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В Хорватии прозападный премьер с трудом победил пророссийского президента
19:17 18.04.2024

Сторонники прекращения помощи Украине выступили лучше, чем ожидалось
Данила Моисеев

19 апр. 24

Лидер Хорватского демократического содружества Андрей Пленкович уверен, что ему и сейчас под силу сформировать правительство.
Политические симпатии хорватов меняются: это показали прошедшие 17 апреля парламентские выборы, предварительные результаты которых опубликованы на следующий день. Победу на них третий раз кряду одержало "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем. Она получила меньше, чем на прошлых выборах. А вот Социал-демократическая партия президента Зорана Милановича, против ожиданий, прибавила. Результат этой политической силы, выступающей за умеренное сближение с РФ, означает, что поддержка Украины среди хорватов небезусловна.

Прошедшие выборы часто рассматриваются как часть противостояния президента страны Милановича и действующего премьера Пленковича.

Их противоборство уже не один год определяет политический ландшафт страны. До сих пор победителем в нем выглядел Пленкович. Но итог выборов заставил в этом сомневаться. Партия ХДС получила 61 мандат в 151. Социал-демократы заняли второе место, получив 42 мандата, на один больше, чем на прошлых выборах. Это, как ни странно, серьезное достижение. Партия, ведущая свою родословную от Союза коммунистов Югославии, выиграла, в составе левоцентристской коалиции, выборы 2011 года, но с тех пор ее популярность неуклонно снижалась. Теперь социал-демократам удалось переломить негативный тренд.

А партия ХДС, выиграв, потеряла пять мест в местном парламенте – однопалатном Хорватском саборе. Математического большинства у победителей нет: 76 мест, необходимых для формирования правительства, они никак не набирают. Пленкович уверен: сформировать коалиционное правительство у него получится. В своей речи перед однопартийцами он съязвил, что победить получилось, несмотря на то что президент назначил выборы не на выходные, а на среду – в "нелепый день", как выразился премьер. Следовало бы еще добавить, что, несмотря на будни, явка была высокой. Она составила 61,9% – по местным меркам, много. Например, на парламентские выборы в 2020 году пришли лишь 47% тех, кто имел право голоса.

Сможет ли сформировать правительство Пленкович на самом деле, остается открытым вопросом. Ясно лишь то, что времена, когда ХДС это удавалось сделать легко, миновали. Если первый кабинет партии, созданный в 2016 году, был поддержан 91 депутатом, то второй, сформированный после выборов 2020 года, получил одобрение лишь 76 народных представителей – минимальное число для утверждения. Правда, он оказался относительно прочным и в марте 2023 года даже смог избежать вотума недоверия. Но есть вероятность, что на этот раз так не будет.

Решающий голос на переговорах о создании правительства может быть у Ивана Пенавы – главы получившей 14 мест в парламенте правопопулистской коалиции, возглавляемой "Отечественным движением". Пенава после оглашения итогов выборов заявил, что готов вести диалог с любыми политическими силами. "Отечественное движение" в целом выступает в поддержку Украины, при этом защищает консервативные ценности. Другая же консервативная партия, "Мост", и ее лидер Бозо Петров пока заявили о том, что партия ХДС должна уйти в оппозицию и что помогать ей его сторонники не станут. У коалиции Петрова будет 11 мест в Саборе. Еще 10 мест – у местных "зеленых" – партии "Можем!".

И, разумеется, многое в переговорах будет зависеть от президента. Хорватия – парламентская республика, полномочия главы государства здесь ограничены, а Пленкович постоянно пытался их еще и урезать. Из-за этого президент заявлял, что сам попытается баллотироваться в парламент и стать премьер-министром. Конституционому суду пришлось растолковывать ему, что, чтобы участвовать в выборах, ему придется оставить президентский пост. Миланович возмутился, но вынужден был отступить. Формально социал-демократов возглавляет Педжа Грбин. Но сомнений в том, что на него большое влияние оказывает президент, нет.

Миланович постоянно выступает против военной помощи Украине, которую Хорватия оказывает довольно активно. Он говорил, что хотя Россия и ответственна за конфликт, желать поражения ядерной державе – безумие. А вот Пленкович, наоборот, выражает Украине полную поддержку и вообще является политиком прозападным. Вопрос об отношении к российско-украинскому конфликту оказался на этих выборах очень важным, а при переговорах о будущем правительства может быть и ключевым.

В целом большинство партий, прошедших в парламент, не выступают за прекращение поддержки Украины и за сближение с РФ. Многие политики страны очень хотели бы, чтобы ХДС наконец потеряла власть, которой она, по крайней мере при Пленковиче, редко с кем-то делилась. Но взгляды Милановича на внешнюю политику могут отпугнуть многие политические силы. С другой стороны, итоги выборов показали, что комплекс идей, отстаиваемых президентом, находит значительную поддержку в обществе. И с этим тоже придется считаться.

Источник - НГ
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