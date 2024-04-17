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Подарил, но... не отдал. Как в Казахстане раскулачивают елбасиного зятя Боранбаева
18:02 18.04.2024

Подарил, но не подписал: судьбу "потерянных" активов Боранбаева раскрыли в Минфине
17 апреля 2024
Никита Дробны

В Министерстве финансов РК и акимате Астаны рассказали, что произошло с "потерявшимися" активами осужденного олигарха Кайрата Боранбаева. Ранее Orda.kz стало известно, что ряд компаний, которые г-н Боранбаев формально передал государству, продолжали числиться за ним.

В Комитете государственного имущества и приватизации Министерства финансов нам сообщили, что в соответствии с постановлением от 5 февраля ТОО "АзияГаз Чунджа" - один из первых активов, от которых отказался Кайрат Боранбаев - приняли в собственность государства по договору дарения. В Минфине заверили, что сейчас передача компании на баланс профильного комитета отражена в реестре госимущества (как ранее выяснила редакция Orda.kz, по состоянию на 14 марта этим активом, согласно выписке из eGov, все еще владел г-н Боранбаев).

Еще один актив, АО "Phystech II", Кайрат Боранбаев также передал государству, но пока только под честное слово. Дарственную он до сих пор не подписал.

"Комитет сейчас проводит мероприятия по принятию 100% пакета акций АО "Phystech II" в республиканскую собственность по договору дарения. Пакет акций будет отражен в реестре государственного имущества после подписания договора дарения", - сообщил Ербол Ахметов, заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК.
Еще об одном активе Кайрата Боранбаева, с которым он согласился расстаться, редакции Orda.kz рассказали в пресс-службе акимата Астаны. Речь идет о ТОО "Роял Комфорт Астана", которое по состоянию на 6 марта (согласно данным eGov) оставалось на балансе принадлежащей г-ну Боранбаеву компании "ААТД".

В столичном акимате пояснили, что 100% долю ТОО "Роял Комфорт Астана" передали в ведение ГУ "Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны" по договору дарения от 29 января. По данным властей Астаны, передачу актива официально зафиксировали 7 февраля (к сожалению, это не объясняет, почему спустя месяц ТОО все еще номинально принадлежало компании "ААТД").

Редакция Orda.kz продолжает ждать ответа о передаче активов Кайрата Боранбаева от акимата Алматы. По поводу статуса таких компаний, как ТОО "FitnessLink", ТОО "Unity Hall", ТОО "Сервисный Центр КазТурбоРемонт", мы пока не получили сведений от госорганов.

В марте 2024 года нам стало известно, что ряд компаний, которые Кайрат Боранбаев согласился передать государству, формально продолжали числиться за ним. Среди них были в том числе вышеупомянутые ТОО "Роял Комфорт Астана" и ТОО "АзияГаз Чунджа". Мы обратились в АФМ с официальным запросом, но агентство не смогло ответить по существу. Сначала ведомство выступило с "опровержением" (без подробной аргументации), а затем переадресовало вопросы в акиматы Астаны, Алматы и в Комитет государственного имущества.

Судя по ответу Комитета государственного имущества, юридический статус активов Кайрата Боранбаева может оставаться неопределенным из-за того, что олигарх подарил свои компании государству, но по каким-то причинам подписание договоров дарения не состоялось до сих пор. А пока подписи на документе нет, даритель может и пересмотреть свои планы.

Источник - Orda.kz
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