 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский диктует США условия мира
00:25 18.04.2024

Василий Стоякин
автор издания Украина.ру

Владимир Зеленский давно уже считает себя президентом мира и не стесняясь дает указания всем государствам мира. Запад ему это прощает, даже его поддерживает. Но вздыхает с облегчением в периоды ремиссии, когда Зеленский вдруг прекращает повелевать и начинает просить

Сейчас у него какой-то странный период – он не требует, но и просить считает ниже своего достоинства. Потому пытается как-то аргументировать свою позицию по наиболее важным вопросам. Так получилось в интервью PBS NewsHour.

В основном интервью президента Украины было посвящено вопросам предоставления западной помощи и мирных переговоров.

Особенно его возмутило возможное разделение помощи Израилю (она приобрела мегаактуальное значение на фоне очередного обострения ситуации и обстрела территории Израиля Ираном) и Украине. Чего он тут только не наговорил:

"Если честно, это позор для мира. И просто позор для демократии и для всех тех, кто о демократии только говорит. (…) Это просто чистая политика. Когда весь мир говорит: как же так, Иран смог бить по Израилю, надо сейчас популистски помогать Израилю и забыть о том, что происходит на Украине. Это чистая политика. Это значит, что всем все равно, сколько людей гибнет на Украине каждый день. Им важно, какие у них рейтинги. (…) Если Украина провалится, и будет война в других странах НАТО, и она будет, американские солдаты тогда будут защищать".

Ну что тут сказать?

Помощь Украине ─ это действительно позор для демократии. Говорим о демократии – поддерживаем диктатуру Зеленского. Еще и уточняем, что проводить или не проводить выборы – внутреннее дело "демократической" Украины. Новое слово в политологии – неэлекторальная демократия…

Помощь Израилю – это популизм. А помощь Украине - это что? Очевидно, что-то, что тому же американскому народу не нужно (Израиль ему, в общем-то, тоже не нужен, но там лобби сильнее.)

Американским политикам не все равно, сколько гибнет украинцев. Они неоднократно говорили это прямым текстом – чем больше, тем лучше.

Ну и прежние пугалки – если Украина падет, то НАТО обязательно встретится с агрессией со стороны России. Только вот на Западе никогда не верили в "победу" Украины. Не верят, впрочем, и в ее "падение" – российское руководство требовало ликвидации Украины только в фантазиях Зеленского. Сейчас же и Владимир Путин, и Сергей Лавров говорят о продолжении стамбульского мирного процесса, который как раз предполагает сохранение независимого украинского государства.

Но Зеленский, разумеется, признать этого не может:

"На сегодня никаких переговоров Россия не хочет. Поэтому инициатива должна идти со стороны Украины как страны, которая хочет окончания войны справедливым миром. (…) Мы предложили миру Формулу мира. На сегодня есть первый шаг. Я считаю, первый шаг уже с конкретикой. В середине июня будет Саммит мира в Швейцарии. Там будет подготовлен и наработан план по окончанию войны. И этот саммит будет без России, чтобы она не блокировала этот план".

Как можно договариваться о "справедливом мире" между Украиной и Россией без участия России?

Нет, Зеленский пытается объяснить:

Для Владимира Путина, по мнению Зеленского, "победа – это уничтожить Украину. Поскольку же вы хотите, чтобы мы говорили с человеком, который хочет тебя убить? Просто убить. Он говорит: или вы часть России, или мы всех вас уничтожим".

Путин никогда такого не говорил, но дело даже не в этом. Сказав, что Россия якобы не хочет вести переговоры, Зеленский прямым текстом говорит, что переговоры не желает вести именно он! Под тем предлогом, что у него паранойя и ему кажется, что его хотят убить…

Особое же его возмущение вызывают опасения на Западе в связи с возможным кризисом в России:

"То есть им что не страшно, что мы здесь ежедневно умираем? Зато им очень страшно, что будет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис. А что же будет? Они думают, не будет ли слишком сильным Китай? Если в России будет паника и революция, Китай захватит часть России и так далее. То есть, все боятся, не дай бог, что Китай будет сильным. Что, не дай бог, Путина не будет и будет много государств. Что произойдет с ядерным оружием, которое на территории России? Будто бы сейчас Запад контролирует ядерное оружие".

Вывод: Зеленский не хочет мирных переговоров с Россией и считает, что условием справедливого мира является распад России со всеми негативными результатами – миграционным кризисом, китайской экспансией, утратой контроля над ядерным оружием и т.п. По его мнению, это – "победа".

В общем, дает сигнал западным элитам: Украина недоговороспособна и Западу лучше договариваться с Россией о разделе Украины. А обязательным условием справедливого мира является ликвидация Зеленского как президента Украины.

Кстати, то, что Европа не видит проблемы в непроведении выборов на Украине, можно понимать в том смысле, что Зеленский должен занимать пост президента пожизненно. Но недолго.

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713389100


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