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Сами виноваты: Казахстан опять приказал русскому языку подвинуться
22:56 18.04.2024

Сами виноваты: Казахстан опять приказал русскому языку подвинуться
Политика Кремля теряет привлекательность, а расплачиваются за это простые люди, оказавшиеся по ту сторону границы

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Русский язык в Казахстане постепенно выводится из обращения. Нижняя палата парламента РК приняла закон "О масс-медиа", предусматривающий к 2027 году увеличение доли теле- и радиопрограмм на казахском языке до 60% (сейчас 50%). Кроме того, объем ретрансляции зарубежных передач в еженедельной сетке вещания сократится с 20% до 10%. "По стопам Украины" - такую оценку дают событию некоторые российские СМИ.

По данным министра информации и общественного развития РК Дархана Кыдырали, на конец 2023 года доля контента на казахском языке в государственных СМИ в среднем составляла 83%: на телевидении - 77%, в печати - 85%, на интернет-ресурсах - 87%.

Государственные медиа в централизованных странах - ориентир. Именно они формируют тенденции. Рекламодатели в массе своей уже ориентируются именно на казахский язык.

Нет сомнений, со временем русский язык будет только терять позиции. Ускорить этот процесс у Акорды не получается потому, что доля казахов, для которых русский язык очень важен, все еще велика. Да и самих русских в стране, несмотря на многолетний отток в Россию, - до 3 млн человек (15%). Одномоментно лишить их языковой среды опасно. Поэтому все делается постепенно, по-восточному. Так строится национальное государство.

При этом день в день с принятием нового закона за русский язык публично вступился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На встрече с жителями Кустаная он призвал соотечественников быть толерантными. "Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют сейчас в результате этого всего, мы видим, это глупость", - заявил Токаев. Намекнул на Киев?

Лидер Казахстана напомнил, что русский язык по Конституции РК выполняет функции официального языка наравне с государственным - казахским. Он не видит в этом проблемы: "Как удобно, так и надо говорить. Сейчас молодежь владеет и государственным, и русским, и английским, и другими языками. И это хорошо". Казахстан - страна полиглотов, билингвов? Круто, если это действительно так. Но вот доли языков разные и регулируются сверху.

Лингвистическая проповедь Токаева похожа на операцию прикрытия. Усыпляющие мантры о толерантности призваны закамуфлировать реальные изменения в законах, которые со временем изменят языковую картину в стране. Как себя будут чувствовать русские и другие русскоязычные народы, когда единственным языком останется казахский, легко догадаться. Язык выучить можно, но чувствовать страну своей Родиной уже вряд ли получится.

Первые признаки этого страшного будущего уже заметны. "Языковые патрули" - изобретение местного националиста Куата Ахметова, когда до русских и казахов равно "докапываются" за употребление русского языка в публичных местах, пока еще осуждаются властью и большинством общества, но само по себе это явление явно прорастает и входит в практику. "Правый сектор"* в незалежной по началу тоже был маргинален.

Не удивительно, что среди русских Казахстана царят сейчас не самые лучшие настроения. Многие всерьез подумывают об отъезде в Россию, пока казахстанские города не превратились в постмайданные Днепропетровск, Харьков или Одессу. И, наверняка, завидуют тем, кто давно успел перебрался на историческую Родину. Размежевание по национальному признаку - страшное и постыдное дело, но все к тому идет.

В России, будем честны, тоже есть свои "Куаты Ахметовы", мечтающие поскорей обособиться, запереться в национальной квартире и с безопасного расстояния в свое удовольствие ненавидеть инаковыглядищих соседей, сидя в косоворотке, поглаживая бороду лопатой. Квасной патриотизм - родной брат-близнец степному гонору кочевника, предпочитающего кумыс. Кто хочет такого будущего для наших народов?

Но не являются ли проявления крайнего национализма всего лишь следствием, каких-то больших, мощных процессов, вызванных развитием двух стран в постсоветский период? Спихнуть ответственность на Казахстан, конечно, можно, но… Разве Россия, объявив независимость в 1990 году, не сама сбросила с себя "бремя" республик, чтобы зажить единолично и счастливо, встроившись в фарватер Запада на правах периферии?

Назарбаева, напомним, в Беловежскую пущу даже не пригласили. Поделили страну на троих, остальных поставили перед фактом. Вот они и стали строить национальные государства. Казахстан в том числе. Причем, Назарбаев еще оказал Кремлю услугу (в своих интересах тоже, конечно), предложив создать ЕАЭС, который Москва так и не смогла (не захотела?) вывести на должный уровень, превратив в СССР 2.0 на новом витке истории.

Временщики не смогли по достоинству оценить масштаб идеи. Уделяли ЕАЭС внимание по остаточному принципу, чтобы разговаривать с Западом, как "хозяева" собственного интеграционного проекта. Продаться подороже. А на деле стремились быть всего лишь "добросовестными поставщиками" туда ресурсов. Торговля сырьем приносила реальные доллары важным людям, а интеграция стран ЕАЭС - лишние хлопоты ради населения.

Стройки останавливаются, жилплощадь не покупают. Больше строить в стране нечего?
Если Россия стремилась всего лишь встроиться в Запад на вторых ролях и того же хотели национальные элиты в республиках, то почему они должны параллельно ориентироваться и на Москву тоже - бледную копию оригинала, а не иметь дело напрямую с самим оригиналом - Западом? Непонятно. Они действовали не более и не менее эгоистично, чем российские власти. Другое дело, что Запад их в итоге приветил, а кремлевских отверг.

Поэтому все нынешние стоны по поводу недостаточной дружбы с Россией, помимо ответственных в Казахстане имеют адресатов и у нас. Хотите, чтобы русских там уважали - ведите соответствующую политику. Как минимум нужно энергично защищать "своих": русских, русскоязычных, тамошних участников СВО, осужденных за наемничество, фанатов Русского мира (как сидящий в тюрьме Ермек Тайчибеков). Но этого нет. Откуда же уважение?

И главное, русский язык распространился на территории Казахстана как средство общения высокоразвитой имперской, а затем советской цивилизации, которые несли оригинальную культуру, технический и социальный прогресс, были мощными в военно-политическом отношении и могли это доказать всему миру. Поэтому наш язык хотели знать, говорить на нем. Русский язык был привлекательным, потому что была привлекательной Россия.

И если сейчас с русским языком в Казахстане проблемы, значит, и со страной, с политикой Кремля (а другой у нас нет), что-то не так. Пора отдавать себе в этом отчет.

* 17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность "Правого сектора". Его деятельность на территории России запрещена.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713470160


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