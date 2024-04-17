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Ползучее расширение AUKUS: военная угроза для России и Китая нарастает
19:54 17.04.2024

Американские подводные лодки в Австралии могут быть использованы для провокаций в Тайваньском проливе и не только

17.04.2024 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ

Военные ведомства США, Великобритании и Австралии на днях предложили Японии взаимодействие в рамках Второго компонента учрежденного в 2021 году партнерства в сфере безопасности AUKUS, предусматривающего разработку передовых военных технологий – гиперзвукового оружия, систем искусственного интеллекта и квантовых компьютеров, современных средств электронной разведки и др.



Заявление прозвучало в ходе премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вашингтон для трехсторонней встречи лидеров с президентом Джо Байденом и президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Филиппины оказались в центре напряженности с Пекином в территориальных спорах в Южно-Китайском море. В ходе переговоров Кисиды в Вашингтоне выражалась нарастающая обеспокоенность "в связи с нарастающей обеспокоенностью военными амбициями Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и военным сотрудничеством Китая с рядом государств региона", где подразумевается, прежде всего, Россия.

И хотя прямого вовлечения Токио в Первый компонент соглашения AUKUS, в рамках которого реализуются программы военного сотрудничества, включая совместные учения, формально речь пока вроде бы не идет (о чем заявляет австралийский премьер Энтони Альбанезе), думается, это не более чем условность, чему способствует несколько факторов.

Во-первых, так называемые "силы самообороны Японии" с весны с. г. включены в военные учения США и Филиппин, как и блока AUKUS в бассейне Южно-Китайского моря, где обостряются противоречия между странами этого бассейна из-за статуса многих его океанических проливов и островов с близлежащими нефтегазовыми ресурсами. В полном соответствии с давней логикой японского милитаризма кабинет Кисиды активно добивается увеличения экспорта вооружений, стимулируя военную промышленность и вынашивая планы региональной экспансии.

Во-вторых, Вашингтон, Лондон и Канберра, как и потенциальные участники блока Канада и Новая Зеландия, официально поддерживают притязания Японии на российские Южные Курилы и на китайские острова Дяоюйдао (японское Сенкаку). По словам заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла, поставляемые Австралии американские субмарины могут быть развернуты против Китая в случае потенциального конфликта вокруг мятежного Тайваня (это встретило резкую реакцию в Пекине). Выступая в Centre for a New American Security, американский "дипломат номер два" отметил серьезную поддержку трехстороннему партнерству в рамках AUKUS в Вашингтоне вне партийной принадлежности будущего хозяина Белого дома.

Уже одно это демонстрирует, на какие именно государства АТР нацелены создание блока и его дальнейшее расширение. Потому неудивительно, что Ф. Кисида на переговорах в Пентагоне, согласно коммюнике, "приветствовал возможность участия [Японии] в AUKUS, отметив важность альянса и его развития для укрепления сдерживания в регионе".

В связи с переговорами главы японского правительства в Америке в МИД КНР заявили о том, что расширение сотрудничества в рамках военного блока AUKUS несет в себе угрозы региональным миру и стабильности, а также увеличивает риск распространения ядерного оружия. "Усиление военной конфронтации путем наращивания военного сотрудничества является классическим примером менталитета холодной войны. Данные действия увеличивают риск распространения ядерного оружия, усиливают гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подрывают региональные мир и стабильность", и с этим выводом вполне можно согласиться. Как полагает научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь, "Австралия, при подстрекательстве и поддержке Вашингтона, активно пытается играть более важную роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе и использовать возможности системы AUKUS для постепенного выстраивания азиатской модели мини-НАТО с центральной ролью Канберры". В частности, на это указывают планы передачи Америкой Австралии технологии производства силовых установок для атомных подводных лодок, а также ротировать подводные силы у западного побережья этой страны на материке, пока Канберра не получит отремонтированные, бывшие в употреблении американские субмарины класса Virginа (вроде бы это должно произойти не ранее середины 2030-х годов). В свою очередь, Великобритания планирует разместить у берегов своего бывшего доминиона два патрульных корабля хиреющего Королевского военно-морского флота.

Консультации с потенциальными партнерами, включая Японию, AUKUS готовится начать уже в этом году, отмечается в отдельном заявлении военного ведомства Великобритании по итогам консультаций в Вашингтоне. Действительно, программа расширения тихоокеанского партнерства англосаксов отнюдь не ограничивается Страной восходящего солнца. Точнее, в конце марта с. г. американские источники со ссылками на Пентагон и Госдепартамент сообщали, что наряду с Японией, участвующая в НАТО "Канада также находится в очереди на присоединение, на первом этапе, ко Второму компоненту пакта AUKUS. Переговоры продвигаются; соответствующее соглашение стороны подпишут к концу 2024 г. или не позднее начала 2025 года". Теми же источниками сообщается о предстоящем включении в пакт и Новой Зеландии (опять-таки, как и в случае с Японией, – также сперва ко второму компоненту).

"США и Новая Зеландия считают обоснованным сотрудничество последней с QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности, объединяет Австралию, Индию, США и Японию) и AUKUS", - говорится в совместном заявлении 12 апреля с. г. госсекретаря США Энтони Блинкена и главы новозеландского МИД Уинстона Питерса. Согласно документу, США и Новая Зеландия готовы нарастить не только двустороннее сотрудничество, "но также работу с единомышленниками в регионе. Мы видим большой потенциал для сотрудничества в рамках проектов, отражающих наше общее видение".

Новозеландский премьер-министр Кристофер Люксон заявил в конце декабря 2023 г. в Канберре, что "проект разработки и закупок оружия AUKUS между США, Великобританией и Австралией поможет обеспечить мир и стабильность в Тихом океане. Мы заинтересованы во взаимодействии с союзниками в AUKUS, а также в доступе к новым технологиям". По мнению политика, это востребовано ввиду "все более усложняющегося миропорядка. Новая Зеландия и Австралия, как и прежде, будут впредь работать вместе и в оборонной сфере". Как полагают в Госдепе, дверь для Веллингтона для участия в AUKUS открыта. По имеющейся информации, включение Новой Зеландии в альянс состоится к концу текущего года. Еще двумя потенциальными "новобранцами" могут стать Южная Корея и Сингапур, располагающие некоторыми боеспособными вооруженными формированиями.

В контексте военно-политической географии, нелишне напомнить, что ассоциированы с AUKUS Бруней и Малайзия, в рамках их бессрочных соглашений о военном сотрудничестве с Великобританией и Австралией. Кроме того, в Брунее – последней сухопутной колонии Лондона, получившей независимость только в 1984 году, сохраняются британские войска. В свою очередь, у США бессрочные соглашения о совместной обороне с их фактическими тихоокеанскими протекторатами – Республикой Палау, Федеративными Штатами Микронезии и Маршалловыми островами (в 1946-47 – начале 1990-х гг. – экс-японские колонии США). Напомним также о военных базах США на американских Гуаме, Восточном Самоа, Гавайях, Алеутских островах.

Таким образом, фактическая сфера действия формирующегося Тихоокеанского "придатка" НАТО охватывает практически весь тихоокеанский бассейн и часть Юго-Восточной Азии.

Напомним также, что давняя империалистическая тактика, отработанная еще несколько десятилетий назад, сводится к созданию нескольких региональных блоков, призванных содействовать западной экспансии в Азии, Латинской Америке и Африке.

Так, в 1950-х – 1970-х годах были созданы и функционировали военно-политические блоки ANZUS (Австралия, Новая Зеландия, США), ANZUK (Австралия, Новая Зеландия, Великобритания), СЕАТО (Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, США, Пакистан, Таиланд, Филиппины, Франция), CENTO (Великобритания, Иран, Ирак, Пакистан, Турция). Нынешний AUKUS видится аналогом первых двух из вышеперечисленных организаций.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713372840


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