В Кении разбился вертолет с министром обороны Френсисом Оголла на борту

19:41 18.04.2024

Президент Кении созвал совет безопасности после крушения вертолета с главой сил обороны



После крушения вертолета, на котором были глава кенийских сил обороны Френсис Оголла и еще 7 военнослужащих, президент Кении Уильям Руто созывает экстренное заседание совета нацбезопасности, сообщает телеканал Citizen TV.



Причины падения военного борта еще не ясны. "Президент созывает экстренное заседание совета национальной безопасности", - информирует телеканал.



Ранее газета Standard со ссылкой на местные власти сообщила: вертолет сил обороны Кении потерпел крушение на западе страны в округе Элгейо-Мараквет. Очевидцы рассказали, что видели, как горел вертолет.



Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА