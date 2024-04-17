КырГКНБ задержал членов транснациональной группы, занимающейся незаконной торговлей человеческими органами

08:45 19.04.2024

18 апреля 2024 35969

"Сводка" (АКИpress) – ГКНБ задержал членов международной преступной группировки, которая организовала незаконный канал по продаже человеческих органов за пределы Кыргызстана.



"В рамках возбужденного уголовного дела в результате проведения следственно-оперативных мероприятий установлена гражданка К.А.К. По предварительному сговору с З.Р.З. она организовала канал продажи человеческих органов. К.А.К. наладила поиск пациентов в зарубежных клиниках для трансплантации почек и готовых заплатить крупные суммы денег (до 80 тыс. долларов). Далее на территории Кыргызстана так называемые "вербовщики" за денежное вознаграждение находили доноров, которых обманным путем склоняли предоставить свои внутренние органы для трансплантации", - говорится в сообщении ГКНБ.



По данным ГКНБ, доноры проходили медицинское обследование, где независимо от состояния организма всегда выдавалось положительное заключение, после чего организаторы путем коррупционных схем изготавливали поддельные документы о родстве с пациентом (необходимые для предоставления в клинику, где будет проходить операция), и далее выезжали за пределы Кыргызстана.



ГКНБ установил, что доноры за одну свою почку в среднем получали от 1 до 7 тыс. долларов, вербовщики – до 3 тыс. долларов за каждого направленного донора, а значительная часть денег доставалась организатору канала – от 30 до 70 тысяч долларов.



17 апреля при контролируемой отправке очередного донора за пределы Кыргызстана для последующей пересадки почки на территории аэропорта "Манас" граждане К.А.К. и З.Р.З. были задержаны.



Задержанные водворены в ИВС ГКНБ. Идет работа по установлению других лиц, имеющих причастность к данным преступлениям.



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ГКНБ Кыргызстана выявил подпольный канал торговли человеческими органами. По данным комитета, "вербовщики" находили доноров, которых склоняли предоставить свои внутренние органы для трансплантации.



Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в комментарии АКИpress отметил, что согласно закону в Кыргызстане донорами могут стать только родственники. "Невозможно, чтобы кто-то по своему желанию мог стать донором в Кыргызстане. Команда из числа специалистов Минздрава и правоохранительных органов будет проверять родственную связь донора и реципиента", - подчеркнул он.



Бейшеналиев добавил, что факты торговли человеческими органами имеют место. "Мы видим новости, сообщается о таких случаях, то есть граждане выезжают за пределы страны, и там проводится такая деятельность. Однако на территории республики таких случаев не произойдет, все будет в рамках закона", - пояснил министр.