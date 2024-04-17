Нас нае(обманули).. Казахстан потребовал 150 млрд долларов у иностранных инвесторов Кашагана

00:21 18.04.2024

17 апреля 2024

Никита Дробны



Власти Казахстана увеличили сумму исковых требований к разработчикам нефтяного месторождения Кашаган до 150 млрд долларов. Они требуют компенсировать упущенную прибыль, сообщает Orda.kz.



По информации Bloomberg, Казахстан пересмотрел оценку суммы, которую пытается взыскать в международном арбитраже с зарубежных компаний, разрабатывающих нефтяное месторождение Кашаган. Ранее власти страны уже потребовали с компании NCOC, оператора Кашагана, 15 млрд долларов, но теперь увеличили требования еще на 138 млрд долларов. В эту сумму входят потери прибыли от потенциальной продажи нефти, которую инвесторы обещали предоставить в распоряжение правительства.



Bloomberg указывает, что власти Казахстана стремятся извлекать максимальную прибыль из своих нефтедобывающих проектов с участием зарубежных инвесторов, но в предыдущих спорах с нефтяными корпорациями проявляли относительную гибкость.



Eni, Shell, Exxon и TotalEnergies SE уже вложили в Кашаган около 55 млрд долларов, сейчас на месторождении добывают около 400 тыс. баррелей нефти в сутки. Добычу на Кашагане усложняют природные условия, технические проблемы и многочисленные накладки, но инвесторы NCOC во главе с итальянской Eni убеждены, что ее можно довести до уровня 1,5 млн баррелей в сутки.



Сама корпорация NCOC выразила уверенность, что действует в строгом соответствии с контрактом. Представители Eni подтвердили, что власти Казахстана обратились в суд для арбитражного урегулирования, но отказались вдаваться в детали. Другие инвесторы воздержались от комментариев, как и Минэнерго РК.



Ранее Казахстан выиграл иск против инвесторов Кашагана и обязал их заплатить 5,1 млрд долларов за ущерб окружающей среде.