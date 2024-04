Мировой рынок металлов: англосаксы играют с Россией в "поддавки"? - В.Катасонов

18.04.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Цены на внутреннем рынке страны следует отвязывать от мировых



12 апреля нынешнего года Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства. Кроме того, компаниям США запрещено оказывать услуги по приобретению этих металлов, осуществлять их экспорт, реэкспорт, продажу или поставки. Исключение сделано для импорта алюминия, никеля и меди российского происхождения, которые были произведены до 13 апреля 2024 года. Запрет Вашингтона распространяется на сделки по приобретению российских металлов на товарных биржах.



В отдельном заявлении американского Минфина говорится, что отныне Чикагской товарной бирже (СME) и Лондонской бирже металлов (LME) запрещается проводить сделки с алюминием, медью и никелем российского происхождения. "Биржи металлов играют центральную роль в содействии торговле промышленными металлами по всему миру. Предпринимая совместные действия, США и Великобритания лишают Россию и ее производителей металлов важного источника доходов", – отмечено в заявлении министерства.



Очевидно, что решение OFAC было согласовано с англичанами. Более того, Лондон еще перед новым годом анонсировал запрет на импорт российских металлов – алюминия, меди, никеля и ряда других, но с введением их в действие медлил. После американского заявления 12 апреля Лондон моментально подтвердил, что на LME отныне сделок с российскими металлами проводиться не будет (за исключением тех партий, которые произведены до 13 апреля).



Для справки сообщу, что еще до анонсированного американским Минфином запрета США уже свернули импорт российских металлов. Еще в 2021 году Америка ввезла из России алюминия и алюминиевых изделий на 612 млн долл., меди и медных изделий на 100 млн долл., никеля и изделий из него на 158 млн долл. Итого 870 млн долл. А в прошлом году суммарный импорт указанных товарных групп составил лишь 70 млн долларов. А по итогам первого квартала нынешнего года – лишь 0,1 млн долл. Такая крутая динамика падения объясняется тем, что в феврале-марте прошлого года Вашингтон ввел заградительные пошлины на многие российские товары, включая алюминий, медь и никель.



У англичан ситуация иная. Несмотря на развернувшуюся санкционную войну Запада против России, на острова Туманного Альбиона в 2022 году российских металлов было ввезено на общую сумму 25 млрд долл. В следующем году импорт металлов сократился, но не радикально – до 15 млрд долл. Поэтому нынешний запрет на импорт российских металлов для Британии будет очень мощным шоком. Особенно сильным, а может быть, смертельным запрет будет для Лондонской биржи металлов.



На LME торгуются алюминий, медь, цинк, никель, олово, кобальт, молибден, литий, а также лом черных металлов, арматура и горячекатаный стальной прокат. В результате формируется цена на металлы, на которую ориентируются продавцы и покупатели по всему миру при подписании прямых контрактов на поставку. Биржа также является "рынком последней инстанции", куда продается металл, не нашедший покупателя по таким контрактам. Инфраструктурой LME являются склады, но биржа ими не владеет. Они имеют бренды биржи, LME сертифицирует склады и их операторов. Бренды биржи имеют 500 складов, многие из которых находятся даже не на островах Туманного Альбиона, а в континентальной Европе, США и Азии.



По данным LME, в марте 2024 года доля российского первичного алюминия в системе ее складов составляла более 91% (около 312 тыс. т). Для никеля эта доля составляла 36%, для меди – 62%. Эти цифры подсказывают, что Лондонская биржа металлов жизненно зависит от российских ресурсов. Многие наблюдатели и эксперты уже прокомментировали санкционное решение англосаксов по российским металлам как смерть LME. Одни говорят, что она может наступить уже в этом году, другие считают, что она будет долгой и мучительной.



Первой реакцией рынка на санкционное заявление англосаксов от 12 апреля стал скачок цен на металлы. Видимо, в силу того что участники рынка опасаются снижения предложения металлов. Россия является ключевым производителем всех трех металлов, производя 6% мирового производства алюминия (второе место в мире после Китая), 4% меди (6-е место) и 11% никеля (4-е место).



Алюминий, который используется для производства очень широкого ассортимента товаров, подорожал в понедельник (15 апреля) на 9,4%, что является самым большим суточным ростом за 37 лет существования контрактов на поставки алюминия. Никель, широко используемый в производстве аккумуляторов для электромобилей и производстве стали, подорожал на 2,7%. Медь подорожала на 0,4% до почти 9500 долларов за тонну (самый высокий уровень за 22 месяца).



Эксперты дискутируют по вопросу о том, что будет с российским металлом. Исчезнет ли он с мирового рынка? Все приходят к выводу, что у России альтернативных покупателей металла предостаточно. Очевидно, что на первом месте стоит Китай. Еще до 12 апреля нынешнего года наблюдалась очень высокая динамика экспорта российских металлов в Поднебесную. Так, в 2023 году экспорт алюминия из России в Китай вырос в два раза. Россия стала основным поставщиком этого металла в Китай. По итогам первого полугодия 2023 года поставки никеля в Китай выросли в полтора раза (данных за весь год пока нет).



А как будут торговаться российские металлы? По словам источников Reuters, торговля российскими металлами продолжится на внебиржевых рынках, но будет идти там с дисконтами. Правда, не понятно, дисконты по отношению к каким ценам? Если LME прикажет долго жить, то ценовые ориентиры исчезнут. Многие эксперты считают, что достаточно быстро биржа LME будет замещена Шанхайской биржей.



15 апреля агентство Блумберг опубликовало статью New Metals Sanctions Push Russia Further Into China's Embrace ("Новые санкции в отношении металлов еще больше подталкивают Россию в объятия Китая"). Начинается она так: "Санкции США и Великобритании в отношении российских металлов закрепят за Китаем роль покупателя последней инстанции для Москвы на ключевые сырьевые товары и повысят роль Шанхая как площадки для установления цен на материалы, имеющие решающее значение для мировой экономики". И далее: "Запрет Лондонской биржи металлов на вновь производимые в России алюминий, медь и никель, вероятно, приведет к еще большему росту китайского импорта. Шанхайская фьючерсная биржа также остается единственной крупной товарной биржей в мире, которая принимает российские поставки трех металлов".



Конечно, Лондонский рынок металлов получал хорошие барыши благодаря своему монопольному положению. И главная прибыль – за счет манипуляций биржевыми ценами. Однако для этого необходимо поддержание высокого объема торгов. А как его удержать, если обрубаются поставки из России? Впрочем, не все смотрят пессимистично на будущее лондонской биржи. Российский металл может продолжать поступать на острова Туманного Альбиона, но через другие страны и под брендом других продуцентов. Просто покупателям на лондонском рынке придется заплатить несколько больше. В качестве примера приводится ситуация с российским золотом, поставки которого вскоре после начала СВО были заблокированы англосаксами. Через некоторое время российское золото вернулось на рынок Британии, но теперь его маршрут стал пролегать через Дубай, золото стало продаваться с соответствующей наценкой.



Многие российские эксперты отмечают, что для отечественных компаний нет большой разницы, куда поставлять металл – в Лондон или Шанхай. Некоторые говорят, что, мол, лучше поставлять в дружественный Китай. Но оппоненты считают, что применительно к Китаю понятие "дружественный" очень размыто и неоднозначно. Дело в том, что Шанхайская биржа контролируется группировкой, которую китаисты условно называют "комсомольцами". Эта группировка имеет тесные связи с Уолл-стрит и Вашингтоном и оппозиционно настроена по отношению к нынешнему руководителю Китая Си Цзиньпину, проводящему курс на укрепление государства и его суверенитета. Вот что мы читаем в одном телеграм-канале по поводу возможного переключения российского металла с Лондона на Шанхай: "Для нас, как бы это странно ни звучало, особой разницы, где определяются цены на нашу продукцию, в Лондоне или Шанхае, нет. И одна, и другая биржа контролируется нашими противниками".



В кругах российских экспертов давно идут разговоры о том, что цены на внутреннем рынке страны следует отвязать от мировых, особенно цены на биржевые товары. Кое-что по черным металлам (чугуну и стали) сделать уже удалось. По цветным металлам пока даже попыток не было. После 12 апреля зазвучали голоса по поводу того, что "нет худа без добра", что санкции англосаксов дают нам шанс создать собственную биржу цветных металлов. В упомянутом выше телеграм-канале говорится на этот счет: "…объемы производимой продукции и объемы экспорта позволяют создать не такую большую, но зато суверенную биржу где-нибудь во Владивостоке условно на острове Русский". Конечно, наивно думать, что подобная биржа где-нибудь во Владивостоке будет определять цены на цветные металлы на всем пространстве мирового рынка. Да, честно говоря, нам это и не нужно. С моей точки зрения, слишком уж большая часть производимых в стране цветных металлов идет на экспорт. Так, в 2022 году на внутреннем рынке реализовывалось менее четверти произведенного первичного алюминия, остальное вывозилось преимущественно в дальнее зарубежье. В целом на экспорт поставляется около 80% от общего производства основных цветных металлов и 70% редких металлов.



У нас уже давно идут разговоры об импортозамещении. К сожалению, часто таковым оказывается замещение импорта товара из одной страны на импорт из другой. А должно быть замещение импорта его производством внутри страны. Полное импортозамещение по всему спектру товаров фактически будет означать индустриализацию. А масштабная, полноценная индустриализация потребует таких объемов цветных металлов, что будет поглощать (особенно на первых этапах) всю внутреннюю добычу и производство цветных металлов. Вот, например, Китай является крупнейшим в мире производителем первичного алюминия (в 2022 году его доля достигала почти 60% мирового производства этого металла), а ему не хватает. Как я выше отметил, он наращивает импорт этого металла из России.



С учетом этого надо думать не о том, как переориентировать поставки алюминия, никель, меди и других цветных металлов с Лондонской биржи на Шанхайскую, а о том, как развернуть эти экспортные поставки вовнутрь страны. Тогда и может потребоваться собственная площадка для купли-продажи произведенных в России цветных металлов. Источник - fondsk.ru

