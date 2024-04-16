За проведение никяха без ЗАГСа в Казахстане будут наказывать имамов

18:18 17.04.2024

За проведение никяха без ЗАГСа могут начать наказывать имамов

17 апреля 2024 Жадра Жулмухаметова



Сегодня казахстанцы порой ограничиваются обрядом никях, не регистрируя отношения официально. Мнением по поводу мусульманского брака поделился депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, сообщает Orda.kz.



Мажилисмен признает, что обряд никях превратился в тренд среди казахстанцев. Депутат считает религиозное бракосочетание незаконным.



""У нас по закону признается брак, который зарегистрирован установленным образом. То есть если они регистрируют брак в мечети, церкви или иным образом, это не может считаться браком. Это становится неким трендом, некоторые граждане таким образом пытаются вступать в брачные отношения, что на самом деле нарушает законодательство. Мы - светское государство, и есть установленный законом порядок. Считаю, что в этом плане опасения небезосновательны".

Также Асхат Аймагамбетов считает необходимым ввести ответственность за проведение обряда никях при отсутствии официального брака.



""Я займусь этим вопросом",- пообещал депутат.

Ранее свою позицию в отношении религиозного бракосочетания высказал министр юстиции Азамат Ескараев.