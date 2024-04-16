В Чернигове "Искандеры" приголубили французских и польских военных инженеров

21:45 17.04.2024

Названы страны НАТО, потерявшие своих специалистов после прилета "Искандеров" по Чернигову

Эксперты рассказали, какие задачи выполняли наемники недалеко от Киева



Подробности прилета по гостинице в Чернигове стали известны в среду, 17 апреля. Под удар трех "Искандеров" попали десятки иностранных наемников, расквартированные по гражданским отелям. Военные эксперты рассказали, какие задачи солдаты НАТО выполняли в тылу у противника.



Эксперты рассказали, какие задачи выполняли наемники недалеко от Киева



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Напомним, утром 17 апреля наши войска нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в Чернигове. Известно, что в этом городе находится управление оперативного командования ВСУ "Север", а значит, и немало как украинских военнослужащих, так и иностранных советников.



Ракеты точно попали по бывшей гостинице, где разместили иностранных советников. В одном из зданий, по некоторым данным, проходило совещание руководства группировки "Север" с участием генерал-лейтенанта Дмитрия Красильникова. Противник пока не подтвердил и не опроверг информацию о его ликвидации. В остальных зданиях располагались солдаты ВСУ, а также расквартированные натовские военнослужащие.



То, что удар пришелся по военным объектам, подтверждают фотографии с места прилетев. В окнах гостиницы замечены армейские двухъярусные кровати, а на носилках - раненые в военной форме.



Чуть позже выяснилось, что среди "десятков" ликвидированных солдат противника оказались польские и французские военные инженеры, а также руководство территориальной обороны.



"Искандеры" накрыли в Чернигове совещание генералов ВСУ



"Это польско-французский контингент, который прибыл строить минные и технические заграждения на границе. ...Деньги ЕС. Польское и французские власти пожертвовали жизнями военных инженеров, отправив их в опасную и несанкционированную командировку", - написал один из информационных ресурсов.



Сейчас противник в экстренном порядке пытается построить оборонительные сооружения на северном фланге. На этом направлении находятся такие города, как Харьков, Сумы, Чернигов, которые, вероятнее всего, станут приоритетными целями во время весенне-летнего наступления российской армии.



Авторы: ДАРЬЯ ФЕДОТОВА



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"Могилы копать некому": Дандыкин рассказал об ударах по командному пункту ВСУ в Чернигове

"Решается вопрос с созданием "санитарной зоны""



17 апреля тремя ракетами "Искандер" был уничтожен командный пункт Вооруженных сил Украины в Чернигове, который располагался в гостинице "Профсоюзная", сообщают военкоры. По данным телеграм-канала "Военное дело", были ликвидированы не менее 30 военных ВСУ, включая офицеров. Прокомментировать эти сообщения мы попросили военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина.



"Решается вопрос с созданием "санитарной зоны""



- Это на самом деле показательный момент, который означает, что мы так или иначе будем решать вопрос с созданием "санитарной зоны", - говорит Василий Дандыкин. - Чтобы обезопасить наши приграничные территории от ударов ВСУ. Уничтожение тех, кто управляет и направляет, - тоже очень важный момент. "Без пастуха стадо разбегается".



Василий Алексеевич сам родом с Брянщины. Он вспоминает, что Брянск и Чернигов были когда-то городами-побратимами.



- В Брянске была гостиница "Чернигов", которая теперь носит название "Центральная". У жителей Брянской области на украинской стороне осталось много родни. И если раньше они были достаточно агрессивно настроены по отношению к своим российским родственникам, то теперь стали более вменяемыми в общении. После двух лет спецоперации к ним стало приходить понимание происходящего. Потери у них там ужасающие, в приграничных селах Черниговской области практически не осталось мужиков. Могилы копать некому.



Капитан первого ранга запаса отмечает, что у нас стала лучше работать агентурная разведка.



- Это наряду с авиационной и космической разведкой. Мы в этом году должны запустить сто спутников, большинство из которых будут или двойного назначения, или военные. Двести спутников у нас уже находятся на орбите. Мы стали очень точно наносить удары.



Экс-депутат Рады сообщил о потерях ВСУ при ударе по отелю в Чернигове



Василий Дандыкин напоминает, что сегодня Вооруженные силы РФ нанесли удар также по инфраструктуре порта в районе Одессы. А вчера ночью ударили по военному аэродрому, который расположен недалеко от Староконстантинова в Хмельницкой области.



- Этот аэродром частично был переоборудован под американские истребители F-16. Там же располагался склад боеприпасов. Есть данные, что при ударе погибли украинские летчики, которые жили в казармах на территории аэродрома. Вполне вероятно, что там были уже и F-16, которые являются последней надеждой Зеленского, как когда-то 12-я армия генерала Венка для Гитлера.



По мнению эксперта, такие ракетные удары будут продолжаться, в том числе и по Сумам, который находится в 30 километрах от российской границы.



Авторы: СВЕТЛАНА САМОДЕЛОВА