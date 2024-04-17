Конгресс США обвинил Китай в наркотической эпидемии в стране

00:55 18.04.2024

КОНГРЕСС США ОБВИНИЛ КИТАЙ В НАРКОТИЧЕСКОЙ ЭПИДЕМИИ В СТРАНЕ

17.04.2024



Американские власти уличили Китай в прямой причастности к опиоидной эпидемии в США.



Такое заявление сделали члены Конгресса США в докладе, который носит название "Роль Коммунистической партии Китая в фентаниловом кризисе".



Вашингтон утверждает, что КНР якобы финансирует производство и экспорт запрещенных веществ за счет налоговых льгот.



Американские политики обвиняют КПК в поддержке компаний, которые занимаются продажей фентанила и других синтетических веществ, говорится в тексте документа на сайте Конгресса.



В США указали, что Китай якобы обеспечивает производителей прекурсорами и оказывает им иную поддержку.



Конгресс США обвинил Китай в наркотической эпидемии в стране

Фото: Pixabay



По версии конгрессменов, запрещенные вещества из Китая попадают в Мексику, а оттуда их переправляют в Соединенные Штаты.



С таким обвинением американские законодатели выступили в адрес Китая, когда отношения между странами и без того находятся не на высоте из-за споров вокруг Тайваня.



Ранее стало известно, что Джо Байден опередил Дональда Трампа в предвыборном опросе избирателей.