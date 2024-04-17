В Казахстане из-за паводков остановили работу 634 нефтедобывающие скважины

13:07 18.04.2024

На фоне масштабных паводков в Казахстане в Актюбинской и Атырауской областях приостановили работу 634 нефтяных скважин. Общие потери добычи нефти составили 16 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана, релиз приводит "Sputnik Казахстан".



На сегодняшний день удалось восстановить работу 141 скважин. По-прежнему не работают 493 скважин: в Актюбинской области 489 скважин ("Актобемунайгаз" 440 скважин, "КМК Мунай" 25 скважин, "Фирма Ада Ойл" 24 скважины), в Атырауской области приостановлены четыре скважины ("Эмбамунайгаз" - три скважины, "5A Ойл" - одна скважина). Сейчас специалисты откачивают воду, засыпают ее грунтом, проводят обесточивание и герметизацию скважин.



Паводки в Казахстане начались еще в марте. Режим чрезвычайной ситуации местного масштаба по-прежнему сохраняется в восьми регионах Казахстана. С начала паводков спасатели эвакуировали из зон затопления 118 тыс. человек. Остаются подтопленными 5,7 тыс. частных жилых домов и 1,1 тыс. дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях.



Подробнее о паводках в российских регионах - в материале "Ъ" "За Уралом поднялся Тобол".



Анастасия Ларина