Подмена занятий: как власти Оренбуржья уходят от ответственности за ЧС

22:02 18.04.2024

За три дня до начала паводка претензий по эксплуатации дамбы у чиновников не возникло



Яна Штурма

Ксения Набаткина



Все обязанности по контролю за состоянием дамбы лежат исключительно на администрации Орска, заявили "Известиям" в правительстве Оренбургской области. Там указали, что сооружение находится в собственности муниципальных властей, поэтому, согласно указу губернатора, власти региона не отвечают за гидротехнические сооружения. А контроль за обслуживанием дамбы должно было проводить Западно-Уральское управление Ростехнадзора. Как выяснили "Известия", расходование средств на эксплуатацию сооружения тоже не проверялось - минимум с 2016 года. О том, как региональная власть пытается снять с себя вину за прорыв дамбы в Орске, - в материале "Известий".



Контрольная работа



Вопросы обслуживания и безопасной эксплуатации дамбы в Орске должны были решать только власти города, заявили "Известиям" в правительстве Оренбургской области.



Там указали, что в соответствии с указом оренбургского губернатора от 10 января 2020 года областное правительство решает вопросы безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), за исключением тех, которые находятся в муниципальной собственности.



"Защитные дамбы в Орске находятся в собственности администрации города, - подчеркнули в областном правительстве. - Собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация должны обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт".



В кабмине региона добавили, что контроль за деятельностью собственника и обслуживающей дамбу компанией должно проводить Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).



"Администрация Орска 22 марта 2024 года направила отчет о готовности гидротехнических сооружений к пропуску весеннего паводка 2024 года, в том числе о проведении обследования дамб и создании запасов аварийных материалов", - заявили власти.



Однако в федеральном Ростехнадзоре "Известиям" сообщили, что в 2020 году Западно-Уральское управление провело плановую проверку защитного сооружения и выдало предписание, в котором было 38 замечаний с различными сроками их устранения - от 2020 года до 2022-го. За нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений ведомство вынесло постановление о штрафе - на 20 тыс. рублей.



Но из-за моратория на проверки управление Ростехнадзора не контролировало, устранены ли замечания.



"Вместе с тем Западно-Уральским управлением Ростехнадзора в адрес администрации Орска направлялись предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований об ограничении проезда по гребню дамбы и о необходимости аттестации руководителя эксплуатирующей организации по вопросам безопасности ГТС", - пояснили в ведомстве.



11 января 2024 года региональное управление Ростехнадзора отчиталось об обследовании гидротехнических сооружений в Орске. Экспертные организации осмотрели и оценили их техническое состояние, готовность оперативного персонала, проверили техническую и оперативно-техническую документацию ГТС.



Сейчас причины прорыва дамбы расследует комиссия Западно-Уральского управления Ростехнадзора, сообщили в ведомстве.



Дамба разрушилась сама



Представители муниципалитета и области сейчас декларируют одну и ту же версию случившегося. Мэр Орска Василий Козупица назвал причиной прорыва дамбы, который произошел 5 апреля, сильный паводок.



- Причина очевидна: это невероятно высокий паводок, у нас самый большой был в 1942 году. И вот сейчас тоже такой очень большой поток воды пришел, который не выдержали никакие сооружения, который перелил все, что можно, и превзошел все рекорды, - сказал он журналистам.



По его словам, дамба была рассчитана на уровень воды в 7 м, а "в городе он превысил 9 м 75 см", и поэтому сооружение не выдержало нагрузки.



Позднее уже губернатор региона Денис Паслер заявил, что прорыв дамбы в Орске произошел из-за рекордного сброса воды, уровень которой поднялся выше самого сооружения.



- По мне, так ее сложно назвать дамбой. Это насыпное сооружение, - пояснял он журналистам. - Дамба - это бетонная конструкция, которая перегораживает объемы воды, там есть сквозные устройства. А это не дамба, а ограждение вдоль реки Урал. Оно не бетонное, там нет основания бетонного, нет стен бетонных, нет плит бетонных. Это насыпное сооружение, правильно говорить. Я уже неоднократно говорил, что не надо искать ведьм в этой дамбе.



По словам Паслера, в Орске возведут новую дамбу взамен старой.



- Построим новую дамбу, сделаем проект полноценный. Уже мы понимаем, какие у нас бывают соответствующие риски с точки зрения напора воды и высоты, поэтому сделаем проект и будем строить новую дамбу, - сказал губернатор.



При этом Василий Козупица еще 3 апреля настаивал, что угрозы прорыва нет. Он лично осматривал дамбу вместе с заместителем.



- Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет. Паводок этого года - первая и серьезная проверка дамбы на прочность, - заявил он за два дня до прорыва.



"Известия" писали, что всего за двое суток до прорыва дамбы в Орске - 3 апреля - управление ЖКХ городской администрации подписало акт о приемке работ по ее эксплуатации за март. Претензий к качеству выполнения контракта у чиновников не возникло. Хотя, согласно отчету подрядчика (есть в распоряжении "Известий"), в течение всего марта 2024 года, то есть накануне паводка, на дамбе работали: один самосвал (10 часов за весь месяц), один рабочий (105 часов за весь месяц, то есть четыре-пять часов в день) и один "специалист" (без указания, чем и сколько он занимался). Эти работы обошлись городскому бюджету в 76,6 тыс. рублей.



В последние годы объем работ по обслуживанию дамбы сократился в три-четыре раза, выяснили "Известия". Упали - с 2,7 до 1,6 млн рублей - и расходы на ее эксплуатацию.



В управлении федерального казначейства по Оренбургской области "Известиям" сообщили, что проверок расходования средств при эксплуатации дамбы в Орске с 2016 года не проводилось.



Кто должен контролировать



Разделение полномочий между муниципальной властью и правительством субъекта определяется Конституцией и федеральными законами, а также региональным законодательством, напомнил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube, президент АНО "Стационарозамещающие технологии" Вадим Ткаченко.



- В Оренбургской области есть устав региона, - пояснил он. - В нем указаны основные положения и понятия по разграничению полномочий. На правительство возлагается обязанность по взаимодействию с муниципальными органами власти, контроль финансовой и доходной части бюджета. То есть расход, который ведется на обслуживание дамбы, должен контролироваться со стороны правительства региона. А в статье 103 устава также указано, что регион гарантирует защиту здоровья граждан и окружающей среды.



Поэтому, по словам эксперта, содержание всех природоохранных или искусственных сооружений, которые влияют на окружающую среду, исходя из устава, относятся к полномочиям субъекта страны, а не только города.



Cтруктура государственной власти в России четко разграничивает, кто и кому подчиняется, добавил учредитель МКА "Постанюк и партнеры", адвокат Владимир Постанюк.



- Как минимум поэтому нельзя говорить, что органы власти города Орска не подчинялись власти субъекта, - сказал он "Известиям". - Сейчас компетентные должностные лица, прокуратура и Следственный комитет дадут оценку, насколько чиновники исполняли свои обязанности, в первую очередь по контролю и надзору за строительством и принятием этого объекта на баланс.



Он добавил, что в регионе "по определению" должен быть контроль по расходованию целевых денежных средств.



В регионе необходимо усилить контроль за действиями властей, которые допустили серьезные последствия для человеческих жизней, здоровья людей и их собственности, заявила "Известиям" председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.



- Природный фактор обернулся бедой для тысяч людей, которые сейчас остались без крова. Кроме того, это все обернется большими бюджетными тратами, - сказала она. - В Оренбургской области пришлось вводить режим ЧС федерального характера. То есть не справляется непрофессиональная региональная и местная власть с проблемами без участия федерального центра.



По ее мнению, не должно быть моратория на проверки для объектов жизнеобеспечения.



- Нужно решать этот вопрос. Ростехнадзор ссылается на мораторий. Но какие моратории, если есть угроза жизни людей? Этот вопрос будем поднимать в Госдуме, - заверила она.



Чиновники, которые принимают ответственные решения и не обеспечивают их реализацию, должны отвечать по закону, добавила депутат в своем Telegram-канале.