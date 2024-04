Голод не тетка: Прибалтийские сестрицы встали в очередь за русским хлебом

10:36 18.04.2024

Литва и Латвия возобновили закупки зерна из России



Светлана Гомзикова

Материал комментируют:

Владимир Оленченко



Литовские власти, которые еще недавно требовали объявить русский хлеб в Евросоюзе вне закона, возобновили после полугодового перерыва закупки зерна из России. Об этом со ссылкой на данные европейской статслужбы сообщает РИА "Новости".



Импортировать российское зерно Литва прекратила в мае 2023 года, последняя партия товара прибыла в страну в июле. Но уже в феврале, как оказалось, поставки из России возобновились, и в республику было ввезено 12,2 тысячи тонн на 1,95 млн евро.



В свою очередь Латвия даже увеличила импорт, также забыв о том, что год назад наложила запрет на российскую и белорусскую сельхозпродукцию. В феврале она купила у России 58,8 тыс. т зерна на 10 млн евро, в январе - 52,6 тыс т на 8,7 млн евро месяцем ранее. Нарастив, таким образом, в первом квартиле закупки на 39,8% в годовом выражении до 158,3 тыс.тонн.



В целом страны ЕС приобрели в конце зимы 92,6 тыс. т российского зерна, потратив почти 17 млн евро.



Интересно, что совсем недавно именно Литва и Латвия настаивали на полном запрете ввоза российской зерновой продукции в страны Евросоюза. От официальной Риги эту идею усиленно продвигал министр транспорта Каспарс Бришкенс (его инициатива включала в том числе ограничения на транзит). От Вильнюса - глава парламентского Комитета по делам деревни Викторас Пранцкетис.



В итоге с соответствующим предложением Минсельхоз Литвы обратился в Еврокомиссию, где инициативу (пресечь полностью импорт в зерна из России и Белоруссии) поддержали также министры сельского хозяйства Латвии, Эстонии, Польши и Чехии.



В своем совместном заявлении эти активисты русофобского интернационала потребовали "прекратить любую торговую деятельность, которая могла бы крепить способность России и поддерживающей ее Белоруссии продолжать конфликт на Украине". Призвали "обеспечить сотрудничество стран - членов ЕС, чтобы это ограничение эффективно применялось на всей территории Евросоюза". А также высказали подозрение, что "часть российского импорта может включать украденное зерно с Украины".



Однако к настоящему времени, насколько известно, подобная мера не включена ни в один из 13 санкционных пакетов Евросоюза.



Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя ранее возможность введения ограничений против импорта российского продовольствия и блокирования поставок зерна из России, заявил, что Евросоюз не намерен принимать какие-либо меры, которые поставят под угрозу продовольственную безопасность.



Между тем, издание Financial Times недавно узнало, что Брюссель все-таки готовит сюрприз - а именно, намерен ввести пошлину в размере 95 евро за тонну на импорт зерна из России и Белоруссии. Якобы на такой шаг Еврокомиссия пойдет, чтобы "успокоить фермеров и некоторые страны-члены ЕС".



Более откровенно сформулировала цель таких мер глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, пошлины на российский импорт "уменьшат способность России эксплуатировать ЕС в интересах своей военной машины в конфликте с Украиной".



Прокомментировать ситуацию "СП" попросила старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко:



- Действительно, именно Литва вышла с инициативой рассмотреть возможность введения квотирования и пошлин на российское зерно. И уже потом к ней присоединились Латвия, Эстония, Польша, а также Чехия. Там была пошлина, которая как бы лишала коммерческого смысла ввоз на территорию ЕС из России зерновой продукции.



Но для нас это не было болезненно, поскольку Европа не ключевой рынок для России. Да и сама постановка вопроса была достаточно абсурдной. Потому что основные покупатели российского зерна в Евросоюзе, это Италия и Испания.



Предполагалось, что этот вопрос будут обсуждать на встрече министров сельского хозяйства стран ЕС 26 февраля. Однако какого-то решения на этот счет тогда принято не было. Не результативным в этом смысле оказался и прошедший в бельгийской столице в марте саммит глав государств и правительства Евросоюза.



Но, в любом случае, маневр Латвии и Литвы удался. Они искали и создали себе предлог закупать российскую пшеницу, которая им нужна. И к ним никто не высказал претензий.



"СП": Почему российское зерно? Почему не украинское, которое, скажем так, им ближе идеологически?



- Дело в том, что Украина заинтересована в больших объемах экспорта. А те, которые купили Литва и Латвия, в общем-то, незначительные.



Просто сам факт того, что они ведут себя непоследовательно, вызывает вопросы. Хотят быть солидарными с Киевом, а зерно везут к себе из России, против которой вводят санкции.



Почему? Я думаю, понимают, что если не закупят зерно, то им придется тратиться значительно больше, а социальная обстановка в обеих странах достаточно напряженная.



"СП": Странно, а их президенты Науседа и Ринкевич выглядят вполне довольными…



- Власти - да. Но не обычные люди. В связи с ростом цен на электроэнергию очень сильно подорожали услуги ЖКХ, плюс высокая инфляция, отчего многие продукты стали просто не по карману значительной части населения.



Конечно, это порождает недовольство. И мы, наверное, его увидим.



Как известно, в начале июня состоятся выборы в Европарламент - они рассматриваются как индикатор общественного мнения. И, судя по всему, там будет результат не в пользу нынешних властей.



"СП": Если верить Financial Times, Брюссель все-таки намерен ввести пошлину на нашу пшеницу в размере 95 евро за тонну. Как пояснила Урсула фон дер Ляйен, чтобы Россия "не эксплуатировала ЕС в интересах своей военной машины". А мы "эксплуатируем" Европу своим хлебом?



- Статья в Financial Times, это обычная подсказка Евросоюзу со стороны англосаксов, что надо делать. Они пишут, что у них якобы есть какая-то информация, но, по сути, это указание европейским бюрократам, в каком направлении они должны действовать. Этим, к слову, грешит не только британская FT, но и американская Politico.



Что касается фон дер Ляйен, то она просто озвучила свое отношение к этому вопросу. На саммите, повторюсь, не было принято какого-то решения.



В повестке дня Бельгии, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС, вопроса этого нет. После них будут венгры, но и они не заявляли к рассмотрению тему о каких-либо санкциях в отношении импорта российского зерна. Поэтому пока этот вопрос находится на паузе.



Насколько Латвия и Литва заинтересованы продолжать закупки, мне трудно сказать, это надо смотреть их внутренние потребности. Но факт, что они сыграли свою роль - т.е. предложили, поддержки не получили, поэтому у них как бы руки свободны.



Обозревателю агентства Sputnik Латвия, бывшему рижанину Алексею Стефанову "СП" адресовала вопрос, зачем вообще мы продаем странам Прибалтики, которые самозабвенно пакостят нам уже столько лет, свое зерно?



- Знаете, двоякая ситуация получается. С одной стороны, конечно, не надо продавать. И не надо было очень давно. Потому что с начала девяностых годов как раз таки Россия очень активно торговала, продавала, перегоняла через латвийские и литовские порты товары свои. И зарабатывали на этом те самые люди, которые - особенно, сегодня - показали, кто они есть.



Я имею ввиду национальных политиков. Они и тогда себя вели не очень хорошо. Но сейчас просто совсем сорвались с цепи.



С другой стороны, на все это можно ведь посмотреть иначе. То есть, мы продает зерно, получаем деньги и используем эти деньги на специальную военную операцию. Таким образом мы им показываем, что без нас они не обойдутся. А также, что их деньги пойдут на правое дело.