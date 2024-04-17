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Раздел воды в Центральной Азии: все на орошение, а на Арал – то, что остается
10:47 18.04.2024

Сайфиддин Караев, Asia-Plus

Страны Центральной Азии распределили воду Амударьи и Сырдарьи на лето 2024 году. Но остается неизвестным, сколько воды получит высыхающий Арал.

В Казахстане состоялось 86-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, страны Центральной Азии согласовали водный режим на вегетационный период 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт комиссии.

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На заседании обсудили итоги использования лимитов и режимов работы водохранилищ на межвегетационный период 2023-2024 гг. по бассейнам рек Сырдарья и Амударья, ход работ, проводимых для реализации задач, вытекающих из саммитов глав государств – учредителей МФСА и повестку дня и места проведения очередного 87-го заседания МКВК.

Самым главным вопросом было утверждение лимитов водозаборов стран и прогнозный режим работы каскадов водохранилищ на вегетационный период 2024 года по бассейнам рек Сырдарья и Амударья.

Пока на сайте отсутствует информация о том, сколько воды будет забрано на орошение полей странами региона, и какой объем воды будет подан в Аральское море.

Ежегодно, согласно лимиту, всего за год водозабор из бассейна Амударьи составляет около 56 млрд кубометров, из которых около 40 млрд кубометров воды приходится на вегетационный период – с апреля по октябрь.

По этому соглашению Таджикистан в прошлые годы в период вегетации получал чуть более 6,9 млрд кубометров воды, Узбекистан – 16 млрд, Туркменистан – 15,5 млрд.
Лимит водозабора из бассейна Сырдарьи ежегодно составляет примерно 11,9 млрд кубометров, из которых Таджикистан получал 1,9 млрд кубометров, Узбекистан – 8,8 млрд, Казахстан – 920 млн, Кыргызстан – 270 млн кубометров в летний вегетационный период.

Площадь орошаемых земель стран ЦА в 2024 году:

Узбекистан - 4,3 млн га

Казахстан - 2,5 млн га

Туркменистан - 1,9 млн га

Кыргызстан - 1 млн га

Таджикистан - 0,68 млн га

Источник - asiaplustj.info
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