Новой валюты БРИКС пока не будет, - О.Соловьева

00:18 19.04.2024

18.04.2024



Москва призывает дружественные страны создавать "бесшовные финансовые сервисы"

Ольга Соловьева



Министр финансов Бразилии Фернанду Аддад считает важным наращивать торговлю в нацвалютах внутри БРИКС.

Еще недавно российские чиновники много говорили о перспективах создания новой общей валюты для стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР и др.). Однако сначала Индия, а теперь и Бразилия вполне определенно высказались за другой путь финансовой интеграции: не создание новой денежной единицы, а увеличение доли существующих национальных валют для обслуживания взаимной торговли. В российском Минфине и Центробанке теперь заговорили о создании единой платежной системы для стран БРИКС.

Министр финансов Бразилии Фернанду Аддад объявил, что его страна считает важным использование местных валют для торговли внутри БРИКС. "Есть много дискуссий в БРИКС как по поводу использования альтернативных финансовых инструментов для развития торговли между странами БРИКС, так и торговли БРИКС с третьими странами. В настоящее время больше всего внимания привлекает возможность торговли в местных валютах", – подчеркнул он на весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). По его мнению, взаиморасчеты в местной валюте – это то, что можно использовать в краткосрочной перспективе для развития региональной торговли.



Ранее об отсутствии каких-либо переговоров по созданию новой резервной валюты объединения говорил и министр финансов ЮАР Энох Годонгвана. "Никто не выносил на обсуждение вопрос валюты БРИКС, даже на неформальных встречах", – объяснил африканский чиновник. Он сообщил: запуск такой валюты предполагает создание центробанка БРИКС, а это означает потерю независимости в денежно-кредитной политике. "Не думаю, что какая-либо страна к этому готова", – рассуждал министр, добавляя, что БРИКС рассматривает другие способы снизить зависимость от доллара, в том числе торговлю напрямую в своих национальных валютах.



Индийские власти также объявляли о том, что не будут участвовать в проекте создания общей валюты БРИКС. Индия сосредоточена на укреплении своей национальной валюты, рупии, и укрепление рупии будет главным приоритетом индийского правительства, разъяснял министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар (см. "НГ" от 11.07.23).



Идея единой валюты стран БРИКС активно обсуждалась в РФ. Страны могут создать новую валюту, которая будет обеспечена не золотом, а реальными ресурсами, в том числе землей и редкоземельными металлами, рассуждал зампредседателя Госдумы Александр Бабаков. "Ни евро, ни доллар не обеспечены ничем, а наши страны могут сделать то, что было разрушено Бреттон-Вудской системой", – указал зампред Госдумы. В 2022 году президент РФ Владимир Путин сообщал, что вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС находится в проработке.



Идея о создании единой валюты в рамках БРИКС заслуживает внимания, говорила в прошлом году глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Безусловно, эта идея заслуживает внимания, но этот проект, я думаю, будет достаточно сложным к реализации, как и любая идея наднациональной валюты. Она требует согласия многих сторон, это совсем не простой проект", – сказала она 6 июля 2023 года.



Позднее риторика российских чиновников слегка изменилась. Теперь речь идет не о создании единой валюты, а сооружении "единой расчетной системы". "Мы видим возможности обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран – членов БРИКС. Не то, что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков", – заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов, добавляя также, что пока основной упор в развитии торговых отношений делается именно на расчеты в национальных валютах.



Глава ВТБ Андрей Костин ранее рассказывал о своем видении альтернативной финансовой системы международных расчетов и взаимодействий. По его мнению, нужна программа создания финансовой системы глобального Юга. Ее ключевой элемент – создание альтернативной международной SWIFT. Вторая важная часть будущей системы – это создание альтернативного международного депозитарного расчетного хаба. В первую очередь – для стран БРИКС, арабских государств, других крупных экономик глобального Юга.



Пока заявления российских чиновников выглядят довольно противоречиво. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя планы России как страны – председательницы БРИКС в 2024 году сообщала, что, с одной стороны, акцент будет сделан "на расчеты в национальных валютах". А с другой – указала одной из целей на этот год развитие платежной сферы, а именно взаимодействие платежных систем (см. "НГ" от 30.01.24).



Уже на этой неделе первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ призывает на уровне БРИКС и ЕАЭС договариваться о создании бесшовных финансовых и нефинансовых сервисов для расчетов. "Мы считаем, что, безусловно, нужно взаимодействовать со странами, чтобы делать новые наднациональные расчетные инфраструктуры, и цифровая валюта для этого крайне годится, мы можем действовать как минимум с теми странами, которые тоже такие цифровые валюты национальные запускают, интегрируют напрямую, минуя SWIFT или других игроков", – сказала она. В марте помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что государства – члены БРИКС намерены создать независимую платежную систему валют на основе блокчейна.



Еще в 2018 году страны – участницы объединения начали проект BRICS pay, целью которого как раз и было создание единой платформы цифровых платежей. И нет ощущения, что стороны как-то продвинулись в этом проекте, кроме создания сайта. Тем не менее в российском Минфине заявляют о продолжении работы. "Ключевым направлением совершенствования международной валютно-финансовой системы является выработка практических возможностей создания независимой финансовой инфраструктуры для укрепления автономности и финансового суверенитета развивающихся стран", – рассказывали в ведомстве Антона Силуанова по итогам февральской встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в Бразилии. В министерстве сообщали, что по итогам года совместно с ЦБ и партнерами по объединению подготовят доклад лидерам стран БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы. "Результатом проработки доклада станет выход на ряд практических инициатив, одной из них может стать платформа "BRICS Bridge". Речь идет о создании многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы. Она поможет сблизить финансовые рынки стран – участниц БРИКС и увеличить взаимный торговый оборот", – подчеркивают в ведомстве.



Российские власти и ранее считали, что создание платежной системы для стран БРИКС станет очень перспективной темой, поскольку на Россию были наложены жесткие санкции, которые привели к серьезным затруднениям в внешнеторговых расчетах с использованием системы SWIFT, обращает внимание аналитик "Финам" Александр Потавин. "Этот проект сейчас никуда не продвинулся, поскольку самим странам БРИКС, за исключением России, эта новая валюта не особо интересна. Поэтому от создания совместной валюты БРИКС недавно отказались", – считает он. По словам эксперта, политики периодически высказываются на предмет отказа от долларов и евро в международной торговле. "Однако переход на платежи в местных валютах значительно усложняет платежные схемы, в результате чего растут расходы у бизнеса и увеличиваются сроки платежей", – замечает аналитик.

Потавин сомневается, что российские власти продвинутся в обсуждении создания единой децентрализованной платежной системы. "Она обсуждается уже несколько лет, но пока с трудом продвигается в практической плоскости, поскольку это требует значительных финансовых, технологических, организационных и временных затрат, да и гармонизации нормативной базы разных стран", – говорит эксперт.



Для БРИКС лучшим вариантом было бы создание некой наднациональной расчетной валюты в цифровом формате, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Но технически такую валюту будет создать непросто, учитывая, что из всех стран объединения государственную цифровую валюту на своем внутреннем рынке пока полноценно смог запустить только Китай", – замечает она. Доцент Финансового университета Максим Казанин полагает, что к настоящему моменту заинтересованность в организации единой валюты стран БРИКС в определенной мере сохраняют только ЮАР, РФ и КНР, поскольку товарооборот между этими странами имеет устойчивый рост.



Предложения о создании единой валюты или расчетной единицы озвучивались ранее и тогда же поднимались вопросы о проблемах реализации, напоминает руководитель Центра "Россия – ОЭСР" РАНХиГС Антонина Левашенко. "Опыт ЕС показал, что введение единой валюты – процесс, который занимает годы, при этом непонятно, какие у этого проекта будут уникальные выгоды для стран БРИКС, чего не мог бы дать переход на расчеты в нацвалютах. Судя по всему, финансовые институты стран БРИКС пришли к такому же выводу: в январе 2024 году ЦБ заявил, что доля расчетов России со странами БРИКС в национальных валютах на 2023 год составила 85%. Расчеты в национальных валютах – более простое и менее затратное решение по сравнению с созданием единой валюты", – сообщает эксперт.