Загадочно пропавший в 2018 году немецкий миллиардер найден в Москве с русской возлюбленной

22:33 17.04.2024

Совладелец Tengelmann Group и сети магазинов стройтоваров OBI исчез в Швейцарии и считается погибшим в ходе подъема на гору для катания на лыжах.



После расследование немецкая телекомпания RTL утверждает, что Карл-Эриван Хауб живет в Москве с Вероникой Ермиловой (на фото) - именно ей он 13 раз звонил перед своим исчезновением.



В Европе у миллиардера остались жена, двое детей и компания с 75 000 сотрудников.



