семьи в Саудовскую Аравию подробно рассказывала супруга Николая Козупицы Анна. Девушка сопровождала свои рассказы большим количеством фотографий и видеороликов в своем канале в "Телеграме", однако, когда вспыхнул скандал, семейство удалило контент из мессенджера.



После покупки апартаментов семья Козупицы-младшего гуляла по Дубаю, фотографируя ночную жизнь мегаполиса, и даже сходила на "Призрака оперы". Фото © Telegram / NataKo relocation (удален)



1 / 4По злой иронии, во вторник Дубай ушел под воду из-за мощного ливня и урагана. В городе затопило метро, не ходит наземный транспорт, закрыт аэропорт, люди заблокированы в торговых центрах и офисах. Пока не известно, пострадал ли ЖК Binghatti Nova, где находится квартира Николая Козупицы.



Кем работает сын мэра ОрскаКозупица-младший по образованию геолог. Судя по его соцсетям, окончил геологический факультет МГУ, там же нашел свою будущую супругу Наталью. Пара обосновалась в подмосковном Королеве - в одной из высоток бизнес-класса на улице Пионерской расположена теперь уже бывшая трешка четы Козупица площадью 83 квадратных метра.



Прямо сейчас такие же хоромы продают соседи по лестничной площадке супругов-геологов. Их квартира всего на четыре квадрата больше и сейчас оценивается хозяевами в 27 миллионов рублей. Таким образом, чисто теоретически Николаю Козупице вполне могло хватить денег от продажи своего жилья на покупку апартаментов в Дубае.



Стоит отметить, что супруги не бедствовали: одно из мест работы Николая - крупнейшая в мире транснациональная нефтесервисная компания "Шлюмберже". В своем резюме Козупица-младший указал, что работал в представительстве "Шлюмберже" в Южно-Сахалинске. По крайней мере, до 20-х годов это был привлекательный работодатель - высокие заработки и международный статус привлекали в фирму наиболее перспективных сотрудников. Недавно одна из нефтяных компаний Саудовской Аравии предложила молодому специалисту поработать в Аравийской пустыне, и семья с двумя детьми сейчас живет там.



КоролевПионерская улица, 19 на карте Королева - Яндекс КартыСтоимость жилья в этом ЖК вполне сравнится с квартирами в столичных новостройках



Семейный бизнес КозупицаВпрочем, деньги на покупку заграничной недвижимости могли прийти и из Орска. Как оказалось, с 2016 по 2023 год Николай Козупица числился совладельцем крупного местного охранного предприятия "Вымпел". Здесь ему принадлежало 34% фирмы, а его отец - нынешний мэр Орска - в ней же был генеральным директором.



После того как его в 2019 году избрали городским главой, Козупица-старший официально вышел из всех своих бизнесов - кроме "Вымпела" у бывшего силовика еще было охранное предприятие "Альфа" и небольшое проектное бюро "Гарант безопасности". Впрочем, ни одно из них даже близко не сравнится с "Вымпелом" по прибыли - это предприятие до сих пор генерирует до 55 млн рублей выручки в год.



Как часто бывает у российских бизнесменов, чистая прибыль при этом обычно не превышает нескольких сот тысяч рублей, а в 2022 году даже ушла в минус на 41 тысячу. При этом охранники четко отстаивают свои интересы и при задержках платежей со стороны клиентов сразу идут в суд - в прошлом году "Вымпел" таким образом добился выплаты четырех миллионов рублей от охраняемого им местного механического завода.



Сейчас список владельцев выглядит так: контрольный пакет акций - 34% - от Николая Козупицы перешел бывшему инспектору кадров Орского завода компрессоров Ларисе Симагиной. Еще 33% принадлежит самой фирме, а оставшуюся долю контролирует Светлана Любимова - родственница бизнес-партнера Козупицы-старшего Александра Любимова. Фото © Spark-interfax



Напомним, сын мэра Орска вышел из доли в "Вымпеле" и, судя по данным ЕГРЮЛ, формально передал ее некой 62-летней Ларисе Симагиной. Судя по ее соцсетям, женщина живет скромно, в прошлом не раз была должницей по кредитным платежам на суммы до 350 тысяч рублей. Как бывший инспектор по кадрам Орского завода компрессоров стала совладелицей многомиллионного охранного бизнеса - загадка. Возможно, реальный контроль над предприятием до сих пор может оставаться у семьи мэра.



Как живет глава ОрскаСам Василий Козупица живет неплохо. Он прописан в респектабельном коттеджном поселке Елшанка в черте Орска. Здесь находится трехэтажный дом площадью 220 квадратных метров с четырьмя спальнями, двумя верандами, гаражом на две машины. Интересно, что коттедж по этому адресу появился в разделе "Продам" в конце марта – начале апреля на одном из сайтов недвижимости. Цена особняка указана: 13,2 млн рублей. Сейчас объявление исчезло из публичного доступа.



Коттедж с совпадающим с жильем Василия Козупицы адресом недавно был продан за более чем 13 млн рублей. Фото © Yandexwebcache



Кстати, в феврале этого года Козупица-старший, похоже, также продал свой белый паркетник Volkswagen Touareg. Сейчас подержанный стоит в районе четырех миллионов рублей. Возможно, часть средств могла пойти на помощь в покупке сыном недвижимости в Дубае, но не исключено, что после сложения мэрских полномочий Василий Козупица и сам может переехать поближе к семье и внукам.