Китай и Соединенные Штаты конкурируют из-за влияния на... Новую Гвинею

22:11 18.04.2024

18.04.2024



На этом фоне Байден сделал весьма неудачную оговорку, которая может сказаться на отношениях Америки с островным государством

Владимир Скосырев



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Президент США Джозеф Байден неожиданно принялся рассказывать американским сталелитейщикам, что новогвинейцы, возможно, съели его дядю. Новая Гвинея, второй по размерам остров в мире, неожиданно попала в фокус внимания американских СМИ. Во-первых, борьба США и Китая за влияние на независимое государство Папуа – Новая Гвинея (ПНГ) неожиданно обострилась. Во-вторых, американский президент Джозеф Байден, находясь в городе Скрэнтон, сделал высказывание, которое многие в США сочли почти расистским. Оно тем более не к месту, учитывая, что в ПНГ скоро пожалует глава МИД КНР Ван И. Значит, республике можно ожидать инвестиций и других форм поддержки от Пекина и соответственно споров о ее отношениях с США.



О Новой Гвинее Байден вспомнил на встрече со сталелитейщиками. Он почему-то сообщил, что во время Второй мировой войны его дядя, будучи боевым летчиком, воевал на этом острове и был сбит. "Его тело так и не нашли, потому что раньше в этой части Новой Гвинеи было много каннибалов", – сказал он.



Судя по информации агентства АР, Байден вряд ли был в курсе событий на далеком острове, когда рассказывал в городе своего детства о мужественном дяде Эмбросе Финнегане. Главной задачей президента было уязвить Дональда Трампа, его конкурента на выборах. Трамп, оказывается, не чтит героев боев, называет их уничижительными словечками. Но Байдена, судя по архивам Пентагона, подвела память. Из данных архивов следует, что Финнеган не вел самолет, а был одним из летчиков. Машина не была сбита, а упала в море, вероятно оттого, что мотор отказал.



В беседе с "НГ" Алексей Другов, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, отметил: "В восточной части Новой Гвинеи до сих пор есть места с почти первобытным образом жизни. Исключать того, о чем говорил Байден, нельзя, но и проверить тоже нельзя. А сегодня за влияние на ПНГ борются не только Китай и США. Это государство находится больше в сфере влияния Австралии".



О последнем обстоятельстве скоро напомнит Китай, чей глава внешнеполитического ведомства направился в турне по региону. Первым в маршруте Ван И стала Индонезия. Там его приняли подчеркнуто уважительно. Помимо переговоров с коллегой – министром иностранных дел Ретно Марсуди, глава китайской дипломатии пообщался с министром обороны, избранным президентом страны Прабово Субианто. Как передал Reuters, Китай и Индонезия пообещали укрепить экономические связи и мир и стабильность в регионе. Инвестиции Китая в Индонезии достигли в прошлом году 7,4 млрд долл. В пятницу, 19 апреля, гость встретится с другими министрами Индонезии во время планового диалога о механизме сотрудничества.



А на встрече Ван–Марсуди выяснилось, что позиции двух стран близки по ближневосточному вопросу. Не приходится удивляться, что Индонезия, государство, где большинство исповедуют ислам, не поддерживает Израиль. Гость же сосредоточил огонь критики на США. Он призвал Вашингтон прислушаться к международному сообществу и не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Совет Безопасности ООН – это коллективный орган, который не должен использоваться одной страной, подчеркнул Ван.



Труднее было достичь взаимопонимания по проблеме Южно-Китайского моря (ЮКМ). Ассоциация стран Юго-Восточной Азии – АСЕАН, где Индонезия – самый крупный участник, больше двух десятков лет пытается договориться с Китаем о кодексе поведения в ЮКМ. Увы, безуспешно.



Между тем вероятность конфликта там возрастает. Ведь США не признают претензий Китая на то, что ему, по данным археологии и историческим документам, принадлежит большая часть островов в ЮКМ, а значит, и право осваивать подводные ресурсы. Вашингтон, ссылаясь на свободу судоходства, регулярно отправляет свои военные корабли в спорные воды, к островам, где КНР возвела оборонительные сооружения. Это чревато прямым столкновением.



В спор с Китаем напрямую втянуты Филиппины. А после победы на президентских выборах Фердинанда Маркоса – младшего США обрели в лице Манилы прямого союзника. Увеличилось число бухт и портов, где США могут размещать своих солдат. Байден заявил, что обязательства Америки оборонять Филиппины "железные".



Насколько эта метафора соответствует реалиям, должны показать военно-морские учения Balikatan близ Филиппин, в которых будут участвовать 11 000 американских, 5000 филиппинских военных, а также моряки из Франции и Австралии. Причем в ходе маневров, которые пройдут с 22 апреля до 8 мая, должен быть пущен ко дну старый, списанный со службы в ВМС Филиппин танкер. Нюанс состоит в том, что он был сделан не где-нибудь, а в Китае. Манила указала, что выбор для удара пал на эту посудину вовсе не потому, что когда-то она принадлежала Китаю.



ПНГ станет последней точкой в зарубежном турне Ван И. С этим государством у Китая завязываются все более тесные связи. В январе Китай заключил с ПНГ соглашение о производстве товаров из залежей никеля и кобальта. Поскольку производство будет создано на месте, это значит, что Пекин поможет индустриализации страны, указал ее премьер-министр Джеймс Марапе.



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За активностью президента США и его команды, в свете предстоящих выборов с Соединенных Штатах, следят и авторы российских общественно-политических Telegram-каналов.



Например, авторы "Беспощадного пиарщика" отмечают The Atlantic статью, которую называют "методичкой" для "либеральных" американских журналистов. Читатели, как считают телеграмеры, например, должны сделать вывод, что хотя не надо "рабски защищать" политику администрации Байдена", но нужно, "вооружившись здравым смыслом, понимать "ценность" информационных поводов: предвыборные мероприятия Трампа нужно обязательно сопровождать соответствующими комментариями, которые помогут читателю сделать "квалифицированный вывод": "Странная, мстительная непоследовательность Трампа должна быть услышана читателем полностью".



"Любопытный вышел топ-100 у журнала Time в этом году: в категориях "лидеры" есть, к примеру, писательница Джин Кэрролл, обвиняющая Дональда Трампа в домогательствах, президент Всемирного банка Аджай Банга и иранская правозащитница Наргиз Мохаммади. А Зеленского нет, хотя он там был в 2022 году, а его жена в 2023", - пишет "Мейстер".