Время собирать Капри. Запад ищет коллективный ответ Ирану, - Сергей Строкань

00:12 18.04.2024

Евроатлантические союзники обсуждают меры реагирования на главные кризисы безопасности в ходе сразу двух раундов дипломатии, следующих один за другим. После состоявшегося во вторник заседания Совета ЕС по иностранным делам в режиме видеоконференции главы МИДов стран G7 в среду соберутся на итальянском острове Капри на трехдневную встречу, на которой помимо Украины и кризиса в Газе будут обсуждаться новые западные санкции против Ирана в ответ на его удар по Израилю. Дискуссия по Ирану будет наиболее острой, учитывая отсутствие единства между сторонниками принятия против него более жестких мер и приверженцами ограниченных санкций.



Заседание чрезвычайного Совета ЕС по иностранным делам в режиме видеоконференции, инициатором которого после иранского удара по Израилю выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, и встреча глав МИДов стран G7 на итальянском острове Капри станут двумя частями одного дипломатического мозгового штурма США и их союзников.



Учитывая, что сразу несколько участников онлайн-конференции глав МИДов стран ЕС вместе с руководителями Евросоюза после ее проведения во вторник вечером отправятся на министерскую встречу G7 на острове Капри, вторая встреча фактически станет продолжением первой.



Главная горячая новость последних дней - удар Ирана по Израилю и его международные последствия сделали обсуждение этого кризиса главными приоритетом, отодвинув на второй план украинский конфликт и кризис в Газе.



Накануне встреч западных союзников глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует ее продолжать, но только в том случае, если такую же сдержанность проявит и израильская сторона. Глава иранского генштаба не исключил и другого, радикального сценария, при котором Тегеран предпримет более масштабную операцию в ответ на новые удары Израиля.



Последние заявления израильского руководства указывают на то, что оно не считает инцидент с обменом ударами между двумя враждующими государствами исчерпанным. Как сообщил член военного кабинета Израиля Бени Ганц, его страна намерена создать региональную коалицию против Тегерана и ответить на иранскую атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями против Ирана в ближайшее время.



Учитывая, что дуэль Израиля и Ирана, в которой каждая из сторон уже успела сделать свой выстрел, не окончена, западные союзники срочно ищут способы смягчить конфронтацию, не дав ей перерасти в большую войну. "Мы находимся на краю пропасти и должны отойти от нее. Они (противоборствующие стороны.- "Ъ") предпринимают шаги к конфликту, который может дестабилизировать весь регион и затронуть всех нас. И мы должны спустить все на тормозах и пойти на попятную",- предупредил в интервью испанской радиостанции Onda Cero накануне чрезвычайного заседания Совета ЕС по иностранным делам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



Многочисленные заявления представителей руководства США и их западных союзников в целом демонстрируют их общий подход к вопросу о том, какой должна быть стратегия Запада в ирано-израильском конфликте. Несмотря на то что Иран просигнализировал о готовности не быть инициатором дальнейшей конфронтации, США и их союзники считают главным инструментом предотвращения дальнейшей эскалации в регионе введение упреждающих санкций против Тегерана.



В то же время единые в ответе на вопрос, что делать, западные союзники при этом расходятся в понимании того, каким должен быть набор рестриктивных мер.



Наиболее радикальную позицию заняла администрация США, считающая максимально жесткие западные санкции против Тегерана реальной альтернативой планам израильского союзника продолжать военную эскалацию с Ираном. Не готовый поддерживать планы Израиля по нанесению удара по Ирану, Вашингтон понимает выполнение союзнических обязательств перед еврейским государством как мобилизацию ЕС и G7 для выстраивания многоуровневой системы давления на Тегеран.



"Наши команды сейчас работают со столицами стран G7 над новыми многосторонними санкциями, нацеленными на ракетную и иные преступные программы Ирана",- сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, новые рестрикции могут включать в числе прочих мер внесение Корпуса стражей исламской революции - элитных частей Вооруженных сил Ирана в список террористических организаций. "США будут добиваться дальнейшей изоляции Ирана на международной арене и усиления экономического и иных форм давления",- пообещал Джон Кирби.



На фоне призывов администрации США максимально обложить Тегеран "красными флажками" санкций резким диссонансом с позицией сторонников жесткой линии в западном лагере прозвучали заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.



Он призвал западных союзников ограничиться умеренными санкциями, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта. "Иран хотел нанести дозированный ущерб своим нападением. Мы стараемся, чтобы ответная реакция сторон не вызывала эскалацию, потому что иногда бывает, что никто не хочет войны, но ее устраивают",- предупредил глава европейской дипломатии в интервью испанской телерадиокомпании RTVE.



А в упомянутом интервью испанской радиостанции Onda Cero Жозеп Боррель пошел еще дальше, призвав "предотвратить распространение войны и остановить ее и в Газе". Говоря об Иране, он старательно избегал жесткой риторики, присущей американским и британским заявлениям. Более того, давая оценку нынешним отношениям ЕС с Тегераном, глава европейской дипломатии назвал их "сложными", но выступил за их сохранение и развитие. "Иран - это важный региональный игрок, и в данный момент он важен как никогда, поэтому мы должны с ним разговаривать",- отметил Жозеп Боррель.



Как США ищут способы наказать Тегеран

И наконец, главным разочарованием для руководства США и Израиля стало его заявление о неготовности признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией. "Мы уже неоднократно обсуждали внесение Корпуса стражей в список террористических организаций. Но для этого необходимо, чтобы судебный орган страны-члена ЕС признал, что эта организация совершила террористический акт",- пояснил Жозеп Боррель в интервью французской газете Le Monde.



Как сообщает издание Politico, звучавшие ранее высказывания главы европейской дипломатии вызвали резкую критику канцлеров Германии и Австрии Олафа Шольца и Карла Нехаммера, которые сочли их направленными против Израиля. Они заявили, что их страны не разделяют точку зрения господина Борреля.



В связи с серьезными разногласиями в лагере западных союзников по вопросу о том, какие меры следует принять в отношении Ирана, принимающий встречу на Капри и представляющий страну-председателя G7 глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни оказался в непростом положении. "Если нам нужно ввести дополнительные санкции в отношении лиц, которые очевидно действуют против Израиля, например поддерживая терроризм, "Хамас", то это возможно. Но мы должны подойти к этому серьезно и работать сообща",- попытался примирить оппонентов Антонио Таяни в интервью агентству Reuters.



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №68 от 17.04.2024, стр. 6