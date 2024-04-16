|Появились детали взрывов "Северных потоков": теракт организовали США под прикрытием спецслужб Украины
00:35 18.04.2024
27 марта депутаты Госдумы обратились в Следком с заявлением о преступлении, проливающем свет на теракт на трубопроводах РФ.
Ранее, американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании писал, что на всех этапах планирования операции по уничтожению "Северных потоков" особое внимание администрацией Байдена уделялось отводу подозрений от США и стран НАТО, так как руководство США неоднократно заявляло о намерении уничтожить газопроводы.
Для "операции под чужим флагом" создали украинскую группу диверсантов с куратором - главой ГУР Украины Будановым. Лидером группы стал разведчик Червинский (находится в украинской колонии за провал операции по выманиванию российского летчика на Украину).
В подрывах "Северных потоков" участвовали 3 гражданина Украины: Олег Варава, старший инспектор инженерно-технического взвода роты быстрого реагирования Нацполиции Киева, женщина-дайвер с позывным "Мариша" и Руслан Руденко с позывным "Капеллан", экс-заммэра г. Белая Церковь. На его странице в соцсетях есть фото человека в дайверской экипировке.
Также в обращении депутатов доказывается причастность компании Burisma (в правлении которой был сын президента Байдена) к финансированию террористической атаки. Так, собственник компании Злочевский в рамках секретной сделки с украинским судом перечислил сумму в размере 18 млн на проект ВСУ "Армия дронов". На эти деньги ГУР Украины организованы атаки на жителей России в различных регионах.
Эти факты проливают свет на сотрудничество спецслужб США и Украины, в котором Киев используют как "прокси" для организации атак на Россию. Становится и более понятным теракт в "Крокусе", где также использовался false flag operation - исполнителями теракта были избраны радикальные исламисты, чтобы спрятать за ними заказчика.
Генпрокуратура уже направила в компетентные органы стран Запросы запросы в связи с выявленными фактами.