Раздел воды в Центральной Азии: все на орошение, а на Арал – то, что остается

10:47 18.04.2024

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Страны Центральной Азии распределили воду Амударьи и Сырдарьи на лето 2024 году. Но остается неизвестным, сколько воды получит высыхающий Арал.



В Казахстане состоялось 86-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, страны Центральной Азии согласовали водный режим на вегетационный период 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт комиссии.



Страны Центральной Азии должны скооперироваться, чтобы урегулировать трансграничные водные ресурсы, – эксперт

На заседании обсудили итоги использования лимитов и режимов работы водохранилищ на межвегетационный период 2023-2024 гг. по бассейнам рек Сырдарья и Амударья, ход работ, проводимых для реализации задач, вытекающих из саммитов глав государств – учредителей МФСА и повестку дня и места проведения очередного 87-го заседания МКВК.



Самым главным вопросом было утверждение лимитов водозаборов стран и прогнозный режим работы каскадов водохранилищ на вегетационный период 2024 года по бассейнам рек Сырдарья и Амударья.



Пока на сайте отсутствует информация о том, сколько воды будет забрано на орошение полей странами региона, и какой объем воды будет подан в Аральское море.



Ежегодно, согласно лимиту, всего за год водозабор из бассейна Амударьи составляет около 56 млрд кубометров, из которых около 40 млрд кубометров воды приходится на вегетационный период – с апреля по октябрь.



По этому соглашению Таджикистан в прошлые годы в период вегетации получал чуть более 6,9 млрд кубометров воды, Узбекистан – 16 млрд, Туркменистан – 15,5 млрд.

Лимит водозабора из бассейна Сырдарьи ежегодно составляет примерно 11,9 млрд кубометров, из которых Таджикистан получал 1,9 млрд кубометров, Узбекистан – 8,8 млрд, Казахстан – 920 млн, Кыргызстан – 270 млн кубометров в летний вегетационный период.



Площадь орошаемых земель стран ЦА в 2024 году:



Узбекистан - 4,3 млн га



Казахстан - 2,5 млн га



Туркменистан - 1,9 млн га



Кыргызстан - 1 млн га



Таджикистан - 0,68 млн га