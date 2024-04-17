 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пришла вода... Проект "Очищение" для России, - А.Проханов
08:34 18.04.2024

Пришла вода
в эти грозные для страны времена только Государство Российское защитит
Александр Проханов

Ударил час, и мир сорвал личину,

И чаянье пророка воплотилось.

Пришла вода, всплывает из пучины

Чудовищный России Наутилус.

Идут кромешные времена. Напастям несть числа. Горит Белгород. Взрывы терзают Брянск. Дроны летят в Елабугу. Война на Украине нескончаема. Расцвел кровавый крокус. Рухнул мост под Вязьмой. Прорвало плотину под Орском. Уходит под воду Оренбург. Воды заливают Урал. Ропот, вой, стенания. Среди народных бед лютуют воры. Чудищ из кабинетов мэров и губернаторов уводят в наручниках. Проснулись пандемии и, невидимые, двинулись на Россию из африканских джунглей и с берегов Амазонки.

Взбесились геи, наводнили театры, министерства, университеты, заманивая народ в свое гей-братство.

Множатся наветы на государство. Его упрекают в бессилии, в бездействии, в равнодушии к народным бедам. Запад злорадствует. Плодятся подстрекательства. Удары врага направлены в уязвимые места, в больные точки, испятнавшие сегодняшнее Государство Российское. Его хотят ослабить, списать на него все трудности и неурядицы, виня его в бедах и наводнениях.

Но кто придет на помощь затопляемым городам, если не государство? Кто поставит барьер зловещим пандемиям? Кто разрушит осиные гнезда коррупционеров и воров? Кто вскроет спящие ячейки террористов? Кто увеличит производство снарядов и танков, зениток и кораблей, спасая Россию от жуткого непомерного монстра, идущего уничтожить Россию? Кто спасет русские заводы, русские банки, русские научные центры? Только оно, государство. В эти грозные для страны времена только Государство Российское защитит, спасет, придет на помощь. И оно, как и во все времена русской истории, является высшей ценностью, сберегающей Россию как неповторимую, несравненную цивилизацию.

Пусть не затмят нам глаза сегодняшние горести, неурядицы и промахи. Россия продолжает свой путь от великих потрясений к величию. Этот путь не усыпан розами, он полит слезами и обрызган кровью. Так было каждый раз, во все периоды русской истории, когда российское государство выламывалось из-под обломков, преодолевая чудовищные потрясения, двигалось к своему величию, достигало его.

Иван Васильевич Грозный создавал свое великое царство между трех океанов, ставя плахи на площадях, разоряя города, изнуряя народ поборами. И Россия сбросила иго, разгромила орду, прирастилась Сибирью, построила в центре Москвы дивный храм Василия Блаженного - несравненный образ русского рая.

Петр Великий возводил империю, срубая головы со стрелецких плеч, засек на дыбе родного сына, строил флот, Петербург, Демидовские заводы Урала, изведя на этой грандиозной стройке половину русского населения. И романовская империя триста лет плодоносила великими полководцами, писателями, композиторами, одерживала множество несравненных побед, выходила победительницей в чудовищных исторических схватках.

Сталин превращал измученную, истерзанную гражданской войной Россию в могучее победное государство. Надрывные пятилетки, колхозы, политические процессы, репрессии, война, поглотившая тридцать миллионов душ. И ослепительный парад 1945 года, могучее триумфальное государство, полет Гагарина в космос, ядерный центр Курчатова, посрамленный враг, отброшенный от Волги до берегов Эльбы и Шпрее.

И нынешний русский поход к величию. Мы сбросили с себя страшное иго девяносто первого года. Мы одержали победу, сравнимую с Куликовской сечей, Бородинским сражением и схваткой под Прохоровкой. Россия больше не колония Запада. Отхлынули и убежали все нелюди, которые разоряли великие русские заводы, членили русские территории, рассекали народ, делая его самым большим в мире разделенным народом. Россия идет в свою контратаку, ее не остановить. Русская история неумолима. И сегодня она возносит Россию от великих потрясений к величию.

Не усомнимся, ощутим себя государственниками, ратниками исторической битвы, победителями. Государство знает свои слабые места, ведет счет своим огрехам. Накануне грозных внутренних перемен неизбежен мобилизационный проект, неизбежен мощный синтез, собирающий российское общество в фокус. Больше не может быть двух Россий - России окопной и России ресторанной. Народ, не жалеющий живота своего во имя государства, ждет от государства справедливости - той божественной силы, которая наполняет русское сознание и делает русский народ народом-богоносцем. Велико это бремя.

"Доколе мне видеть знамя, слышать звук трубы?" - вопрошал пророк Иеремия.

"До самой смерти, Марковна," - ответствовал Аввакум.

Россия православная, мусульманская, буддийская, иудейская - единая и неделимая. Ее религия - это религия справедливости. Воды сойдут, омытая этими грозными водами, Россия начнет свой великий проект - проект "Очищение".

Источник - завтра
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