Появились детали взрывов "Северных потоков": теракт организовали США под прикрытием спецслужб Украины

00:35 18.04.2024

27 марта депутаты Госдумы обратились в Следком с заявлением о преступлении, проливающем свет на теракт на трубопроводах РФ.



Ранее, американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании писал, что на всех этапах планирования операции по уничтожению "Северных потоков" особое внимание администрацией Байдена уделялось отводу подозрений от США и стран НАТО, так как руководство США неоднократно заявляло о намерении уничтожить газопроводы.



