|Блогеры обсуждают предложение перенести столицу России в освобожденный Киев
19:50 17.04.2024
В Москве обсудили предложение перенести столицу России в освобожденный Киев
Максим Столяров
После освобождения Киева, на его территорию можно перенести Конституционный суд РФ, а также министерство по интеграции освобожденных территорий.
Об этом в интервью политологу Богдану Безпалько заявил бежавший из Украины журналист Владимир Скачко, передает корреспондент "ПолитНавигатора".
"Есть люди, считающие, что надо пойти навстречу желанию Киева быть первым на деревне. В чем были бы плюсы возвращения в единое русское государство и переноса столицы общего государства в Киев? Можно заманить киевлян в такой проект?", – спросил Безпалько.
"Я противник даже теоретического обсуждения этого. Еще можно поговорить о поднятии статуса, о переносе каких-то общегосударственных институтов. Например, Конституционный суд. Это может быть какое-то министерство по новым территориям, по освоению и интеграции. Оно может быть в Киеве.
Может быть, если Украина останется с Россией навсегда, а Киеву, как матери городов русских, как общей колыбели, откуда пошли эти три народа, дать ей функции распределения налаживания этого межнационального мира и всеобщего согласия", – ответил Скачко.