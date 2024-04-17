На Азию надвигается Typhon. CША впервые развернули в регионе ранее запрещенные по договору с Россией наземные ракетные комплексы

21:39 17.04.2024 На Азию надвигается Typhon

CША впервые развернули в регионе ранее запрещенные по договору с Россией наземные ракетные комплексы

США впервые развернули ракетные комплексы наземного базирования средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе: на Филиппины в рамках учений были переброшены армейские системы Typhon. Ранее такие вооружения были запрещены по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). После его развала власти РФ объявили о намерении придерживаться добровольного моратория на развертывания таких комплексов на своей территории, но только до тех пор, пока США не разместят их где-либо, включая Азию.



Пентагон перебросил на Филиппины новую армейскую наземную пусковую установку, способную запускать крылатые ракеты Tomahawk и многоцелевые ракеты Standard SM-6

Пентагон перебросил на Филиппины новую армейскую наземную пусковую установку, способную запускать крылатые ракеты Tomahawk и многоцелевые ракеты Standard SM-6



Новая армейская наземная пусковая установка, способная запускать крылатые ракеты Tomahawk (дальность до 1,8 тыс. км) и многоцелевые ракеты Standard SM-6 (дальность, вероятно, до 460 км), впервые появилась в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ходе военных учений США на севере Филиппин. В заявлении, опубликованном на сайте Тихоокеанского командования армии США (USARPAC), говорится, что ракетный комплекс Typhon, также называемый Mid-Range Capability, будет задействован в ежегодных американо-филиппинских учениях Salaknib-24.



Typhon - это первое наземное ударное средство средней дальности у армии США после окончания холодной войны и расторжения в 2019 году российско-американского ДРСМД. Его пусковая установка представляет, по сути, сухопутный вариант корабельной вертикальной пусковой установки Mk41.



Контракт с Lockheed Martin на производство этих комплексов Пентагон подписал в ноябре 2020 года, чуть больше чем через год после того, как развалился ДРСМД, запрещавший создавать подобные системы.



Typhon был переброшен на территорию Филиппин с объединенной базы ВВС и армии США Льюис-Маккорд (штат Вашингтон) самолетом C-17 Globemaster. Как передает специализированное издание Naval News, новые комплексы призваны стать одним из ключевых компонентов новых межвидовых оперативных групп (MDTF, Multi-Domain Task Force) армии США, "которые были созданы для противодействия широкому спектру угроз, исходящих от России и Китая".



"Это (переброска Typhon.- "Ъ") важный шаг в нашем партнерстве с Филиппинами, давним союзником США в регионе. Мы благодарны нашим партнерам в вооруженных силах Филиппин и рады расширить наше сотрудничество в области безопасности, предоставляя этот новый потенциал на Лусоне (одном из островов Филиппин.- "Ъ")",- заявил командующий 1-й MDTF бригадный генерал Бернард Харрингтон.



Как уточняет Naval News, с территории этого острова ракеты Typhon могут не только контролировать весь Лусонский пролив, но и достичь китайского побережья и различных баз Народно-освободительной армии в Южно-Китайском море.



Батарея Typhon состоит из четырех пусковых установок, передвижного командного пункта, транспортно-заряжающей машины и машины обеспечения боевого дежурства. Каждая мобильная установка несет по четыре ракеты. Предполагается, что в будущем батареи Typhon войдут в состав дивизиона стратегических огневых средств оперативной группы, в состав которого также войдут батареи реактивных систем залпового огня повышенной мобильности (HIMARS) с новыми ракетами PrSM с дальностью более 500 км и гиперзвуковыми ракетами Dark Eagle (он же LRHW, Long Range Hypersonic Weapon, c заявленной дальностью более 2775 км). Помимо дивизиона ракетных комплексов средней дальности в MDTF также войдут специалисты по разведке, кибероружию, радиоэлектронной борьбе и операциям в космическом пространстве (см. "Ъ" от 8 декабря 2022 года).



В последнее время филиппинские власти на фоне обострения территориальных споров с Китаем по поводу принадлежности группы островов и морских пространств в Южно-Китайском море заметно активизировали военно-техническое сотрудничество с США и Японией. 11 апреля лидеры трех стран провели в Вашингтоне первый совместный саммит, договорившись об укреплении взаимодействия в сфере обороны.



США созывают первый трехсторонний саммит с Японией и Филиппинами

Китайские власти негативно отреагировали на планы США разместить в регионе новые ракетные комплексы. Представитель Минобороны КНР У Цянь охарактеризовал их как "опасную тенденцию". "Это будет серьезной угрозой для безопасности стран региона и нанесет серьезный ущерб региональному миру и стабильности",- заявил он (цитата по ТАСС).



По оценке научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автора Telegram-канала "Ядерный буревестник" Александра Ермакова, развертывание Typhon на Филиппинах - "это плановый процесс освоения новой техники армией и приучения с политической точки зрения всех к тому, что они будут на Тихом океане". "Новые ракетные комплексы средней дальности дают собственную "длинную руку" наземным частям американских вооруженных сил (свой новый комплекс с ракетами Tomahawk есть и у Корпуса морской пехоты США, см. "Ъ" от 27 июля 2023 года.- "Ъ"). Они имеют плюсы и минусы по сравнению с кораблями - с одной стороны, на корабле ракет побольше, но с другой - "трейлер", стоящий в лесу на расстоянии полутора тысяч километров, непросто поразить, он легко перезаряжается, и его нахождение в боевом дежурстве почти бесплатно в отличие от эсминца",- пояснил эксперт "Ъ".



И хоть пока заявлено, что новые комплексы переброшены лишь в рамках учений, Александр Ермаков отмечает, что это "учения по опробованию развертывания". На вопрос, могут ли они представлять угрозу и для России, он ответил: "Конкретно с Филиппин, конечно, далеко, не дотянутся. Но с японской Окинавы уже вполне. А в перспективе гиперзвуковые комплексы LRHW, наверное, и с Филиппин будут представлять угрозу".



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Напомним, согласно ДРСМД, заключенному в 1987 году между США и СССР, сторонам запрещено было испытывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тыс. км, как и пусковые установки для них. США начали обвинять РФ в нарушении договора в начале 2010-х годов, но решительный шаг в направлении его денонсации был сделан администрацией Дональда Трампа в конце 2018 года. Вашингтон обвинил Москву в том, что крылатая ракета 9М729 якобы имеет дальность, превышающую установленную договором. В Москве это отрицали и выдвинули США встречные претензии. Среди прочего Россия высказывала опасения, что размещенные в Польше и Румынии пусковые установки противоракет Mk41 могут использоваться и для запуска крылатых ракет Tomahawk. Вашингтон ни объяснения, ни претензии в расчет не принял и 2 февраля 2019 года объявил о выходе из договора. Через полгода, 2 августа, ДРСМД официально прекратил свое действие. После того как договор распался, власти РФ объявили о готовности и далее придерживаться добровольного моратория на размещение на своей территории ракетных комплексов наземного базирования средней и меньшей дальности до тех пор, пока США не примут решение развернуть такие системы в Европе или Азии.



На минувшей неделе заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков дал понять, что Россия пересмотрит свое отношение к этому мораторию, если соответствующие американские ракеты появятся "в любом регионе мира", включая Азиатско-Тихоокеанский регион. "Хотелось бы, чтобы обошлось без дальнейшего наращивания потенциала, который Соединенными Штатами создавался упорно в последние годы именно в той сфере, которая раньше регулировалась ДРСМД. Я думаю, что необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции так называемого двойного сдерживания (России и Китая.- "Ъ"). Как недавно обсуждалось в ходе визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Пекин, на двойное сдерживание мы можем и должны ответить двойным противодействием",- предупредил Сергей Рябков.



Елена Черненко

Газета "Коммерсантъ" №68 от 17.04.2024, стр. 1 Источник - kommersant.ru

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