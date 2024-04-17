Король Иордании Абдалла ибн Хуссейн Второй, Хранитель Храмовой горы в Иерусалиме - предатель

00:02 18.04.2024

Король Иордании - предатель - мнение

17.04.2024



Он предал дело мусульман, предал своих подданных - палестинцев, он предал интересы своей страны.



14 апреля Военно-воздушные силы Иорданского Хашимитского королевства впервые в мусульманской истории воевали вместе с ВВС Израиля против мусульман. Король Абдалла разрешил военным самолетам США и Англии использовать территорию своей страны против мусульман в поддержку Израиля.



Население Иордании, подданные Абдаллы, недовольны его политикой предательства. В Аммане постоянно проходят митинги и демонстрации в поддержку палестинцев и Ирана и против Израиля, но подлый король не прислушивается к голосу собственного народа.



В арабском мире этого ничтожного правителя с недавних пор называют "королем помидоров" за поставку большого количества помидоров в Израиль.



Кроме этого, Абдаллу арабы обвиняют в том, что он открыл границы своей страны для поставок транзитных товаров в Израиль в обход Красного моря, защищает американские военные базы и не пропускает поставки оружия палестинцам. Король Абдалла разрешил Израилю атаковать Сирию со своей пока еще территории.



Иордания находится в сложном экономическом положении. Эта страна во многом зависит от транзита товаров и от Саудовской Аравии. Но зависимость от Израиля и прямое следование израильским агрессивным действиям - это предательство национальных интересов своей страны, своего народа и мусульман всего мира. Этот король, благодаря своим действиям, потерял все моральные права править этой страной и своими подданными.



На Ближнем Востоке - большие перемены. Трон короля Абдаллы шатается. Может быть, в ближайшем будущем найдутся те, кто его уронит. Предателей на Востоке не любят. Иордания - ключ к уничтожению израильского влияния на Ближнем Востоке.



В случае перемены власти в Иордании Израиль будет окружен со всех сторон и будет вынужден прекратить незаконную оккупацию сирийских и палестинских территорий, которые ничтожный король Абдалла в свое время клялся защищать. Я думаю, что когда-нибудь в Иордании поднимется волна народного гнева и сметет с престола этого ничтожного королька и его династию.



Михаил Ошеров, для "Русской Весны"