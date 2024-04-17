Военные заводы США и Британии объяты пламенем: русские партизаны?

18:45 18.04.2024

Военные заводы США и Британии объяты пламенем: "Рука Кремля", диверсия арабов, бардак в цехах?

Поджог в Пенсильвании и взрыв в Уэльсе, где делают снаряды для ВСУ, - звенья одной цепи

Андрей Захарченко

Военные заводы США и Британии объяты пламенем: "Рука Кремля", диверсия арабов, бардак в цехах?



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Алексей Неживой Игорь Николайчук Константин Блохин



С интервалом всего в один день в стане англосаксов приключились два весьма интересных чрезвычайных происшествия - 16 апреля на американском военном заводе в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, полыхнул пожар, а 17 апреля на крупном британском военном заводе в Уэльсе прогремел взрыв.



В обоих случаях местные власти уже отделались скупыми дежурными заявлениями из разряда "последствия ЧП оперативно устранены, пострадавших нет, причины произошедшего выясняются".



В других условиях, вероятно, тут бы все и успокоилось. Но примечательна одна деталь.



Эти заводы по обе стороны Атлантики занимаются одним и тем же, а именно - в рамках государственных контрактов со своими правительствами производят артиллерийские боеприпасы под нужды ВСУ.



Курируемый Пентагоном американский завод в Скрэнтоне производит крупнокалиберные металлические снаряды, минометные снаряды, в том числе калибра 155 мм, и в 2023 году был специально модернизирован ради производства этих боеприпасов для киевского режима.



Завод Glascoed в Уэльсе, принадлежащий крупнейшему военному подрядчику в Европе - британской оборонной компании BAE Systems - специализируется на выпуске боеприпасов для стрелкового оружия, а также минометных, танковых и (внимание!) артиллерийских снарядов калибра 155 мм, и британское оборонное ведомство в 2023 году заключило с производством специальный контракт на 280 миллионов фунтов стерлингов по изготовлению артснарядов для Украины.



Тут даже некоторые ярые приверженцы методологического принципа "бритвы Оккама" в первичной реакции на эти ЧП воскликнули: "Совпадение? Не думаю!"



А простые граждане и вовсе в обсуждениях на просторах Рунета выдвинули версию, что это прямое следствие целенаправленного саботажа. Мол, простым американским/английским работягам так сильно опостылели кровавый киевский попрошайка-клоун и идущие у него на поводу Белый дом с Букингемским дворцом, что они готовы подрывать/поджигать западные военные заводы.



Ну а что, устраивают же в России некоторые пенсионеры и молодые люди поджоги военкоматов и релейных шкафов на железных дорогах, а за границей тоже люди живут.



Впрочем, наши специализированные tg-каналы придерживаются иного мнения на эти события. В частности, "Рыбарь" обращает внимание на то, что заключенный в прошлом году с министерством обороны Британии контракт позволял британскому заводу Glascoed увеличить производственные мощности и создать более 100 новых рабочих мест.



"На этом фоне подобные происшествия на опасных производствах не являются чем-то сверхъестественными - по большей части они обусловлены следствиями наращивания выпуска продукции, что увеличивает вероятность таких нештатных ситуаций", - пришли к выводу авторы канала.



Однако точки зрения о целенаправленных диверсиях придерживаются некоторые политологи, аналитики и даже силовики.



Например, руководитель частной разведывательной компании, офицер запаса ФСБ Роман Ромачев допускает, что подобный саботаж вполне могли устроить обычные рабочие и служащие этих предприятий.



"Власть там [на Западе] захватили ВПК. Они с помощью своих лоббистских инструментов, мозговых центров формируют те нарративы, которые нагнетают истерию, - делают из России, Ирана, Северной Кореи врагов, для того чтобы вновь и вновь увеличивать бюджет на ВПК", - заявил он, добавив, что люди начали это понимать, и появились силы, которые не согласны с этой ситуацией.



Однако в теории, конечно, это вполне мог быть и целенаправленный теракт, допускает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.



- Правительства США или Британии в официальных отчетах о ЧП на своих военных заводах никогда не признают того факта, что граждане их государств симпатизируют России и выступают за поражение Украины, - высказал он собственную точку зрения на произошедшее. - Однако в западном обществе уже достаточно давно произошло разделение, где простые граждане, фигурально выражаясь, находятся по одну сторону баррикад, а правящие элиты - по другую.



Выдающиеся умы западной экономики, такие как Пол Кругман и Джозеф Стиглиц, еще лет 7 назад говорили о полном крахе "американской мечты", о том, что есть оторванная от народа космополитичекая элита, называющая себя "глубинным государством", и простые граждане, а их интересы кардинально противоположны. Аналогичная ситуация сложилась и в Европе, где элиты и контрэлиты преследуют диаметрально различающиеся цели.



Впрочем, я ровно так же допускаю, что эти происшествия руководство военных заводов США и Британии допустило специально, чтобы попытаться скрыть какие-то коррупционные схемы или иные "косяки".



Ведь на самом деле производимые в Уэльсе и Пенсильвании боеприпасы вполне могли отправляться не на Украину, как предписывалось контрактами, а в совершенно иные точки планеты за отдельную плату.



- В канву рассуждений о целенаправленных диверсиях на военных заводах прекрасно вписывается и ситуация с обрушением моста в Балтиморе при столкновении корабля с одной из его опор, а также сравнительно недавние факты схода с рельсов американских железнодорожных составов с опасной химией, - припомнил руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. - С одной стороны, все эти случаи могут свидетельствовать о полном исчерпании западной производственной и транспортной инфраструктурой своего "запаса прочности" и деградации.



Но на мой взгляд, это все же свидетельства целенаправленных диверсий. Только я не верю в то, что это могли устроить какие-то "подпольщики" или простые граждане. Сигналы такого уровня способна послать куда более организованная сила, крайне не желающая продолжения украинского конфликта. Я склонен думать, что это все же диверсии. Очень уж тут все одно к одному - и ЧП на заводах, производящих боеприпасы самого востребованного ВСУ калибра. Да еще и нападение ХАМАС на Израиль, которое здорово отвлекло мировое сообщество от Украины. Арабы, конечно, по моим сведениям, так и так готовились к своей операции, но не так скоро. Все к одному, я лично в такие совпадения не верю.



Ровно как до сих пор не верю в то, что ядерная катастрофа в Чернобыле случилась просто по причине пиковой перегрузки АЭС в угоду партийному руководству. Я, как физик-ядерщик по образованию, хорошо знаю, что защита атомных ректоров слишком сложна и многоступенчата, чтобы можно было так просто спровоцировать взрыв целого энергоблока. Если учесть, что именно после Чернобыля процесс распада СССР достиг своего апогея, как тут не размышлять о конспирологии?



- Здесь, на мой взгляд, одно из двух. Либо идет какая-то опасная для политбомонда внутриполитическая игра ради распределения бюджетов. Либо эти рядовые, в общем-то, для военных производств случаи специально выпячиваются в инфополе, так как в мире началась подготовка к Третьей мировой войне, - полагает независимый эксперт по информационной безопасности и информационным войнам Игорь Николайчук.



- Случится она все же по факту, или нет - это отдельный вопрос, но подготовка к ней уже ведется в мире полным ходом. Прощупывается и обрабатывается общественное мнение, модернизируются военные предприятия и так далее.



Никто пока ни с кем непосредственно воевать не собирается. Ни Россия с НАТО, ни НАТО с Россией, ни Иран с Израилем, ни Китай с США, ни КНДР с глобальным империализмом, несмотря на всю устрашающую риторику. Тем не менее англосаксы и США начали форсировать модернизацию своих прогнивших насквозь за 30 лет ВПК.



Потому что Запад строит свою военную доктрину на том, что какой бы личный героизм ни проявляли солдаты на поле боя, решающее значение для победы имеет заранее подготовленный для массового производства новейших боеприпасов ВПК. Чтобы в случае чего засыпать города противника бомбами, как в случае с Дрезденом, который в 1945 году англо-американская авиация практически сравняла с землей, как говорится, "на всякий случай".



И конфликт на Украине - просто идеальный способ профинансировать обновление прежде всего западных казенных военных производств, сунув киевскому руководству немного денег в чемоданчиках, чтоб не останавливались.



Потому что под соусом военных действий очень удобно утилизировать устаревшее вооружение. Запад заинтересован в его продолжении до тех пор, пока не сочтет свои ВПК полностью обновленными и готовыми к третьему мировому конфликту в новейшей истории.