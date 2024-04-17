Где найти 1 миллиард на строительство школ в Таджикистане?

10:29 18.04.2024

Хайдар Шодиев, специально для Asia-Plus



Проблема не только в том, чтобы их найти, но и как предотвратить распил денег.



В Таджикистане ежегодно строятся и расширяются в среднем двести общеобразовательных школ, однако высокая рождаемость требует строить вдвое больше.



Где найти деньги для решения этой задачки?



С каждым годом в Таджикистане ощущается острая нехватка школ, а также ученических мест в уже действующих общеобразовательных учреждениях. Во многих классах обучение одновременно проходят 40-50 учеников, часто сидя по трое за одной партой. А в некоторых школах и вовсе занятия идут в три смены.



Родители жалуются, преподаватели не в состоянии проследить за успеваемостью учеников, а проблема никак не решается.



По мнению экспертов, чтобы решить ее, нужно увеличить строительство школ почти в 2 раза.



Как это сделать и во сколько обойдется возведение еще порядка 200 школ в год?



Рекордная рождаемость требует строительства новых школ



Таджикистан занимает ведущие позиции по росту рождаемости не только среди стран СНГ, но и в мире. За последние 30 лет число жителей республики увеличилось вдвое и сегодня составляет более 10 млн 200 тысяч человек.



Средний прирост населения – 200 тысяч человек в год. Что немаловажно, почти половину населения составляют дети до 17-18 лет.



Специалисты видят в этом в целом положительные перспективы для экономики страны. Однако на сегодня рост рождаемости ставит перед властями республики трудные задачи, одна из которых – обеспечение молодого поколения полноценным средним образованием.



Для этого, в первую очередь, нужно строить современные школы. Их строят, но как показывает жизнь, строительство школ явно не успевает за ростом рождаемости.



В своем обращении к парламенту республики в декабре 2023 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон также уделил внимание этой проблеме.



"Развитие науки и образования является ключом к прогрессу во всех областях и важнейшим фактором обеспечения устойчивого будущего государства и общества. В 2017 году система образования страны охватила 2,1 млн человек, в 2023 году этот показатель достиг 2,6 млн человек.



Если в 2023 году число выпускников общеобразовательных учреждений страны составило 103 тыс. человек, то поступление в 1 класс достигло 261 тыс. человек. Этот процесс требует создания новых образовательных учреждений и расширения возможностей системы образования", - подчеркнул глава государства.



Самый большой "кусок" бюджета – в образовании, но его недостаточно



По данным Министерства образования и науки, сегодня в стране функционируют около 4 тысяч общеобразовательных школ.



В госбюджете 2024 года на сферу образования выделено 8 миллиардов 231 миллион сомони, что на 1 миллиард 21 миллион, или на 12,5% больше, чем в 2023 году (бюджет образования в 2023 году составил 7 млрд 210 млн сомони).



Это 5,7 % валового внутреннего продукта и 18,7 % от общего объема расходов государственного бюджета.



И это самый большой процент по отраслям.



В своем послании парламенту в декабре 2023 года президент Таджикистана отметил, что в 2023 за счет всех источников финансирования было введено в эксплуатацию 200 новых образовательных учреждений и дополнительных корпусов на 85 тысяч школьников, но этого еще мало, потому что порядка 73 тысяч учеников еще остаются без посадочных мест.



По мнению экспертов, очень большой вклад в строительство новых школ вносят таджикские предприниматели, однако и их усилий недостаточно.



"Плановое строительство жилья должно развиваться в комплексе со строительством школьных и дошкольных учреждений. Однако сейчас в Таджикистане можно наблюдать много быстро строящихся жилых домов, а количество строящихся школ заметно меньше. И это несмотря на то, что с каждым годом "нашествие" первоклашек в общеобразовательные школы растет", - говорит эксперт в сфере образования Насим Мухиддинов.



Сколько денег нужно на строительство новых школ и где их найти?



По подсчетам "Азия-Плюс", основанных на данных застройщиков учебных заведений, на строительство одной школы на 1000 посадочных мест в среднем нужно 1,5 млн долларов США. А для 73 тысяч учеников - 110 млн долларов, или же около 1 миллиарда 205 млн 700 тыс. сомони.



Так вот, по мнению Мухиддинова, найти деньги поможет диверсификация форм и типов общеобразовательных учреждений:



"Например, увеличение количества частных школ, что положительно скажется на качестве образования и решит проблему перегруженности образовательных учреждений. Кроме того, этот шаг поспособствует увеличению конкуренции в области качества образования", – говорит он.



Эксперт считает, что для этого государству нужно привлечь в сферу инвестиции, необходимо заинтересовать частный сектор благоприятными условиями, в том числе через налоговые льготы.



Заграница нам поможет!



Большую помощь в строительстве школ в республике оказывают такие страны, как Япония, Саудовская Аравия, Германия и другие. Так, например, в рамках программы проектов безвозмездной помощи гуманитарной безопасности для широких слоев населения (GGP) правительство Японии в сотрудничестве с местными органами власти построило в Таджикистане 50 школ.



5 августа 2023 был подписан контракт между Минэкономразвития и торговли Таджикистана и Немецким банком развития (KFW). В рамках данного контракта 13,97 млн евро в виде гранта выделено для строительства образовательных учреждений в Хатлонской и Согдийской областях, а также в Душанбе.



В октябре 2017 года нижняя палата таджикского парламента ратифицировала кредитное соглашение по проекту строительства и оборудования средних школ, подписанное Саудовским фондом развития и Таджикистаном. Соглашение предполагает строительство 66 общеобразовательных учреждений до 2028 года, на что в качестве льготного кредита фонд выделил более 35 млн долларов.



Привлечение дополнительной помощи от зарубежных доноров считается еще одним путем решения проблемы.



Нужен контроль



По мнению экономиста Фируза Рахматова, помимо вышеизложенных мер, немаловажным является строгий контроль над распределением и правильным использованием выделенных средств.



"Думаю, нужно пересмотреть выделенные бюджетом средства на сферу образования и сократить некоторые неоправданные расходы, "перекинув" их на строительство школ, - предлагает эксперт.



- Кроме того, нужен более прозрачный и обоснованный отчет за каждый потраченный сомони. Ведь деньги в сферу образования выделяются, и притом немалые. Полагаю, при правильном и рациональном использовании этих средств, недопущении коррупционных схем, мы получим те недостающие средства, так необходимые для строительства новых школ для наших детей", - уверен он.