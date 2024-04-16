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"Защищать больше некого": что думают в РФ об уходе миротворцев из Карабаха
00:37 18.04.2024

Депутат Соболев связал с отказом Армении от Карабаха вывод миротворцев РФ

Иван Половинин

Российские миротворцы уходят из Нагорного Карабаха после почти четырехлетней миссии. Вывод сил происходит досрочно по решению Баку и Москвы. Причиной для такого шага стала прошлогодняя операция Азербайджана в регионе, завершившаяся ликвидацией непризнанной Нагорно-Карабахской республики. При этом в России отвод сил связывают с действиями Армении. Что говорят политики и эксперты об уходе миротворцев из Карабаха, в материале "Газеты.Ru".

Миротворческий контингент России, развернутый на территории Нагорного Карабаха осенью 2020 года, досрочно завершает свою деятельность. По трехстороннему соглашению Москвы, Баку и Еревана, военные получили мандат на нахождение на этой территории в течение пяти лет. Цель миссии, в частности, заключалась в защите мирных жителей, в основном этнических армян, граждан непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Эта и другие задачи по факту потеряли свою актуальность после двухдневной антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года. Боевые действия завершились переходом спорного региона под полный контроль Баку, расформированием непризнанной НКР и массовым оттоком ее населения в Армению. Впоследствии Ереван не раз обвинял российских миротворцев в бездействии на фоне "агрессии Азербайджана", несмотря на то что у военных не было для этого необходимых полномочий.

Решение о выводе сил подтвердили как в Баку, так и в Москве. Процесс запущен по согласованию сторон и контролируется на уровне военных ведомств. Всего в Карабахе было почти 2 тысячи российских солдат и около 470 единиц различной техники. Кадры с уходом миротворцев уже попали в СМИ.

Армянский фактор

Опрошенные "Газетой.Ru" парламентарии сходятся на том, что текущая ситуация стала следствием действий Еревана в отношении Карабаха. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин считает, что вывод российских сил был вопросом времени, поскольку Армения признала суверенитет Азербайджана над регионом.

"После того как [премьер-министр Армении] Никол Пашинян публично признал, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, организованный вывод российских миротворцев из этого региона был ожидаем. Дальше все вопросы к Еревану и Баку. Все, что нашим ребятам было предписано, они все сделали и выполнили. Так что российские миротворцы с достоинством уходят домой", - добавил сенатор.

С этим согласен и член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, нахождение российских миротворцев в Карабахе стало ненужным после непонятного шага Еревана.

"Армения отказалась от Карабаха. Мы же должны на основании каких-то договоренностей там содержать миротворцев. Так как Армения приняла такое решение, дальнейшее пребывание сил России стало нецелесообразным.

Конечно, этот шаг Еревана для меня непонятен. Что касается ухода российских миротворцев, то это правильное решение. Если они [Армения] не хотят, мы что, сами будем навязываться?" - задался вопросом депутат.

Отсутствие причин

Что касается экспертного сообщества, то и тут оценки схожие. По мнению ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД России Николая Силаева, российская миссия потеряла свою актуальность после событий осени 2023 года.

"Данная ситуация не создает никаких рисков для России. Защищать там больше некого. Армения давно самоустранилась от проблемы Карабаха, и армянского населения в Карабахе не осталось. В таких условиях вывод российских миротворцев был ожидаемым решением. То, для чего они туда вводились в регион, уже неактуально", - пояснил эксперт.

В свою очередь политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев заметил, что после ухода армянского населения в результате событий сентября 2023 года вопрос пребывания в Карабахе сил России потерял какой-либо практический смысл.

"Вывод миротворцев стал лишь вопросом времени и неких технических согласований, которые, вероятно, шли в последнее время. В итоге мы видим их результат - вывод контингента, судя по всему, через территорию Азербайджана в Дагестан. Что касается того, как это может повлиять на позиции России на Кавказе, то практически никак. Эти несколько тысяч человек из миротворческого контингента не были политическим фактором в российско-азербайджанских взаимоотношениях или региональной ситуации на Южном Кавказе", - резюмировал эксперт.

Источник - Газета.Ru
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