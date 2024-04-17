 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.04.2024
22:56  Сами виноваты: Казахстан опять приказал русскому языку подвинуться
22:11  Китай и Соединенные Штаты конкурируют из-за влияния на... Новую Гвинею
22:02  Подмена занятий: как власти Оренбуржья уходят от ответственности за ЧС
19:48  России жизненно важен десятилетний мораторий на завоз мигрантов, - Михаил Делягин
19:41  В Кении разбился вертолет с министром обороны Френсисом Оголла на борту
19:17  В Хорватии прозападный премьер с трудом победил пророссийского президента
19:02  Мировой рынок металлов: англосаксы играют с Россией в "поддавки"? - В.Катасонов

18:45  Военные заводы США и Британии объяты пламенем: русские партизаны?
18:02  Подарил, но... не отдал. Как в Казахстане раскулачивают елбасиного зятя Боранбаева
13:07  В Казахстане из-за паводков остановили работу 634 нефтедобывающие скважины
12:14  Мирзиеев начал 2-дневный государственный визит в Душанбе
12:09  Свистать всех домой. Иран торгуется за условия освобождения моряков захваченного судна
10:56  Праздничный месяц с тревожными нотами: последствия усиления террористического фактора для Таджикистана
10:47  Раздел воды в Центральной Азии: все на орошение, а на Арал – то, что остается
10:45  Говорит и недосказывает Китай. У Пекина по всем вопросам - "своя игра", - Къ
10:36  Голод не тетка: Прибалтийские сестрицы встали в очередь за русским хлебом
10:32  Что вошло в состав России в 1654 году, - П.В. Густерин
10:30  Иран и Израиль играют по новым правилам мировой политики, - Т.Бордачев
10:29  Где найти 1 миллиард на строительство школ в Таджикистане?
10:27  Война Миров. Ирано-израильские демонстрации силовых намерений, - В.Юрицын
09:57  Токаев послал 4-х новых послов: Туматова - в Оман..и пр
09:53  Хунта Мьянмы смягчается под давлением оппозиции и повстанцев, - Д.Моисеев
08:34  Пришла вода... Проект "Очищение" для России, - А.Проханов
01:42  Война как способ решить финансовые проблемы, - И.Переверзев
01:09  Об административной реформе и ЧП, - Данияр Ашимбаев
00:55  Конгресс США обвинил Китай в наркотической эпидемии в стране
00:37  "Защищать больше некого": что думают в РФ об уходе миротворцев из Карабаха
00:35  Появились детали взрывов "Северных потоков": теракт организовали США под прикрытием спецслужб Украины
00:25  Зеленский диктует США условия мира
00:21  Нас нае(обманули).. Казахстан потребовал 150 млрд долларов у иностранных инвесторов Кашагана
00:17  Мощнейшая гамма-вспышка GRB 221009A 9 октября 2022 - что это было? (загадки космоса)
00:12  Время собирать Капри. Запад ищет коллективный ответ Ирану, - Сергей Строкань
00:02  Король Иордании Абдалла ибн Хуссейн Второй, Хранитель Храмовой горы в Иерусалиме - предатель
00:00  Российские миротворцы покидают азербайджанский Карабах. Некого больше миротворить
Среда, 17.04.2024
22:33  Загадочно пропавший в 2018 году немецкий миллиардер найден в Москве с русской возлюбленной
21:45  В Чернигове "Искандеры" приголубили французских и польских военных инженеров
21:39  На Азию надвигается Typhon. CША впервые развернули в регионе ранее запрещенные по договору с Россией наземные ракетные комплексы
20:55  Иран готовится к ответному удару Израиля - Wall Street Journal
19:54  Ползучее расширение AUKUS: военная угроза для России и Китая нарастает, - Д.Нефедов
19:50  Блогеры обсуждают предложение перенести столицу России в освобожденный Киев
18:18  За проведение никяха без ЗАГСа в Казахстане будут наказывать имамов
18:09  Козупицы - не тонут. Какая только шваль не работает мэрами в рос-регионах
18:05  Папа Римский опять стал "Патриархом Запада". Как в старые добрые Средневековые времена...
17:55  Кто победит на выборах в Хорватии ... и кому это интересно?
15:57  Грузия. Президент-иноагент грозится наложить вето на закон об иноагентах
12:40  American Conservative: "Экономическая самокастрация": антироссийские санкции стали ошибкой для США
12:39  Очередь Казахстана подходит.., - Петр Своик
12:38  Следующий шах: "Хезболла" усиливает обстрелы севера Израиля
12:35  Кочевниковедение и борьбА с мифотворчеством. Научное наследие Нурбулата Масанова
12:22  Степеням ордена "Айбын" присвоят имена трех казахстанских воинов
12:17  Системный блок: еще четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из РФ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Подмена занятий: как власти Оренбуржья уходят от ответственности за ЧС
22:02 18.04.2024

За три дня до начала паводка претензий по эксплуатации дамбы у чиновников не возникло

Яна Штурма
Ксения Набаткина

Все обязанности по контролю за состоянием дамбы лежат исключительно на администрации Орска, заявили "Известиям" в правительстве Оренбургской области. Там указали, что сооружение находится в собственности муниципальных властей, поэтому, согласно указу губернатора, власти региона не отвечают за гидротехнические сооружения. А контроль за обслуживанием дамбы должно было проводить Западно-Уральское управление Ростехнадзора. Как выяснили "Известия", расходование средств на эксплуатацию сооружения тоже не проверялось - минимум с 2016 года. О том, как региональная власть пытается снять с себя вину за прорыв дамбы в Орске, - в материале "Известий".

Контрольная работа

Вопросы обслуживания и безопасной эксплуатации дамбы в Орске должны были решать только власти города, заявили "Известиям" в правительстве Оренбургской области.

Там указали, что в соответствии с указом оренбургского губернатора от 10 января 2020 года областное правительство решает вопросы безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), за исключением тех, которые находятся в муниципальной собственности.

"Защитные дамбы в Орске находятся в собственности администрации города, - подчеркнули в областном правительстве. - Собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация должны обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт".

В кабмине региона добавили, что контроль за деятельностью собственника и обслуживающей дамбу компанией должно проводить Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

"Администрация Орска 22 марта 2024 года направила отчет о готовности гидротехнических сооружений к пропуску весеннего паводка 2024 года, в том числе о проведении обследования дамб и создании запасов аварийных материалов", - заявили власти.

Однако в федеральном Ростехнадзоре "Известиям" сообщили, что в 2020 году Западно-Уральское управление провело плановую проверку защитного сооружения и выдало предписание, в котором было 38 замечаний с различными сроками их устранения - от 2020 года до 2022-го. За нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений ведомство вынесло постановление о штрафе - на 20 тыс. рублей.

Но из-за моратория на проверки управление Ростехнадзора не контролировало, устранены ли замечания.

"Вместе с тем Западно-Уральским управлением Ростехнадзора в адрес администрации Орска направлялись предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований об ограничении проезда по гребню дамбы и о необходимости аттестации руководителя эксплуатирующей организации по вопросам безопасности ГТС", - пояснили в ведомстве.

11 января 2024 года региональное управление Ростехнадзора отчиталось об обследовании гидротехнических сооружений в Орске. Экспертные организации осмотрели и оценили их техническое состояние, готовность оперативного персонала, проверили техническую и оперативно-техническую документацию ГТС.

Сейчас причины прорыва дамбы расследует комиссия Западно-Уральского управления Ростехнадзора, сообщили в ведомстве.

Дамба разрушилась сама

Представители муниципалитета и области сейчас декларируют одну и ту же версию случившегося. Мэр Орска Василий Козупица назвал причиной прорыва дамбы, который произошел 5 апреля, сильный паводок.

- Причина очевидна: это невероятно высокий паводок, у нас самый большой был в 1942 году. И вот сейчас тоже такой очень большой поток воды пришел, который не выдержали никакие сооружения, который перелил все, что можно, и превзошел все рекорды, - сказал он журналистам.

По его словам, дамба была рассчитана на уровень воды в 7 м, а "в городе он превысил 9 м 75 см", и поэтому сооружение не выдержало нагрузки.

Позднее уже губернатор региона Денис Паслер заявил, что прорыв дамбы в Орске произошел из-за рекордного сброса воды, уровень которой поднялся выше самого сооружения.

- По мне, так ее сложно назвать дамбой. Это насыпное сооружение, - пояснял он журналистам. - Дамба - это бетонная конструкция, которая перегораживает объемы воды, там есть сквозные устройства. А это не дамба, а ограждение вдоль реки Урал. Оно не бетонное, там нет основания бетонного, нет стен бетонных, нет плит бетонных. Это насыпное сооружение, правильно говорить. Я уже неоднократно говорил, что не надо искать ведьм в этой дамбе.

По словам Паслера, в Орске возведут новую дамбу взамен старой.

- Построим новую дамбу, сделаем проект полноценный. Уже мы понимаем, какие у нас бывают соответствующие риски с точки зрения напора воды и высоты, поэтому сделаем проект и будем строить новую дамбу, - сказал губернатор.

При этом Василий Козупица еще 3 апреля настаивал, что угрозы прорыва нет. Он лично осматривал дамбу вместе с заместителем.

- Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет. Паводок этого года - первая и серьезная проверка дамбы на прочность, - заявил он за два дня до прорыва.

"Известия" писали, что всего за двое суток до прорыва дамбы в Орске - 3 апреля - управление ЖКХ городской администрации подписало акт о приемке работ по ее эксплуатации за март. Претензий к качеству выполнения контракта у чиновников не возникло. Хотя, согласно отчету подрядчика (есть в распоряжении "Известий"), в течение всего марта 2024 года, то есть накануне паводка, на дамбе работали: один самосвал (10 часов за весь месяц), один рабочий (105 часов за весь месяц, то есть четыре-пять часов в день) и один "специалист" (без указания, чем и сколько он занимался). Эти работы обошлись городскому бюджету в 76,6 тыс. рублей.

В последние годы объем работ по обслуживанию дамбы сократился в три-четыре раза, выяснили "Известия". Упали - с 2,7 до 1,6 млн рублей - и расходы на ее эксплуатацию.

В управлении федерального казначейства по Оренбургской области "Известиям" сообщили, что проверок расходования средств при эксплуатации дамбы в Орске с 2016 года не проводилось.

Кто должен контролировать

Разделение полномочий между муниципальной властью и правительством субъекта определяется Конституцией и федеральными законами, а также региональным законодательством, напомнил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube, президент АНО "Стационарозамещающие технологии" Вадим Ткаченко.

- В Оренбургской области есть устав региона, - пояснил он. - В нем указаны основные положения и понятия по разграничению полномочий. На правительство возлагается обязанность по взаимодействию с муниципальными органами власти, контроль финансовой и доходной части бюджета. То есть расход, который ведется на обслуживание дамбы, должен контролироваться со стороны правительства региона. А в статье 103 устава также указано, что регион гарантирует защиту здоровья граждан и окружающей среды.

Поэтому, по словам эксперта, содержание всех природоохранных или искусственных сооружений, которые влияют на окружающую среду, исходя из устава, относятся к полномочиям субъекта страны, а не только города.

Cтруктура государственной власти в России четко разграничивает, кто и кому подчиняется, добавил учредитель МКА "Постанюк и партнеры", адвокат Владимир Постанюк.

- Как минимум поэтому нельзя говорить, что органы власти города Орска не подчинялись власти субъекта, - сказал он "Известиям". - Сейчас компетентные должностные лица, прокуратура и Следственный комитет дадут оценку, насколько чиновники исполняли свои обязанности, в первую очередь по контролю и надзору за строительством и принятием этого объекта на баланс.

Он добавил, что в регионе "по определению" должен быть контроль по расходованию целевых денежных средств.

В регионе необходимо усилить контроль за действиями властей, которые допустили серьезные последствия для человеческих жизней, здоровья людей и их собственности, заявила "Известиям" председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

- Природный фактор обернулся бедой для тысяч людей, которые сейчас остались без крова. Кроме того, это все обернется большими бюджетными тратами, - сказала она. - В Оренбургской области пришлось вводить режим ЧС федерального характера. То есть не справляется непрофессиональная региональная и местная власть с проблемами без участия федерального центра.

По ее мнению, не должно быть моратория на проверки для объектов жизнеобеспечения.

- Нужно решать этот вопрос. Ростехнадзор ссылается на мораторий. Но какие моратории, если есть угроза жизни людей? Этот вопрос будем поднимать в Госдуме, - заверила она.

Чиновники, которые принимают ответственные решения и не обеспечивают их реализацию, должны отвечать по закону, добавила депутат в своем Telegram-канале.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713466920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с директором Оксфордского центра исламских исследований
- Законопроект по регулированию движения мопедов одобрили депутаты в первом чтении
- Олжас Бектенов ознакомился с цифровыми инструментами по поддержке отечественных товаропроизводителей и прогнозу паводковой ситуации
- Подготовка к пожароопасному периоду: Канат Бозумбаев поручил безотлагательно устранить нарушения в регионах
- Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ
- Омбудсмен Артур Ластаев: "Распространяемое "мнение" о том, что закон якобы будет способствовать отъему детей – откровенный фейк"
- Подрядчик, завысивший стоимость строительства водопровода в Алматы, выполнит дополнительный объем работы за свой счет
- О пресеченном наркоканале
- Сотрудник СпецЦОН арестован за причинение ущерба в размере 3 млрд тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  