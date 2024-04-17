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Европейский суд по правам человека: совращение Европой
00:10 19.04.2024

В отношении России действует презумпция виновности

17.04.2024 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА

Европейские ценности, столь привлекательные по сей день для народов, живущих вне этого "цивилизационного сада", каковым считает ЕС верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сформировались сразу после самого кровавого столкновения цивилизаций в Европе. Сейчас уже вполне ясно, что с германским фашизмом воевала не антигитлеровская коалиция, а только ее часть. Ибо ее вторая часть de facto ставила на ноги, вооружала и финансировала фашистскую Германию. Фашиствующую Украину бывшие антигитлеровцы поддерживают целиком и с восторгом, и этот интеллектуальный и мировоззренческий перелом в евроатлантическом масштабе как раз и объясняет интересующий нас феномен: превращение инструментов поддержания мира в Европе, созданных после победы над фашизмом в 1945 году, в ipso facto инструменты уничтожения того мира, который они были созданы защищать.

Сначала немного истории. Конвенция о защите прав человека и основных свобод как международное соглашение между странами – участницами Совета Европы (она же – Европейская конвенция по правам человека) родилась в 1950 году как гимн победившему фашизм гуманизму, как призыв охранить то, что еще вчера было растоптано, расстреляно, загнано в концлагеря и гетто, что противостояло фашизму. Установить абсолютные права, защищающие человека, которые никогда не могут быть нарушены государствами, – это был послевоенный памятник гуманизму. Права какого человека? Человека вообще? То есть всякого, без исключений? Видимо, и в голову никому не пришло, что это только тогда, одномоментно с победой над коричневой чумой, каждый человек теперь будет чист и достоин...

На основании статьи 19 Конвенции в 1959 году появился Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), защищающий те самые права и свободы. Юрисдикция ЕСПЧ распространяется на все государства, ратифицировавшие конвенцию. А что этот Суд защищает сегодня? Среди охраняемых им прав есть безусловные, не выродившиеся в свою противоположность: право на жизнь, право не подвергаться пыткам или иному бесчеловечному обращению или наказанию, право не быть удержанным в рабстве и не подвергаться принудительному труду, но...

В 2019 году ЕСПЧ рекомендовал российским несовершеннолетним фиксировать каждый случай неоплаченного труда на земельных участках как "аморальное, противоречащее международным нормам и Конвенции о правах детей преступление" и подавать иски во Дворец прав человека в Страсбурге, пообещав, что решение в пользу истца на 99 % гарантировано. И как тут быть с вашей дачей и внуком с граблями или лопатой? Увы, это далеко не анекдот о том, как воспитывают детей "у них". К примеру, только за 2019 год Страсбург вынес около 250 постановлений по различным искам россиян к государству, обязав наш Минюст выплатить им 600 миллионов рублей.

Право на защиту частной и семейной жизни охраняет 8-я статья Конвенции, статья 12 – право на вступление в брак. Охраняет от кого или чего уже давно не вопрос. Решением от 6 июля 2021 года ЕСПЧ обязало Россию узаконить однополые браки. Поводом стали жалобы трех пар извращенцев, которым отказали оформить юридически их грязную связь. Но Страсбург решил, что этот отказ нарушает 8-ю и 12-ю статьи Конвенции и призвал Россию найти форму легализации таких половых извращений. Тут поневоле задумаешься, такую ли "семейную жизнь" имели намерение защищать авторы "гимна гуманизму" в 1950 году или просто у всех 45 судей ЕСПЧ по какой-то причине исчезла мораль?

К слову сказать, совсем скоро следует ждать "приговора" ЕСПЧ и Русской православной церкви. Вполне освободившийся от христианского наследия Ватикан уже разрешил благословлять однополые пары, провозглашает его декларация Fiduciasupplicans, одобренная папой Франциском. Правда, "вне литургического обряда", но эта лицемерная оговорка типична для сторонников либеральных реформ, и факт, что документ не дает разрешение на "венчание" однополых пар, лишь прикрывает зло, которое состоит уже в самом разрешении благословения, что прямо и серьезно противоречит Откровению Божьему и неразрывному двухтысячелетнему учению и практике самой Католической церкви. Тут главное, что такое кощунство теперь понимается на Западе как следование 9-й статье Конвенции о "праве на свободу мысли, совести и религии".

Наконец, сакраментальная статья 10 – право на свободу выражения мнения. Тут уже столько копий сломано и туману напущено, что не сразу и различишь изначальный смысл права свободного выражения своей точки зрения, который всякий "свободно выражающийся" способен аргументировать, доказать. А еще – право на свободу передвижения, которое теперь по щелчку ограничивают и ЕС в целом, и каждую его страну в отдельности. Право гражданина не быть высланным (статья 3 Дополнительного протокола № 4 к Конвенции), которому нынче рукоплещет каждый иммигрант с криминальным прошлым, запрет коллективной высылки иностранных граждан (ст. 4 Дополнительного протокола № 4 к Конвенции), отмена смертной казни...

Зачем мы подписали сами себе этот приговор – вопрос для отдельного рассмотрения.

Россия присоединилась к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 30 марта 1998 года, тем самым признав ipso facto обязательную юрисдикцию Европейского суда по правам человека по толкованию и применению конвенции и протоколов к ней в случае предполагаемых нарушений Россией положений международных договоров. Для начала нас включили в список стран, в отношении которых действует так называемая презумпция виновности государства, то есть оно проигрывает в суде свыше 95% исков. Все иски против нашей страны автоматически удовлетворялись в 30-дневный срок, если российская сторона за это время не смогла доказать свою невиновность.

Четверть века назад, как и сегодня, из 45 государств, находящихся под юрисдикцией ЕСПЧ, 30 стран были членами НАТО. 45 государств – 45 судей. Как они причесывали Россию на свой манер, легко понять на небольшом примере: по постановлениям ЕСПЧ против России с 1 октября по 31 декабря 2019 года. Решением по делу "Лапшина и другие против России" суд присудил выплатить каждому заявителю по 1000 евро за то, что они были "принудительно задержаны сотрудниками полиции для составления административного протокола за препятствование движению" на улице: Лапшина предлагала сфотографироваться людям со своими домашними голубями и собрала группа от 5 до 20 человек в разное время, заявитель Мишина предлагала покататься на своем пони, а заявитель Вяткин играл на музыкальной пиле". Их задержание нарушало статью 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статью 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции.

А вот дело "Оботе против России": житель Можайска Андрей Оботе и еще шесть человек собрались перед зданием правительства РФ в Москве в январе 2009 года. Рты у них были заклеены скотчем, и каждый держал в руках чистый лист бумаги – флешмоб это ведь модно. Полиция приказала группе разойтись, а когда Оботе попросил привести обоснование этого приказа, его доставили в полицейский участок за проведение публичного собрания без уведомления, и суд оштрафовал его на 1 тысячу рублей. А Страсбург нашел в этом нарушение статьи 11 (свобода собраний и объединений) Конвенции, наградил Оботе 4 тысячами евро и указал на то, что проведение демонстрации без предварительного разрешения не обязательно служит оправданием для проведения вмешательства в право человека на свободу собраний.

Еще одно громкое дело, дошедшее до Страсбурга, – "Капустин против России". Житель Екатеринбурга некий Капустин в 2006 году во время проведения в Екатеринбурге съезда партии "Единая Россия" начал одиночную демонстрацию с плакатом с надписью: "Партия "Единая Россия" – нищета и вымирание". Его сопроводили в отделение полиции, через час выпустили, и он продолжил свою демонстрацию. За нарушение полицией статей 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 10 (свобода выражения мнения) ЕСПЧ присудил Капустину компенсацию в размере 2 тысяч евро.

В списке дел есть еще десяток, но "Имярек против России" – это главная их тема и, по всей видимости, главная цель судей из Дворца прав человека что в Страсбурге, Франция. С момента присоединения России к Европейской конвенции по правам человека на рассмотрение в ЕСПЧ поступило 3395 российских дел, общая сумма присужденных компенсаций составила 2,02 миллиарда евро, включая около 1,9 миллиарда по делу ЮКОСа, которые Россия не платит. Без учета этого дела сумма присужденных ЕСПЧ выплат составила 148 миллионов, из которых выплачены были только 74 миллиона евро. В Совете Европы очень недовольны тем, что Россия не исполнила решения по 2030 делам, но еще больше тем, что сначала отказалась вносить законодательные изменения под диктовку Страсбурга, а потом и вовсе поставила на ЕСПЧ крест. 15 марта 2022 года она объявила о начале процесса выхода из ЕСПЧ и 16 сентября прекратила свое членство.

И если 19 апреля 2016 года Конституционный суд Российской Федерации впервые постановил, что решение ЕСПЧ по делу "Анчугов и Гладков против России" (два бывших уголовника пожаловались в Страсбург, что ограничение их права голоса на всеобщих выборах во время отбывания ими срока тюремного заключения было незаконным) не может быть исполнено, поскольку оно противоречит российской Конституции, то можно только сожалеть о том, что оно опоздало на целых 8 лет, делая страну ipso facto заложницей у собственных врагов.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713474600


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