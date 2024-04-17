России жизненно важен десятилетний мораторий на завоз мигрантов, - Михаил Делягин

19:48 18.04.2024

России жизненно важен десятилетний мораторий на завоз мигрантов

миграционная политика разжигает в российском обществе ненависть к российскому же государству

Михаил Делягин



Теракт в "Крокус Сити Холле" ясно показал - с гастарбайтерами бизнес и продажные чиновники перешли красную черту.



Теракт в "Крокус-Сити" представляется результатом неприемлемой для большинства граждан России миграционной и в целом национальной политики, вызывающей протест той или иной степени интенсивности.



Эта политика заключается, как мы видим, в наводнении страны миллионами людей крайне низкого культурного уровня, не способных в силу этого к интеграции в российское общество и часто не стремящихся к ней.



Носителям русской культуры, интернациональной, а не этнической по своей природе, трудно даже понять, что их воспринимают с сугубо этнической (и лишь иногда религиозной) точки зрения. Между тем пещерный национализм порождает повседневное давление на них, часто переходящее в бытовой террор и, как мы видим, способное дойти до террора обычного.



Многие мигранты имеют опыт (личный или уважаемых ими родителей) оставшихся безнаказанными этнических чисток, прошедших в ряде стран постсоветского пространства в отношении людей русской культуры, и готовы перенести этот опыт на территорию России.



В этих условиях распространение по соцсетям шокирующих фото и видео жестокого обращения с задержанными террористами - вынужденная мера: предостережение огромных масс завезенных в Россию людей, готовых (как мы видели своими глазами на видеозаписях) буквально с визгом восторга убивать нас за обещание полумиллиона рублей.



Массовый завоз мигрантов разрушает рынок труда, так как снижает зарплату ниже приемлемого для коренного населения уровня, и блокирует технологический прогресс (ведь труд мигрантов дешевле даже простой техники). Процесс сопровождается дискриминацией ее коренного населения по национальному (а порой и религиозному) принципу - причем не только при приеме на работу, но и, по ряду сообщений, все чаще при оказании медицинской помощи.



Бюрократия России в силу распространения коррупции (со стороны как недобросовестного бизнеса, так и этнической преступности) фактически содействует мигрантам и их объединениям в подавлении граждан России.



Желание последних жить в своей стране (а не на окраине Средней Азии или Ближнего Востока) в безопасности и иметь нормальную работу трактуется как неприемлемые "ультраправые" настроения (что так ярко продемонстрировал певец Тимати), шовинизм и "русский фашизм".



Лоббистские структуры, контролирующие значительную часть официальных медиа, разрушают общественное сознание России, по сути, русофобской повесткой, в рамках которой, например, из четырех совершивших подвиг школьников популяризируется только один, - насколько можно судить просто потому, что не является русским.



Похоже, как минимум в ряде регионов бюрократия самоустранилась от своих обязанностей, а реальная власть отчасти принадлежит этнической мафии, обеспечивающей безнаказанность преступлений, совершаемых ее членами против коренного населения России.



Многочисленные обращения избирателей свидетельствуют, что "профильные" органы власти всемерно затрудняют получение гражданства России лицами русской культуры, обеспечивая широкомасштабную раздаче гражданства людям, не способным и, более того, не желающим интегрироваться в российское общество.



Теракт в "Крокус-Сити" уже стал в глазах значительной части общественности символом вседозволенности этнических диаспор и принадлежности реальной власти в России им, а не формальным органам власти, боящихся даже упомянуть о возможных нарушениях при строительстве и эксплуатации этого комплекса.



Ведь очевидно, что при строительстве и отделке общественных зданий должны использоваться только негорючие материалы, в них должны быть установлены системы пожаротушения и принудительной вентиляции.



Современная миграционная и, шире, национальная политика одичалых имитаторов государственности, пусть даже направляемая коррупцией, а не Западом, ведет к уничтожению русской цивилизации.



Эта политика разжигает в российском обществе ненависть к российскому же государству. То, что западные спецслужбы энергично разжигают эту ненависть, вторично, так как ее порождают не их провокации, а национальная политика этого государства.



Необходимые для исправления ситуации меры, похоже, недоступны даже восприятию одичалой бюрократии отечественной сборки.



Прежде всего, необходимо выявить и публично наказать всех виновных, причастных к нарушениям при эксплуатации "Крокус-Сити", построенного, похоже, как смертельная ловушка: и строителей, и эксплуатантов, и, главное, чиновников, которые их покрывали не менее полутора десятилетий.



При этом ясно, что проблема шире причастных к "Крокусу": так, по сообщениям избирателей, качество строительства жилых и общественных зданий даже в Москве и области часто не соответствует нормам безопасности.



Следует ввести визовых режим со странами, в которых произошла, по сути, социальная катастрофа.



По примеру ряда мусульманских стран (как минимум Узбекистана и Франции) надо запретить в России нахождение в общественных местах в религиозной одежде, исключающей идентификацию личности, а также в одежде и с внешним видом, свидетельствующим о принадлежности к экстремистским религиозным группам.



Надо начать исполнять собственные законы и закрыть незаконные молельные дома, сурово и демонстративно наказав покрывающих их чиновников, и не допускать их возникновения впредь.



Следует поставить на учет участников этнически ориентированных клубов ММА и провести их мобилизацию для участия в СВО.



Наконец, пора провести тщательную ревизию всех актов выдачи гражданства России с 1992 года, лишить гражданства и депортировать из страны (за их счет, с принудительной отработкой при отсутствии средств) все асоциальные элементы (то есть совершавшие преступления и правонарушения, а также не интегрировавшиеся в российское общество).



В частности, если дети получивших гражданство не говорят по-русски или агрессивно ведут себя в школе, это должно рассматриваться как свидетельство отношения к России взрослых членов семьи и вести к автоматическому лишению гражданства и высылке из страны.



Жизненно важен 10-летний мораторий на завоз мигрантов и предоставление гражданства представителям народов, имеющих собственную государственность (кроме Украины и особых случаев).



Необходимо установить, что работодатель несет корпоративную и персональную ответственность за все преступления и правонарушения, совершенные его иностранными работниками. Каждый работодатель низкооплачиваемых иностранных рабочих должен за свой счет проводить занятия по их культурному просвещению в течение не менее 4 часов в неделю.



Все мигранты, не имеющие постоянной легальной работы, должны быть выявлены и депортированы из России (за их счет, с принудительной отработкой при отсутствии средств).



Наконец, надо создать подчиненное президенту Российской Федерации Министерство по делам национальностей и миграции, наделив его достаточными для проведения комплексной политики полномочиями.



Главное же - необходима системная борьба с коррупцией, ориентированная на подавление ее как явления, а не сколь угодно усердную "прополку" коррупционеров с сохранением в неприкосновенности неумолимо порождающих их правил.



Описанное может испугать либералов и других русофобов, считающих, что народы России должны (от чего предостерегал еще Столыпин) "быть навозом, на котором произрастают другие народы". Однако сегодняшний отказ от реализации описанных шагов в рамках закона и с соблюдением цивилизованных процедур приведет лишь к их осуществлению варварскими и отвратительными методами, которые станут вынужденными чуть позже.