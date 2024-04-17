Хунта Мьянмы смягчается под давлением оппозиции и повстанцев, - Д.Моисеев

09:53 18.04.2024

17.04.2024



Аун Сан Су Чжи изменена мера пресечения

Данила Моисеев



Лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи помещена под домашний арест вместо тюрьмы. Формальной причиной называется аномально жаркая погода, из-за которой у 78-летнего политика начались проблемы со здоровьем. Одновременно с этим освобождено более 3 тыс. заключенных в рамках предновогодней амнистии. Контроль хунты над страной, по данным западных СМИ, стал шатким, однако о катастрофическом положении военных и их власти говорить пока рано.

"Поскольку погода очень жаркая, это касается не только Аун Сан Су Чжи. Для всех тех, кто нуждается в необходимых мерах предосторожности, особенно для пожилых заключенных, мы работаем над тем, чтобы защитить их от теплового удара", – заявил журналистам генерал Зо Мин Тун – представитель Административного совета республики. При этом по государственным СМИ об изменении меры пресечения объявлено не было.



Напомним, Сан Су Чжи была заключена под стражу вскоре после переворота 2021 года, а в 2023-м была приговорена в общей сложности к 33 годам заключения по обвинениям во взяточничестве, в незаконном владении рациями, нарушениях при проведении выборов и по другим обвинениям, которых было 19. Затем она была частично оправдана и ее тюремный срок был сокращен до 27 лет. Отметим, что еще до переворота политик провела под домашним арестом 15 лет. Теперь Сан Су Чжи переведена из тюрьмы, но не сообщается, куда конкретно. До этого ее представители сообщали о проблемах лидера страны со здоровьем постоянно, но послаблений до последнего времени режим заключенной не делал.



Под домашний арест также переведен 72-летний бывший президент страны Вин Мьин.



Несмотря на то что крупных попыток сменить власть военных нет, есть признаки того, что в военном плане их хватка ослабевает. Газета The Guardian в прошлый вторник сообщала о том, что около 600 солдат федеральной армии сдались в плен у города Мьявади, находящегося в приграничье Мьянмы и Таиланда. Штат Карен, в котором находится город, является одним из мощных оплотов сепаратистских повстанцев.



Власти Таиланда при этом присылают гуманитарные грузы. Однако военную поддержку хунте Бангкок, по сути, не оказывает: в Таиланде хунте Мьянмы отнюдь не симпатизируют. Там проживают и сторонники Сан Су Чжи.



В сложном положении федеральные войска находятся и на границах с Китаем и Индией. Например, в начале года более 500 солдат были вытеснены повстанцами за границу с Индией. Трудно даются бои и в западной части штата Ракхайн.



На этом фоне у режима возникают проблемы с набором призывников в армию, утверждает Al Jazeera. Последние небезосновательно боятся оказаться в боевых действиях в незнакомых и недружественных в целом регионах. Военные ввели закон, по которому мужчины с 18 до 35 лет и женщины с 18 до 27 лет обязаны отдать военной службе как минимум два года.



Такие меры вряд ли говорят о том, что у хунты ситуация находится под контролем. Впрочем, мусульманские повстанцы всегда доставляли немало проблем Нейпьидо.



"Это постоянная вялотекущая война, и отчаянного положения у военного режима нет. У них есть армия в 300 тыс. человек, возможность производить свое оружие. Но конечно, сепаратисты традиционно контролируют горные районы, и им в этом помогают американцы. А позиции каренов в целом всегда были сильны", – сказал "НГ" руководитель отдела Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.



Для России же успех военных Мьянмы может быть довольно важен, поскольку у Москвы и Нейпьидо хорошие отношения, в том числе на фоне введенных Западом санкций против обеих стран.