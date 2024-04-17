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Мирзиеев начал 2-дневный государственный визит в Душанбе
12:14 18.04.2024

Визит президента Узбекистана в Душанбе продлится два дня, и, как ожидается, главы двух государств подпишут ряд новых соглашений
ДУШАНБЕ, 18 апр - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с государственным визитом в Таджикистан.
Об этом сообщает пресс-служба главы Таджикистана.
Самолет с узбекским лидером приземлился утром в международном аэропорту Душанбе.

В столичном аэропорту расстелили красную дорожку и украсили территорию композициями из весенних цветов для встречи гостя, а также государственными флагами двух стран.
Кортеж президентов направился к Дворцу Нации, где состоялась официальная церемония встречи.
Затем Шавкат Мирзиеев возложил цветы к памятнику Исмоилу Сомони. Вместе с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой президент Узбекистана приехал на площадь Дусти и возложил цветы к монументу знаменитого царя древности.

Рахмон и Мирзиеев выразили уверенность, что итоги государственного визита будут способствовать укреплению и расширению сотрудничества, дружбы, отношений стратегического партнерства и солидарности стран.
Визит Мирзиеева продлится два дня и, как ожидается, главы двух государств подпишут новые соглашения.
Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Таджикиста

Источник - tj.sputniknews.ru
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