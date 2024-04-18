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Российские миротворцы покидают азербайджанский Карабах. Некого больше миротворить
00:00 18.04.2024

На мир и миротворцев нет
Российское военное присутствие в Азербайджане подошло к концу
Официальные лица в России и Азербайджане 17 апреля подтвердили: российские миротворцы покидают Карабах, который в прошлом году полностью перешел под контроль Баку. Их уход - важная веха с разных точек зрения: во-первых, теперь карабахский вопрос закрыт окончательно, а во-вторых, российские миротворцы впервые добровольно покинули территорию постсоветского государства.

Российские миротворцы покидают Карабах, который в прошлом году полностью перешел под контроль Баку

Новости о выводе миротворцев из Карабаха шли впереди официальных заявлений. В Telegram-каналах, освещающих ситуацию на Южном Кавказе, 16 апреля стали появляться сообщения о том, что техника выезжает из региона. На следующий день СМИ стали писать об этом более уверенно. "Вывод контингента осуществляется эшелонированием через Дагестан",- написало 17 апреля со ссылкой на дипломатический источник издание News.am.

Сайт Минобороны РФ и спикер ведомства Игорь Конашенков ничего не комментировали. Последний информационный бюллетень Минобороны о деятельности миротворцев в Карабахе - раньше они выпускались ежедневно - датирован 9 января 2024 года. В нем говорится о продолжении выполнения военными задач и о взаимодействии с Баку для обеспечения в регионе безопасности и "норм гуманитарного права в отношении мирного населения".

Официальные лица в Азербайджане и России подтвердили информацию о начале вывода военных РФ только к середине дня 17 апреля. "Высшим руководством обеих стран принято решение о досрочном выводе с территории нашей страны миротворцев Российской Федерации, временно дислоцированных на территории Азербайджанской Республики согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года. Процесс уже начался, министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по реализации данного решения",- сказал азербайджанским СМИ помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев (цитата по Trend.az).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время пресс-колла сказал по поводу вывода миротворцев одну фразу: "Да, это действительно так".

Заявления господ Гаджиева и Пескова хоть и подтвердили, что миротворцы уходят, но все равно оставили много вопросов.

Пока остаются неизвестными сроки сворачивания военного присутствия России в Азербайджане.

Также нет ответа на вопрос о том, уходят все военные или кто-то из них останется, например, для взаимодействия с азербайджанской стороной в вопросах разминирования,- миротворцы довольно много занимались этим с 2020 года.

В состав российского миротворческого контингента, напомним, входили 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Кроме того, пока остается неясной судьба размещенного в Агдамском районе Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за режимом прекращения огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

В любом случае вывод миротворцев - важная веха.

Карабахская миротворческая операция стала четвертой операцией российских военных на территории бывшего СССР.

До этого миротворцы работали в зонах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта, а также в Приднестровье.

И ни одна из операций прежде не заканчивалась их уходом. Абхазия и Южная Осетия в 2008 году - после войны с Грузией - были признаны Россией независимыми государствами: на их территориях появились российские военные базы. Марат Кулахметов, командовавший с 2004 по 2008 год смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта, стал в 2017 году послом РФ в Южной Осетии и работает им по сей день.

В Приднестровье российские миротворцы находятся с лета 1992 года. Операция является трехсторонней - она проводится с участием молдавских и приднестровских военных. Вывод своих миротворцев оттуда Москва обуславливает прочным политическим урегулированием конфликта на Днестре и отвергает идею трансформации этой миротворческой операции в мирогарантийную с заменой военных на международные полицейские силы.

Карабах, таким образом, стал первой территорией, откуда Россия добровольно и, более того, досрочно вывела свои миротворческие силы.

Согласно трехстороннему заявлению президента Азербайджана, премьера Армении и президента России от 10 ноября 2020 года, срок пребывания миротворческого контингента РФ - пять лет "с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения".

После того как в сентябре 2023 года Баку провел молниеносную спецоперацию и установил полный контроль над всем Карабахом, Азербайджан и Россия пришли к пониманию, что миротворцы останутся до 2025 года и потом уйдут.

"Была позиция, что до 2025 года эта тема не поднимается",- подтвердил в беседе с "Ъ" информированный собеседник в российских госструктурах.

Официальный Баку действительно ни разу не говорил о том, что российская операция должна быть прекращена в связи с тем, что карабахский конфликт разрешен. Подчеркивалось лишь то, что миротворцы находятся на азербайджанской территории до ноября 2025 года. То, что российские военные ушли досрочно, наталкивает на мысль о том, что Москва и Баку о чем-то непублично договорились. "Есть элементы, неизвестные обществу, думаю, они себя проявят. Нюансы поймем позже",- отметил в беседе с "Ъ" директор Кавказского центра политического анализа (Баку) Ахмед Алили.

Дмитрий Дризе - о выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха
Дмитрий Дризе - о выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха
"Вопрос, что обещал Баку взамен",- отметил в разговоре с "Ъ" научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении Сергей Мелконян. В этой связи он напомнил, что Москва давно заинтересована в том, чтобы Азербайджан присоединился к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). В мае прошлого года азербайджанский президент Ильхам Алиев впервые принял участие в расширенном заседании членов высшего совета (уровень глав государств и правительств) ЕАЭС в Москве. Тогда он заявил, что Баку сможет полноценно сотрудничать с альянсом после подписания мирного договора с Арменией.

Сергей Мелконян также уверен, что ближайшее будущее прояснит, был ли между Москвой и Баку торг вокруг досрочного вывода миротворцев и, если да, каковы его параметры.

Пока же очевидно, что Азербайджан остался в абсолютном выигрыше. Полоса везения началась в 2020 году с победы в войне с Арменией. Затем был 2023 год - 19 сентября весь Карабах перешел под контроль Баку, а проживавшие там армяне покинули регион, избавив азербайджанские власти от головной боли по поводу того, как интегрировать земли с армянским населением. Теперь Азербайджан избавлен еще и от иностранного военного присутствия, что вызывало определенное раздражение в азербайджанском обществе.

"Это на 100% выгодно только Баку и Турции. Сейчас там остались только азербайджанские и турецкие силы. Непонятно будущее российско-турецкого мониторингового центра. Россия потеряла присутствие в Азербайджане, а ее присутствие в Армении сокращается",- сказал Сергей Мелконян.

Почему Ереван может отказаться от мирного договора с Баку
Ахмед Алили указывает на то, что теперь в отношениях России и Азербайджана начинается совсем новая история. "После распада СССР в Баку было недовольство тем, что тогдашний министр обороны России Павел Грачев был близок к армянам, а потом тем, что Армения состояла в военном сотрудничестве с РФ и получала российское оружие практически бесплатно. Потом были элементы недовольства в связи с присутствием в Азербайджане российского миротворческого контингента. А теперь совсем новая ситуация. Можно работать вместе по многим направлениям, не опасаясь, что кто-то может предпринять военный шаг. Это совсем новые реалии в отношениях между Баку и Москвой. Открывается чистый лист. Ушли элементы, которые могли создавать проблемы для сотрудничества",- рассуждает эксперт.

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Господин Алили при этом подчеркивает: Баку не желал политизировать вопрос пребывания миротворцев на своей территории, и поэтому официальные лица всегда говорили о том, что пребывание военных РФ оговорено трехсторонним заявлением и ограничено сроком - до ноября 2025 года: "Принимая во внимание уровень близости Москвы и Баку, понимание сторонами чувствительных друг для друга моментов, они делали все, чтобы учесть тонкие вещи. Думаю, политическое решение в итоге приняла Москва".

Сергей Мелконян обращает внимание на другой нюанс и полагает, что вывод миротворцев означает отказ от идеи возвращения армян в Карабах. По его словам, реализовывать ее мог бы только тот, кто присутствует "на земле".

Владимир Соловьев
Газета "Коммерсантъ" №69 от 18.04.2024, стр. 6

Источник - Коммерсант
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