Ползучее расширение AUKUS: военная угроза для России и Китая нарастает

19:54 17.04.2024

Американские подводные лодки в Австралии могут быть использованы для провокаций в Тайваньском проливе и не только



17.04.2024 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Военные ведомства США, Великобритании и Австралии на днях предложили Японии взаимодействие в рамках Второго компонента учрежденного в 2021 году партнерства в сфере безопасности AUKUS, предусматривающего разработку передовых военных технологий – гиперзвукового оружия, систем искусственного интеллекта и квантовых компьютеров, современных средств электронной разведки и др.



