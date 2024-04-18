Говорит и недосказывает Китай. У Пекина по всем вопросам - "своя игра", - Къ

10:45 18.04.2024

Пекин не опроверг, но и не подтвердил заявление канцлера ФРГ о намерении Китая участвовать в саммите по Украине в Швейцарии

В МИД КНР не смогли подтвердить поддержку Пекином инициативы провести в Швейцарии саммит по "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского. Правда, и прямо заявлять об отказе от участия в этом мероприятии в Китае не стали. В Пекине настаивают, что поддерживают любые мирные инициативы, однако конфликт Москвы и Киева должен завершиться прямыми переговорами двух стран. Заявление китайского МИДа последовало после того, как накануне канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что председатель КНР Си Цзиньпин поддержал швейцарскую конференцию, которая должна состояться в июне без участия России.



Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин во время их беседы согласился поддержать "мирную конференцию" в Швейцарии. Однако МИД Китая эти слова не подтвердил



Украинские власти, выдвинув идею проведения саммита по "формуле мира" Владимира Зеленского, никогда не скрывали, что их цель - привлечь к участию в мероприятии как можно больше стран Глобального Юга, среди которых желанными гостями встречи должны стать Китай и Индия. И хотя Швейцария, взявшая на себя роль хозяйки мероприятия, уже объявила, что саммит состоится на курорте Бюргеншток 15–16 июня, по-прежнему непонятно, примут ли в нем участие Пекин и Дели. Так, 17 апреля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, рассуждая о позиции Китая в отношении российско-украинского конфликта, весьма пространно прокомментировал перспективы присутствия Пекина на швейцарском форуме.



"Китай готов поддерживать тесные контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Германию (чей канцлер Олаф Шольц побывал в КНР с трехдневным визитом.- "Ъ"), по этому вопросу. Китай считает, что любой конфликт в конечном итоге должен быть решен путем дипломатии и политических переговоров. Единственный выход из украинского кризиса также находится за столом переговоров",- сказал господин Линь, комментируя возможность поддержки Пекином "саммита мира".



По словам дипломата, КНР "поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, а также поддерживает созыв международной мирной конференции, на которой Россия и Украина могли бы на равных правах обсудить все справедливые варианты мирного урегулирования".



Это заявление сильно разнилось с прозвучавшими накануне утверждениями канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Си Цзиньпин во время их беседы согласился поддержать "мирную конференцию" в Швейцарии.



Кроме того, глава германского правительства отметил, что "попросил председателя Си повлиять на Россию, чтобы Путин (президент РФ Владимир Путин.- "Ъ") наконец прекратил свою бессмысленную кампанию, вывел свои войска и положил конец этой ужасной войне".



Оценка Олафа Шольца переговоров с Си Цзиньпином моментально вызвала позитивную реакцию в Киеве. Владимир Зеленский подчеркнул, что "Китай действительно может способствовать восстановлению справедливого мира для Украины, стабильности в международных отношениях", и поблагодарил канцлера ФРГ за "сигналы из Пекина".



Сергей Лавров обсудил в Пекине совместную борьбу за многополярный миропорядок

Между тем еще до заявления Олафа Шольца председатель Си отметил, что любой процесс урегулирования украинского кризиса должен признаваться обеими сторонами конфликта и подразумевать их равноправное участие в переговорах. Таким образом, после беседы руководителей Германии и КНР позиция Пекина, как видно из комментария китайского МИДа, не поменялась. А потому и перспективы участия Китая в июньском саммите в Швейцарии не прояснились.



Кроме того, Си Цзиньпин сформулировал четыре принципа, на основе которых, по его мнению, стоит подходить к урегулированию конфликта и не допустить его разрастания.



Председатель КНР предложил сосредоточиться на достижении мира и "не преследовать корыстных интересов",

работать над деэскалацией ситуации и "не подливать масла в огонь",

создать условия для мирных переговоров и избегать дальнейшего обострения,

а также минимизировать негативное влияние конфликта на мировую экономику и не подрывать стабильность глобальных промышленных цепочек поставок.

При этом еще с прошлого года Китай продвигает свой мирный план из 12 пунктов. В частности, китайская инициатива подразумевает прекращение огня и возобновление мирных переговоров. Как заявил на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров, китайский план предлагает сначала разобраться с системными проблемами в сфере безопасности и первопричинами украинского кризиса, а потому "абсолютно соответствует нашей общей философии, в том числе в контексте активизировавшихся дискуссий о том, как обеспечивать евразийскую безопасность".



Как прошел первый день визита Олафа Шольца в Китай

Окажется ли в итоге Китай с таким подходом среди участников саммита в Швейцарии, пока неясно. Однако в мае Си Цзиньпин собирается нанести визит в Париж, где уговоры по поводу его участия в "мирной конференции" продолжит уже президент Франции Эмманюэль Макрон. Кроме того, в мае возможен визит главы РФ Владимира Путина в Пекин, во время которого вопрос о швейцарском форуме также неизбежно будет затронут.



Впрочем, несмотря на сильное желание Киева заполучить Китай в качестве участника июньских дискуссий по "формуле мира", в украинском экспертном сообществе растут опасения, что присутствие КНР в Бюргенштоке может обернуться для Украины большими проблемами. Ведь ничто не помешает Пекину представить на саммите, который запланирован как мероприятие по популяризации плана Владимира Зеленского среди стран Глобального Юга, свою альтернативную "формулу".



В таком случае конференция рискует превратиться из презентации украинской инициативы в обсуждение сценариев урегулирования конфликта.



Реклама - продолжение ниже



Украинские эксперты полагают, что, представь КНР в Швейцарии альтернативный план, с ним могли бы согласиться многие государства Глобального Юга, а "формуле мира" достанется поддержка лишь западных стран, которые ее и так поддерживают.



К тому же неизвестно, какая ситуация к середине июня сложится на фронте. В последние недели и даже дни в западных СМИ все чаще появляются публикации об угрозе краха обороны ВСУ чуть ли не в ближайшие месяцы. Тяжесть ситуации признает и руководство Украины. В частности, господин Зеленский буквально накануне призывал Конгресс США немедленно одобрить законопроект о многомиллиардной помощи Киеву, без которой у Украины "шансов победить не будет". При таком развитии событий призывы Китая к прекращению огня, на чем он настаивает с февраля 2022 года, могут приобрести особое звучание к июню.



Алексей Забродин

Газета "Коммерсантъ" №69 от 18.04.2024, стр. 6