 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кении разбился вертолет с министром обороны Френсисом Оголла на борту
19:41 18.04.2024

Президент Кении созвал совет безопасности после крушения вертолета с главой сил обороны

После крушения вертолета, на котором были глава кенийских сил обороны Френсис Оголла и еще 7 военнослужащих, президент Кении Уильям Руто созывает экстренное заседание совета нацбезопасности, сообщает телеканал Citizen TV.

Причины падения военного борта еще не ясны. "Президент созывает экстренное заседание совета национальной безопасности", - информирует телеканал.

Ранее газета Standard со ссылкой на местные власти сообщила: вертолет сил обороны Кении потерпел крушение на западе страны в округе Элгейо-Мараквет. Очевидцы рассказали, что видели, как горел вертолет.

Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА

Источник - МК
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