Снова в Моди: выборы в Индии могут сблизить ее с Западом в противовес Китаю

10:36 19.04.2024 Чего ожидать от самого масштабного голосования в истории и как оно повлияет на отношения Москвы и Нью-Дели



Анастасия Костина



В Индии начинаются парламентские выборы - самые масштабные и, возможно, самые дорогие в истории. Фаворитом считается правящая партия "Бхаратия джаната парти", лидер которой - действующий премьер-министр страны Нарендра Моди. По итогам голосования он, вероятно, останется на своем посту на третий срок. После выборов западные страны могут укрепить отношения с Индией как с основным конкурентом Китая в регионе. Как изменится внешняя политика Нью-Дели и останутся ли прежними взаимоотношения индийского руководства с Москвой - в материале "Известий".



Самые масштабные выборы в мире



Выборы в нижнюю палату парламента Индии обещают побить сразу несколько рекордов. Во-первых, в них примут участие около миллиарда человек. К слову, в 2023 году Индия обогнала Китай по численности населения (сейчас 1,439 млрд человек против 1,425 млрд).



Голосование станет еще и самым продолжительным - начинается 19 апреля и продлится до 1 июня. Это следствие географических особенностей страны: кабины для голосования в некоторые труднодоступные регионы доставляют на лошадях и слонах (один из участков расположен в Гималаях на рекордной высоте - 4650 м), на некоторые избирательные участки можно и вовсе добраться только на лодке. Результаты голосования ожидаются 4 июня.



Для того, чтобы организовать такое масштабное событие, нужны и внушительные средства. По предварительным расчетам, на выборы потратят 1,2 трлн рупий (порядка $14,4 млрд), что почти в два раза превышает расходы в 2019 году. Таким образом, парламентские выборы в Индии 2024 года могут оспорить статус самых дорогих в истории, который сейчас принадлежит президентской кампании в США в 2020 году - она обошлись Вашингтону в те же $14,4 млрд.



На выборы в Лок Сабха зарегистрировались более 2,6 тыс. политических партий. Согласно результатам многочисленных опросов, фаворитом считают правящую "Бхаратия джаната парти" (БДП) - ее возглавляет премьер-министр страны Нарендра Моди. После победы на выборах 2019 года БДП имеет значительное парламентское большинство - 303 места из 545. Всего же правящая коалиция контролирует 352 мандата.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Народная палата (Лок Сабха) - это нижняя палата парламента Индии, которая состоит из 545 депутатов. Представительство от каждого из штатов распределяется пропорционально их населению. Народная палата имеет более широкий круг полномочий по сравнению с Советом штатов (верхней палатой). В частности, Лок Сабха рассматривает финансовые законопроекты. Кроме того, кабинет министров несет ответственность только перед Народной палатой. Премьер-министром Индии становится лидер партии, получившей большинство в Лок Сабха. Сначала его кандидатуру выдвигают в самой партии, а затем согласовывают во всей правящей коалиции.



Моди и его союзникам противостоит оппозиционный блок почти из трех десятков партий во главе со старейшим Индийским национальным конгрессом (ее представляла в свое время Индира Ганди). ИНК на прошлых выборах получил всего 52 мандата. Их шансы невелики и в этот раз из-за внутренних разногласий: несколько партийных лидеров ушли в БДП, а внутри коалиции до сих пор не могут выбрать кандидата на пост премьер-министра.



Широкая поддержка БДП основана во многом на личной популярности Нарендры Моди, который позиционируется как человек из народа. Он вырос в бедной семье, которая относится к одной из низших каст. У Моди, по официальным данным, нет жены и детей, поэтому он часто называет индийский народ Modi ka Parivar, то есть "семья Моди".



Глава государства также ведет собственную радиопрограмму Mann Ki Baat, в которой рассказывает о работе правительства. За 10 лет правления вокруг него возник практически культ личности. Например, в соцсети X на индийского премьера подписаны 97,3 млн человек (для сравнения: у Байдена - 34,8 млн). Конечно, такие цифры, в частности, объясняются огромным населением Индии, однако стоит учитывать разные условия в США и Индии для доступа в интернет.



Изображения Моди можно увидеть по всей стране: от рекламных щитов до сертификатов о вакцинации против COVID-19. На этом фоне действующему главе государства небезосновательно прочат третий срок подряд.



Тем не менее БДП может потерять часть мандатов в нескольких важных штатах, где растет недовольство по поводу безработицы и инфляции. Например, недовольные фермеры из штатов Пенджаб, Харьяна и Уттар-Прадеш еще два месяца назад собирались дойти маршем до Нью-Дели. Сейчас протесты временно поутихли.



Индия укрепится в статусе противовеса Китаю



Индия - самая густонаселенная страна в мире с одной из самых быстрорастущих экономик. Она постепенно становится все более важным экономическим партнером для ряда западных стран, которые пытаются расширить свое присутствие на азиатском рынке. В марте 2024 года Индия заключила торговое соглашение со странами Европейской ассоциации свободной торговли (EACT). По его условиям, Швейцария, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн должны инвестировать $100 млрд и создать 1 млн рабочих мест в этой стране в ближайшие 15 лет.



Переговоры о торговых соглашениях ведутся с Великобританией и в целом с Евросоюзом. Кроме того, Запад рассматривает Индию как противовес Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особенно это отвечает геополитическим интересам США. У Вашингтона уже налажена кооперация с Нью-Дели как минимум в формате QUAD - четырехстороннего диалога по безопасности между США, Австралией, Японией и Индией. Несмотря на то что целью альянса заявлено поддержание стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по мнению аналитиков, он создан для противодействия китайской экспансии, о которой регулярно говорят лидеры западных стран.



- В ближайшем будущем Индия, безусловно, станет более сильным государством с более уверенным политическим руководством. Это желанные изменения для Запада с точки зрения соперничества между Индией и Китаем. Однако такое же сильное правительство в Индии может стать для Запада проблемой и вызовом во многих других вопросах мировой политики, - отметил в беседе с "Известиями" профессор Университета имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели Аджай Дубей.



После выборов Моди, вероятно, какое-то время будет выглядеть "сильнее и легитимнее", считает профессор политических наук и международных отношений Принстонского университета Атул Кохли. Глобальные игроки, такие как Германия, Австралия и Япония, у которых были некоторые опасения по поводу растущего авторитаризма Моди, будут воодушевлены его победой и попытаются укрепить связи с Индией. Таким образом, сотрудничество в рамках QUAD может выйти на новый уровень.



Углубляя связи с Индией, Запад, вероятно, продолжит настраивать Нью-Дели против Москвы и призывать к поддержке антироссийских санкций. О давлении со стороны Вашингтона говорил, в частности, российский посол в Индии Денис Алипов в интервью "Известиям". Но Нью-Дели важно поддержание дружественных отношений с Москвой, подчеркнул дипломат. Индийские эксперты уверены, что итоги парламентских выборов в Индии при любых исходах не повлияют на отношения Москвы и Нью-Дели.



- Наши отношения уходят корнями глубоко в историю, они всегда были крепкими. И они будут укрепляться в любом случае - останется нынешнее правительство или придет новое. Потому что есть несколько фундаментальных причин, по которым отношения между Индией и Россией прочны, - сказал "Известиям" руководитель Центра стратегических исследований и моделирования Объединенного института оборонных исследований Индии Ракеш Бхадаурия. - Важно отметить, что укрепление связей с западными державами не будет происходить за счет наших отношений с Россией.



Как обратил внимание эксперт, отношения России и Индии остаются крепкими за счет дипломатической поддержки. В частности, Нью-Дели всегда рассчитывает на поддержку Москвы в Совбезе ООН. Кроме того, у Индии сложились непростые отношения с Китаем, в том числе из-за территориальных споров, которые уже не раз приводили к вооруженным столкновениям индийских и китайских солдат на границе. Дружественные отношения с Россией, которая имеет крепкие партнерские связи с Китаем, - своего рода смягчающий буфер между сторонами.



Атул Кохли также подчеркивает, что российско-индийские отношения основаны на вопросах, гораздо более масштабных и глубоких, чем начинающиеся выборы.



- Индия сильно зависит от России в плане вооружений. А России нужно, чтобы Индия продолжала покупать нефть за твердую валюту. У Моди хорошие отношения с российским руководством. Если исключить какие-либо драматические глобальные события, например, гипотетическую войну между Израилем и Ираном, следует ожидать преемственности в индийско-российских отношениях, - подвел итог эксперт.



Индия продолжает наращивать закупки российской нефти. Например, по итогам июля 2023 года, импорт из РФ достиг рекордных 2,08 млн баррелей в сутки. А по итогам всего года, Россия продала Индии сырой нефти на рекордные $37 млрд - это в 13 раз превышает показатели до начала украинского конфликта. Кроме того, Россия - крупнейший поставщик вооружений для Нью-Дели. На сегодняшний день почти 70% оружия в Индии российского происхождения.



Однако на российско-индийские отношения может повлиять китайский фактор. В среднесрочной и долгосрочной перспективе позиция Нью-Дели может несколько измениться в зависимости от того, как будет развиваться диалог между Индией и Китаем, главным союзником России в регионе. В случае резкого сближения Москвы и Пекина индийская сторона может начать постепенный дрейф в сторону кооперации с западными странами.



Впрочем, ожидать, что сотрудничество Индии и России в какой-то момент дойдет до уровня нынешнего диалога России с Японией или Южной Кореей точно не стоит. Еще со времен холодный войны Индия, благодаря политике Джавахарлал Неру, стала одним из лидеров Движения неприсоединения. Эта политическая традиция в определенной степени сохраняется по сей день, и Индия себя сейчас не позиционирует как часть коллективного Запада или, наоборот, близкого союзника РФ. Поэтому даже в отношении украинского конфликта Индия заняла сугубо нейтральную позицию. Источник - Известия

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