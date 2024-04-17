Свистать всех домой. Иран торгуется за условия освобождения моряков захваченного судна

12:09 18.04.2024

17.04.2024,



Россия и четыре другие страны ведут переговоры об освобождении своих граждан - моряков контейнеровоза MCS Aries, который в минувшую субботу был захвачен Ираном в Ормузском проливе. После этого судно, следовавшее под флагом Португалии и принадлежащее израильскому бизнесмену, было доставлено в иранский порт Бендер-Аббас. Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в пиратской акции и призвал включить Корпус стражей исламской революции (КСИР), захвативший контейнеровоз, в список террористических организаций. Некоторые страны это требование поддерживают, но в их число не входит ни одно из пяти государств, граждане которых пока остаются в Иране и, как заверяют в Тегеране, вскоре вернутся домой.



Судьба 25 моряков из пяти стран - России, Индии, Пакистана, Филиппин и Эстонии, которые находились на борту контейнеровоза MCS Aries, захваченного в Ормузском проливе морским спецназом КСИР в минувшую субботу, за несколько часов до удара по Израилю, остается предметом активных переговоров Тегерана с руководством государств, добивающихся освобождения своих граждан.



Переговоры с иранскими властями ведет и частная судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC).



"Экипаж из 25 человек находится в безопасности, и с иранскими властями решается вопрос об их скорейшем освобождении и разгрузке судна",- говорится в пресс-релизе компании MSC, распространенном в среду.



Грузовое судно, шедшее под флагом Португалии из Объединенных Арабских Эмиратов (порт Халифа) в крупнейший индийский порт Нава-Шева, носящий имя первого премьер-министра страны Джавахарлала Неру, было захвачено 13 апреля. Команда судна была эвакуирована, а само оно было отбуксировано в иранский порт Бендер-Аббас. Вскоре после инцидента мировые СМИ сообщили о том, что собственником контейнеровоза MCS Aries выступает судоходная компания Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому бизнесмену Эялю Оферу.



Захват контейнеровоза израильского собственника произошел на фоне обещаний Тегерана ответить на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли семь высокопоставленных офицеров КСИР. Через несколько часов после инцидента с контейнеровозом главной мировой новостью стал иранский удар по Израилю, нанесенный в ночь на 14 апреля.



В связи с захватом судна глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил Тегеран в проведении пиратской акции, нарушающей международное право, и призвал западных союзников признать КСИР террористической организацией.



Одним из первых государств, решительно осудившим Иран и выразившим поддержку Израилю, стала Германия.



В состоявшемся в воскресенье телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хосейном Амир-Абдоллахианом глава МИД ФРГ Анналена Бербок потребовала от Тегерана "немедленно прекратить любое насилие в отношении Израиля, освободить MSC Aries и способствовать деэскалации".



Во вторник в МИД Португалии, под флагом которой шел контейнеровоз MCS Aries, был вызван посол Ирана в Лиссабоне. "Встреча позволила жестко и категорически подтвердить осуждение недавнего нападения, совершенного против Государства Израиль, а также возобновить требование о немедленном освобождении судна MSC Aries, задержанного в Ормузском проливе, с учетом обязательств Португалии как государства регистрации судна",- говорится в заявлении португальского дипломатического ведомства. В МИД Португалии также добавили, что будут ждать результатов официального разбирательства, чтобы определить свои дальнейшие шаги.



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Однако иранская сторона категорически отвергает предъявленные ей обвинения в нарушении международного морского права. Как сообщил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, Тегеран настаивает, что нарушителем положений морского права стало именно коммерческое судно MSC Aries. "Иран постоянно работает над обеспечением безопасности судоходства в Ормузском проливе и Персидском заливе. Однако вышеупомянутое судно было направлено в территориальные воды Ирана из-за нарушения им морского права и игнорирования запросов иранских органов",- заявил на пресс-конференции в Тегеране Насер Канаани, не уточняя, в чем именно состояло нарушение. По его словам, Тегеран следит "за всеми передвижениями судов в стратегическом проливе" и препятствует нарушению своего суверенитета, однако при этом выступает за "свободу судоходства в Ормузском проливе в соответствии с международными нормами и всегда будет действовать в этом ключе".



Между тем в реакции государств, граждане которых находились на борту задержанного судна, отсутствует жесткая обвинительная риторика в адрес Тегерана.



Их контакты с иранским руководством последних дней сводятся исключительно к обсуждению вопроса о скорейшем возвращении своих граждан.



Показательной стала реакция Индии, имевшей наибольшее представительство в команде контейнеровоза MCS Aries (17 из 25 задержанных моряков - граждане этой страны). "Поднял тему освобождения 17 индийских моряков с судна MSC Aries. Обсудил текущую ситуацию в регионе. Подчеркнул необходимость избегать эскалации, проявлять сдержанность и вернуться к дипломатии. Договорились оставаться на связи",- написал в соцсети X по итогам телефонных переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амир-Абдоллахианом глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар. Примечательно, что он не стал комментировать ситуацию вокруг задержанного судна, тем самым уйдя от вопроса о том, какая из сторон нарушила морское право.



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В свою очередь, глава МИД Ирана заверил индийского коллегу, что вопрос о возвращении моряков прорабатывается и представители правительства Индии вскоре смогут с ними встретиться. Как следует из заявления МИД Ирана, он также проинформировал индийского коллегу об операции Ирана против Израиля и призвал Индию продолжать играть важную роль в международных институтах, включая Совбез ООН, для прекращения конфликта в Газе.



Готовятся отправиться домой и два моряка-пакистанца. Как сообщил посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам, это произойдет после завершения процедуры подтверждения их гражданства и выполнения других юридических формальностей.



В свою очередь, вопрос о возвращении находившегося на борту израильского судна российского моряка Тимофея Колчанова обсудили в телефонном разговоре глава МИД России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир-Абдоллахиан. Как заявил журналистам по итогам беседы замглавы МИД РФ Андрей Руденко, "иранская сторона обещала оказать всевозможное содействие для успешного разрешения этой истории".



При этом предстоящее возвращение моряков домой, которое обсуждается в ходе активных контактов с иранской стороной, не позволит считать инцидент исчерпанным. Ведь израильское судно, судя по всему, останется в руках Ирана, а его захват осуществил КСИР, который израильская сторона считает террористической организацией, добиваясь такой же оценки от своих западных союзников.



Сергей Строкань