Блогеры обсуждают предложение перенести столицу России в освобожденный Киев

19:50 17.04.2024

В Москве обсудили предложение перенести столицу России в освобожденный Киев



Максим Столяров



После освобождения Киева, на его территорию можно перенести Конституционный суд РФ, а также министерство по интеграции освобожденных территорий.



Об этом в интервью политологу Богдану Безпалько заявил бежавший из Украины журналист Владимир Скачко, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Есть люди, считающие, что надо пойти навстречу желанию Киева быть первым на деревне. В чем были бы плюсы возвращения в единое русское государство и переноса столицы общего государства в Киев? Можно заманить киевлян в такой проект?", – спросил Безпалько.



"Я противник даже теоретического обсуждения этого. Еще можно поговорить о поднятии статуса, о переносе каких-то общегосударственных институтов. Например, Конституционный суд. Это может быть какое-то министерство по новым территориям, по освоению и интеграции. Оно может быть в Киеве.



Может быть, если Украина останется с Россией навсегда, а Киеву, как матери городов русских, как общей колыбели, откуда пошли эти три народа, дать ей функции распределения налаживания этого межнационального мира и всеобщего согласия", – ответил Скачко.