 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.04.2024
01:42  Война как способ решить финансовые проблемы, - И.Переверзев
00:55  Конгресс США обвинил Китай в наркотической эпидемии в стране
00:37  "Защищать больше некого": что думают в РФ об уходе миротворцев из Карабаха
00:35  Появились детали взрывов "Северных потоков": теракт организовали США под прикрытием спецслужб Украины
00:25  Зеленский диктует США условия мира
00:21  Нас нае(обманули).. Казахстан потребовал 150 млрд долларов у иностранных инвесторов Кашагана
00:17  Мощнейшая гамма-вспышка GRB 221009A 9 октября 2022 - что это было? (загадки космоса)

00:12  Время собирать Капри. Запад ищет коллективный ответ Ирану, - Сергей Строкань
00:02  Король Иордании Абдалла ибн Хуссейн Второй, Хранитель Храмовой горы в Иерусалиме - предатель
00:00  Российские миротворцы покидают азербайджанский Карабах. Некого больше миротворить
Среда, 17.04.2024
22:33  Загадочно пропавший в 2018 году немецкий миллиардер найден в Москве с русской возлюбленной
21:45  В Чернигове "Искандеры" приголубили французских и польских военных инженеров
21:39  На Азию надвигается Typhon. CША впервые развернули в регионе ранее запрещенные по договору с Россией наземные ракетные комплексы
20:55  Иран готовится к ответному удару Израиля - Wall Street Journal
19:54  Ползучее расширение AUKUS: военная угроза для России и Китая нарастает, - Д.Нефедов
19:50  Блогеры обсуждают предложение перенести столицу России в освобожденный Киев
18:18  За проведение никяха без ЗАГСа в Казахстане будут наказывать имамов
18:09  Козупицы - не тонут. Какая только шваль не работает мэрами в рос-регионах
18:05  Папа Римский опять стал "Патриархом Запада". Как в старые добрые Средневековые времена...
17:55  Кто победит на выборах в Хорватии ... и кому это интересно?
15:57  Грузия. Президент-иноагент грозится наложить вето на закон об иноагентах
12:40  American Conservative: "Экономическая самокастрация": антироссийские санкции стали ошибкой для США
12:39  Очередь Казахстана подходит.., - Петр Своик
12:38  Следующий шах: "Хезболла" усиливает обстрелы севера Израиля
12:35  Кочевниковедение и борьбА с мифотворчеством. Научное наследие Нурбулата Масанова
12:22  Степеням ордена "Айбын" присвоят имена трех казахстанских воинов
12:17  Системный блок: еще четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из РФ
12:12  После потопа, или Хобдинское горе. Жить придется в шалаше в огороде...
12:11  Израиль потерял возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана
12:08  Два офицера МВД РФ получили рекордную взятку в 5 лярдов рублей "криптой" и сбежали в Дубай
12:07  Сын мэра утонувшего Орска Козупиц успел перебраться на ПМЖ в Дубай
10:16  Германия ищет спасения у Китая, - "Взгляд"
10:08  Казахстан пообещал ОПЕК+ исправиться
08:57  В Кыргызстане заблокируют TikTok
08:55  Airbus готовится отправить в Казахстан первый военный самолет A400M
08:17  Пять вузов РФ получили от Рособрнадзора предостережения из-за фиктивного тестирования мигрантов
08:13  Крым самоизолировался от мигрантов-гастарбайтеров
08:06  Куня Бишимбаев - как приговор болашак-элитке Кзахстана
08:01  Боевые женщины Зеленского: все украинки пойдут в расход, - А.Ашуров
07:59  Эрдогану не удается изменить произраильский имидж, - И.Субботин
07:46  Украина решила выйти из черноморской сделки. Посредничество Анкары опять оказалось безуспешным, - НГ
00:27  Катар поддержал Узбекистан в реализации проекта Трансафганской дороги, - В.Панфилова
00:05  Бишкек отстаивает право на сотрудничество с Москвой. Премьер Жапаров совершает визит в США, - Къ
Вторник, 16.04.2024
22:50  Грузия решила ускорить сближение со странами Центральной Азии
21:54  В Копенгагене сгорело здание биржи начала 17-го века. Старинные картины вытаскивали прохожие
21:52  Финляндия или Афганистан: сценарии будущего для Украины
21:46  Битва агентов: в Грузии начались протесты из-за скандального закона
21:04  В Симферополе открыли роскошную Соборную мечеть
20:45  Рядом с Землей обнаружена рекордно большая черная дыра
19:52  Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан создадут СП для строительства Камбаратинской ГЭС-1
19:47  Предложения по переводу в Узбекистан украинских предприятий, пострадавших от войны, обсудили в Киеве
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Нас нае(обманули).. Казахстан потребовал 150 млрд долларов у иностранных инвесторов Кашагана
00:21 18.04.2024

17 апреля 2024
Никита Дробны

Власти Казахстана увеличили сумму исковых требований к разработчикам нефтяного месторождения Кашаган до 150 млрд долларов. Они требуют компенсировать упущенную прибыль, сообщает Orda.kz.

По информации Bloomberg, Казахстан пересмотрел оценку суммы, которую пытается взыскать в международном арбитраже с зарубежных компаний, разрабатывающих нефтяное месторождение Кашаган. Ранее власти страны уже потребовали с компании NCOC, оператора Кашагана, 15 млрд долларов, но теперь увеличили требования еще на 138 млрд долларов. В эту сумму входят потери прибыли от потенциальной продажи нефти, которую инвесторы обещали предоставить в распоряжение правительства.

Bloomberg указывает, что власти Казахстана стремятся извлекать максимальную прибыль из своих нефтедобывающих проектов с участием зарубежных инвесторов, но в предыдущих спорах с нефтяными корпорациями проявляли относительную гибкость.

Eni, Shell, Exxon и TotalEnergies SE уже вложили в Кашаган около 55 млрд долларов, сейчас на месторождении добывают около 400 тыс. баррелей нефти в сутки. Добычу на Кашагане усложняют природные условия, технические проблемы и многочисленные накладки, но инвесторы NCOC во главе с итальянской Eni убеждены, что ее можно довести до уровня 1,5 млн баррелей в сутки.

Сама корпорация NCOC выразила уверенность, что действует в строгом соответствии с контрактом. Представители Eni подтвердили, что власти Казахстана обратились в суд для арбитражного урегулирования, но отказались вдаваться в детали. Другие инвесторы воздержались от комментариев, как и Минэнерго РК.

Ранее Казахстан выиграл иск против инвесторов Кашагана и обязал их заплатить 5,1 млрд долларов за ущерб окружающей среде.

Источник - Orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713388860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Об административной реформе и ЧП
- Омбудсмен: Криминализация. Фокус на превенцию и устранение факторов, способствующих семейно-бытовому насилию
- Противопаводковые меры на объектах КТК обсудили глава Минэнерго Казахстана и гендиректор Консорциума
- Возрождение культуры чтения – часть работы по интеллектуальному развитию нации
- АЗРК выявлено необоснованное взимание платы с инвесторов за доступ к геологической информации
- Рабочая группа Мажилиса по Бюджетному кодексу, приняла 9 поправок фракции "Ак жол"
- Судом отказано в удовлетворении иска АО "Майкаинзолото"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  